Wenn auf der Themse in London die Ruder-Mannschaft der Uni Oxford und Cambridge gegeneinander antreten, sind am Ufer Zehntausende Zuschauer dabei. In Rendsburg lockt der jährliche Ruder-Cup der besten Achter der Welt sogar Hunderttausende an den Kanal.

Vielleicht ist es in Rostock schon bald genauso: Denn die Hansestadt soll eine neue Regatta-Strecke für Kanuten und Ruderer bekommen. Mitten im Stadthafen, vor der Silhouette der Altstadt. Nicht nur für Hunderte Sportler sind das gute Nachrichten.

Was plant die Stadt?

Rechtzeitig zur Buga 2025 soll es auch für den Sport in der Hansestadt eine neue Wettkampfstätte geben – für Ruderer und Kanuten, aber auch für Drachenboot-Sportler und Schwimmer. Im Stadthafen, direkt vor der Holzhalbinsel und bis zur neuen Fußgängerbrücke, soll eine 1000 Meter lange Regattastrecke entstehen. Sechs Bahnen sind geplant, ein Zielturm mit Plattform und auch zwei Startplattformen.

Am Wellenweg soll zudem der sogenannte Sattelplatz neu gestaltet werden. Auch ein Neubau mit Büro für die Organisation und Wettkampfleitung, Duschen und Umkleiden sowie sanitäre Anlagen sehen die Planungen vor, die vom Buga-Büro um Projektleiter Matthias Horn vorangetrieben werden. Auch ein Materiallager ist vorgesehen.

Kosten für alles zusammen: 2,9 Millionen Euro. Den größten Teil davon soll allerdings Berlin bezahlen: Horn hat für die Hansestadt Mittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung Sporteinrichtungen“ beantragt. Fast die Hälfte der Summe könnte Rostock so geschenkt bekommen.

Wer soll die Strecke nutzen?

Nicht nur in puncto Segeln gehört Rostock zu den wichtigsten Sport-Standorten in Deutschland: Die Hansestadt ist seit Jahren Olympiastützpunkt für den Ruder-Nachwuchs. Der wohl aktuell erfolgreichste Ruderer aus der Hansestadt ist Hannes Ocik: Der 29-Jährige hat bereits drei Mal Gold bei Weltmeisterschaften und sieben Mal bei Europameisterschaften gewonnen – und dazu eine olympische Silbermedaille in Rio 2016.

Die neue Regattastrecke sollen unter anderem der Rostocker Ruder-Club und seine 220 Mitglieder nutzen. Auch für die Kanufreunde „Rostocker Greif“ (233 Mitglieder) und die Hochschulsportgemeinschaft Uni Rostock ist die Anlage vorgesehen. „Wir haben vier Kanu- und drei Rudervereine – mit zusammen mehr als 1000 Mitgliedern“, sagt Buga-Chefplaner Horn. „Aber auch Drachenboote, Schwimmer, Stand-Up-Paddler und Tretboote können die neue Strecke nutzen.“

Warum das Ganze?

Horn will mit dem Projekt den Stadthafen weiter beleben: Zur Buga und vor allem auch in den Jahren danach soll es mehr Veranstaltungen im Herzen der Stadt geben. Auch auf dem Wasser. Längst träumen die Macher im Rathaus von großen Rennen wie in London oder Rendsburg.

Andreas Angerstein (55) aus Rostock, Vorsitzender des Rostocker Ruderclub meint: „Für die gesamte Sportstadt Rostock freue ich mich über die geplante Rekonstruktion der Regattastrecke. Davon werden die Kanuten, Drachenboote, Langstreckenschwimmer und die Ruderer profitieren.“ Quelle: Martin Börner

„Tribünen sind zwar nicht vorgesehen. Aber sowohl vom zukünftigen Stadtpark als auch vom Uferbereich am Fährberg wird eine gute Sicht auf die Regattastrecke geboten. Außerdem ist der Zielbereich von der geplanten Warnowbrücke aus gut einzusehen“, sagt Horn.

Was sagen die Sportler?

Andreas Angerstein, Vorsitzender des 135 Jahre alten Rostocker Ruder-Clubs, ist begeistert: „Die Idee für die neue Strecke ist hervorragend“, sagt er. Und die Lage sei ideal: „Mitten in der Stadt, vor einer Traumkulisse. Darum werden uns viele Städte beneiden.“

Für Langstrecken-Schwimmen, Ruder-Regatten sei das Areal ideal: „Endlich haben wir vermessene Bahnen und gleiche Wettkampfbedingungen für alle Starter. Und für Zuschauer ist das alles toll zu sehen.“ Er hofft, dass die Wassersport-Arten noch populärer werden. „Immerhin ist die Strecke für drei Olympia-Disziplinen geeignet.“ Die Sportstadt Rostock werde das voranbringen: „Wichtig ist für uns alle auch die moderne Infrastruktur an Land.“

Warum ist das Vorhaben so teuer?

Der teuerste Posten bei dem Projekte ist übrigens das Ausbaggern: Die Warnow muss im Bereich der neuen Anlage ausgebaggert werden, unter allen Bahnen muss der Fluss mindestens zwei Meter tief sein. Dafür muss der zum Teil hochgradig belastete Schlick weg.

Das könnte aber für alle Rostocker noch gute Nachrichten mit sich bringen: In den ersten Plänen für die Buga war noch ein Strandbad im Herzen der Stadt, auf Gehlsdorfer Seite, geplant. Ein Stadtstrand. Doch das Vorhaben scheiterte eben an jenen Giften im Schlick. Wenn der Schlick nun ausgebaggert wird, könnte das Freibad am Fluss doch noch Wirklichkeit werden. „Wir prüfen in diesem Zusammenhang die technische Machbarkeit“, so Buga-Chef Horn.

