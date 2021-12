Arche-Gründer Bernd Siggelkow zur Lage der Rostocker Kinder: „Wir haben die Not direkt gesehen“

Rostock

Gutes tun im Advent: Die OSTSEE-ZEITUNG sammelt bei „Helfen bringt Freude“ traditionell Spenden für den guten Zweck. In Rostock soll das Geld in diesem Jahr der Stiftung „Die Arche“ zugutekommen, die sich um benachteiligte Kinder kümmert. Im Interview verrät Gründer und Pastor Bernd Siggelkow, was den Kindern geboten wird und wieso er eine Arche in Rostock eröffnen musste.

Herr Siggelkow, Sie sind Gründer der Arche. Was hat Sie dazu motiviert?

Ich bin selbst in Kinderarmut aufgewachsen – auf St. Pauli in Hamburg. Meine Mutter ging, als ich sechs war. Danach war keine Liebe mehr, sondern nur Existenzangst. Ich hatte immer den Traum, Musiker zu werden. Das hat aber ohne Geld nicht geklappt. Mit 15 Jahren lernte ich dann die Heilsarmee kennen. Und hörte dort den Satz, der mein Leben veränderte, als jemand zu mir sagte: Weißt Du, dass es jemanden gibt, der Dich liebt? Er meinte Gott. Also habe ich entschieden, Christ zu werden und etwas für Kinder zu tun, um sie genau so zu bestärken.

Wo entstand die erste Arche?

Bernd Siggelkow ist Gründer der Arche. Quelle: Paul Hoeltge

In meinem Wohnzimmer in Berlin-Hellersdorf. Ich hatte Theologie studiert und war dort als Jugendreferent für eine Gemeinde tätig. Dabei habe so viele perspektivlose Kinder gesehen, dass ich etwas tun musste. Ich hatte immer um die 20 Kinder bei mir zu Hause, war aber auch immer dort im Einsatz, wo die Kinder selbst waren, auf den Straßen und Spielplätzen im Viertel.

Was wird den Kindern in der Arche geboten?

Wir stehen dafür ein, dass jedes Kind ein Recht auf Bildung und Liebe hat. Und auf Menschen, die in das Kind investieren. Schlimmer noch, als wenig Geld zu haben, ist emotionale Verarmung. Und wenn die Kinder zu wenig gefördert werden. Da setzen wir an.

Wie groß ist die Not der Kinder in Deutschland?

Viel zu groß. Mein Traum wäre es ja, die Archen zu schließen, weil es keinen Bedarf mehr gibt. Aber das ist Illusion. Wenn eine Familie von Hartz IV lebt, hat sie 3,64 Euro, um ein Kind einen Tag mit Essen zu versorgen. Wie soll das gehen? Oft ist das Mittagessen in der Arche die erste Mahlzeit des Tages für die Kinder.

Hat die Corona-Pandemie die Lage verschlimmert?

Auf jeden Fall. Deswegen sind wir auch in den Lockdowns an die Türen und zu den Familien gegangen, weil den Kindern ja neben dem Schulessen auch die Mahlzeiten in der Arche weggefallen sind. Aber es ging bei den Besuchen auch darum, die Familien bei Laune zu halten und Präsenz zu zeigen – zum Schutz vor häuslicher Gewalt und als moralischer Beistand.

Wie kamen Sie darauf, in Rostock eine Arche zu gründen?

Das lag vor allem an Andrea und Guido (Lemanczyk), die von dort kommen und ein riesiges Herz für ihre Heimat haben. Sie waren in Berlin bei der Arche, haben dort großartige Arbeit geleistet, wollten aber immer zurück. Das war aber nur ein Aspekt, denn wir öffnen natürlich keine Arche, wo es keine Not gibt. In Groß Klein haben wir die aber direkt gesehen und deshalb war die Wahl des Standortes sofort klar.

Noch gibt es die eigentliche Rostocker Arche nicht – die zwei Wohnungen, die dafür zusammengelegt werden, sind noch im Umbau. Was ist geplant?

Das Angebot richtet sich immer nach den Bedürfnissen vor Ort und auch nach den Neigungen der Kollegen, die sich dort engagieren. Es gibt die Möglichkeit für Tanz-, Spiel- und Tobebereiche, aber natürlich auch Platz zum Essen und für die Hausaufgaben.

Wie finanziert sich das alles?

Komplett durch Spenden. Wir haben sichergestellt, dass wir in Rostock starten können. Aber nun braucht es dauerhafte Unterstützer, um den laufenden Betrieb am Leben zu erhalten. Pro Jahr und Standort sind rund 150 000 Euro nötig – für das Personal, die Miete, die Lebensmittel, das Bastelmaterial und alles, was eben so anfällt. Neben Geld- freuen wir uns immer auch über Materialspenden. Vor allem brauchen wir vor Ort aber auch Ehrenamtler, die sich einbringen und ihre Zeit in die Kinder investieren wollen.

Guido und Andrea Lemanczyk wollen im Groß Kleiner Gerüstbauerring ein Arche-Kinderhaus eröffnen. Quelle: Ove Arscholl

Die Spenden der OZ-Leser sind vor allem für den Nachhilfebereich gedacht. Wie ist da der Bedarf?

Riesig – und durch die Pandemie nochmal gestiegen. Das merken wir in allen Archen. Deshalb haben wir auch ein digitales Angebot geschaffen, das die Kinder beim Lernen zu Hause unterstützt. Aber es braucht eben auch die direkte und persönliche Hilfe vor Ort, die wir dank der Spenden realisieren wollen. Wir sind deswegen unglaublich glücklich über die riesige private finanzielle Solidarität, die wir bei der Spendensammlung der OSTSEE-ZEITUNG erfahren.

Wie ist Ihre Verbindung zur Hansestadt?

Vor der Pandemie war ich regelmäßig in Rostock, um alles kennenzulernen, aber auch, um meine Kinderpartys zu veranstalten. Die sind immer ein Renner und verbinden Wettkampf und Spiele mit einer kleinen Geschichte, in der es auch um Dinge wie Nächstenliebe geht. Viele Arche-Kinder haben niemanden, der an sie glaubt. Wir wollen sie bestärken. Und da sind Andrea und Guido perfekt dafür. Beide sind empathisch und haben ein riesiges Herz für Kinder – jemand besseren hätte ich für Rostock nicht finden können.

Von Claudia Labude-Gericke