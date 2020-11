Rostock

Heinz Burchardt hat sie alle um sich versammelt. All die Mappen mit Zeitungsausschnitten, Zeichnungen, Fotos und Urkunden. Auf dem Tisch seines Wohnzimmers ist sein Leben ausgebreitet. Viele Jahre davon hat er seiner Wahlheimat Rostock gewidmet – als Architekt und Stadtplaner. Jetzt, zu seinem 90. Geburtstag, ist Gelegenheit zu einer Rückschau auf sein Leben.

Am 16. November 1930 kommen in Stettin die Zwillinge Heinz und Manfred zur Welt. Sie werden in eine Familie geboren, in der das Bauhandwerk seit des Großvaters Zeiten Tradition hat. „Ich habe meinen Vater, der ein kleines Baugeschäft besaß, schon als kleiner Junge gerne auf die Baustellen begleitet.“ Auch ein Architekt, der im Hause Burchardt wohnt, bemerkt dieses Interesse. Er beweist ein gutes Gespür, als er Heinz einen Zeichenwinkel schenkte und ihn somit darin bestärkt, später einmal in die Fußstapfen seines Vaters zu treten.

Anzeige

Zunächst scheint dem nichts im Wege zu stehen. Doch Krieg und Vertreibung stehen solcher Lebensplanung entgegen. Die Familie verliert ihre Heimat und findet Aufnahme im vorpommerschen Tribsees. Dorthin folgt Frau und Kindern auch der Vater 1946 aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft. 1948 beendet Heinz die 10. Klasse und beginnt eine Maurerlehre bei der Firma Heuer in Tribsees, wo auch der Vater eine Arbeit gefunden hat. 1950 zieht es den jungen, hochgewachsenen Maurergesellen nach Rostock zur Bau-Union.

Die Stadt liegt in Trümmern, aber sie bietet Perspektiven. Bauleute werden gesucht. Wohnungen sollen sie errichten und neue Großbetriebe, wie die Warnowwerft Warnemünde und das Fischkombinat Marienehe. „Meine ersten Baustellen in Rostock waren ein Wohnhaus in der Kuphalstraße und eine Halle im Fischkombinat“, sagt Heinz Burchardt.

Studium an Fachschule in Neustrelitz

1951 nimmt in den Erinnerungen des Jubilars einen besonderen Platz ein: „Ab Februar nahm ich ein Studium an der Fachschule für Bauwesen in Neustrelitz auf. Lehrstoff wie Statik, Stahlbau, Städtebau und Kunstgeschichte eröffneten mir eine neue Welt. Besonders am Entwerfen fand ich besonderes Gefallen.“ Noch auf der Fachschule wird der angehende Ingenieur für Hochbau umworben. Arbeitskräfte in diesem Beruf sind nach dem Krieg knapp. Das Kreisentwurfsbüro hat Erfolg bei ihm. Im Februar 1954 nimmt er dort einen Zeichentisch in Besitz. 1956 heiratet Burchardt. Das Paar bekommt drei Kinder. Als Architekt beträgt sein erstes Gehalt 500 Mark.

Besonderer Auftrag: Trauerhalle in Warnemünde

Erste Aufgabe des Absolventen sind Projekte für den ländlichen Wohnungsbau und für eine Gemeindeschwesternstation. Dann bekommt er einen besonderen Auftrag: Der Neue Friedhof in Warnemünde soll 1954 eine Trauerhalle erhalten. „Anregungen suchte und fand ich in Dorfkirchen der Umgebung und in der Seefahrt“, denkt Burchardt zurück. So bezieht er in die Feierhalle den hohen Dachraum ein, der an einen Schiffskörper mit Spanten erinnert. Auch die Rundfenster greifen mit ihrer Form und ihren Streben maritime Motive auf.

Ein Wohnblock in der Reutershagener Ernst-Thälmann-Straße, von ihm 1956 entworfen, gehört zu den Höhepunkten seiner frühen Architekten-Jahre. „Es war die Zeit der Abkehr von der sogenannten Nationalen Tradition und der Hinwendung zur industriellen Bauweise in der DDR. Vor allem ökonomische Zwänge führten dazu“, erklärt Burchardt. Sein Wohnblock nimmt Bezug auf die umgebende Bebauung, entspricht mit moderner Architektur aber dem Zeitgeist. Nach Umbau einer großen Stallscheune in einen Rinderstall für die LPG Prisannewitz projektiert Heinz Burchardt einen Kraftverkehrshof in Ribnitz-Damgarten, sein größtes und letztes Projekt im Entwurfsbüro für Hochbau.

Entwürfe für Wohngebiete in Rostock

1958 zieht er ins Rostocker Rathaus um und wird dort Mitglied der neu gebildeten Entwurfsgruppe für Stadtplanung. Diese leitet der bekannte Architekt Hartmut Colden. Innerhalb des Kollektivs bringt sich Burchardt mit bedeutenden Städtebau-und Hochbauentwürfen ein. Darunter für die Wohngebietszentren der Südstadt und Reutershagen. Auch an der städtebaulichen Planung für Lütten Klein arbeitet er mit.

Als Prof. Hermann Henselmann, unter anderem Schöpfer des Berliner Fernsehturmes, ab 1967 Planungen für die Innenstadt von Rostock erarbeitet, gehören Burchardt und weitere Rostocker Architekten zu dessen Team in der Bauakademie. Burchardts Entwürfe für ein Haus der Volksvertretung und die Rathauserweiterung bleiben aber Ideen. Mit der Ablösung von SED-Chef Walter Ulbricht durch Erich Honecker werden auch Erhaltung und Modernisierung der Altbausubstanz zu wichtigen Bauaufgaben.

Nach Mitarbeit an der Modernisierung von 280 Wohnungen im Quartier Hansastraße/Elisabethstraße, wartet eine weitere interessante Aufgabe auf ihn. Als Komplexverantwortlicher Stadtplaner erarbeitet er zusammen mit Architektin Ingrid Bräuer die städtebauliche Aufgabenstellung für das Quartier zwischen Breite Straße und Eselföterstraße. Für die Realisierung des 1. Bauabschnittes an der Kröpelinerstraße erhält das Bearbeitungskollektiv 1983 einen 1. Preis im Architekturwettbewerb der Zeitschrift „Architektur der DDR“.

Projekte schließen Baulücken im Zentrum

Geschlossen werden nun im Zentrum durch den Krieg verursachte Baulücken. So entstehen unter anderem die Häuser Kröpeliner Straße 30, 31, 33 sowie 62 und 63 nach den Entwürfen des Architekten, ebenso die Häuser Burgwall 9 bis 11 und das Eckhaus Burgwall 5. Für den Wiederaufbau des historischen Giebels Kröpeliner Straße 83 neben der Stadtbibliothek erarbeitet Heinz Burchardt das Fassadenprojekt. 1986 gehört er zum Kollektiv, das den Architekturpreis des Rates des Bezirkes Rostock erhält.

Auch nach 1990 verzichtet man im Rathaus nicht auf die Mitarbeit des anerkannten Fachmanns. Als Sachgebietsleiter für Sanierung im Amt für Stadtplanung ist er bis zu seiner Rente 1995 an solchen Bauvorhaben, wie dem Rostocker Hof, dem Hopfenmarkt und dem Kaufhaus von C&A beteiligt. Seine letzte Arbeit ist die städtebauliche Studie für die Ostseite der Rungestraße, die auch einen Platz an der Ecke Rostocker Heide vorsieht. Als Mitglied der Kulturhistorischen Gesellschaft ist der Rentner in Deutschland und Europa unterwegs. Auf Tour geht er auch per Rad. Mindestens einmal pro Woche steigt er auf sein Gefährt, um in die Umgebung zu fahren. Geistig fit hält er sich auch als Autor von Beiträgen im Rostocker Jahrbuch „Zorenappels“. Hat er Geburtstagswünsche? „Ich würde noch gerne erleben, wenn die Nordseite des Neuen Markts geschlossen wird und das neue Theater entsteht“, antwortet er darauf.

Von Werner Geske