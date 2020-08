Arm durch Pflege: Eva-Marie Fink (86) aus Rostock und ihr „sehnlichster Wunsch“

Rostock

Trotz der Sommersonne trägt Eva-Marie Fink eine Strickjacke. Die 86-jährige Rostockerin genießt die Wärme. Sie sitzt im Rollstuhl auf dem Vorplatz des Seniorenzentrums Stadtweide in Rostock und erzählt ihrem Sohn Detlef (60), wie die vergangene Nacht abgelaufen ist.

Die beiden sind vertraut miteinander. Auch von ihren Kindern Evelyn Blume (65), Doris Gehring (67) und Schwiegertochter Bettina (58) erhält die alte Dame regelmäßig Besuch. Plötzlich stockt das Gespräch.

Seniorin sorgt sich um die Kosten

„Es ist mein sehnlichster Wunsch, dass das Geld reicht“, sagt die Hansestädterin leise. Sie, die ein Leben lang fleißig gearbeitet und drei Kinder fast allein großgezogen hat, macht sich große Sorgen. Denn auch die Eigenanteile der 108 Bewohner in der Einrichtung des AWO-Sozialdienstes Rostock sollen ab 1. September erneut steigen.

„Unsere Mutter hat jeden Tag Angst, dass sie die Heimkosten nicht mehr bezahlen kann. Und sie will uns nicht auf der Tasche liegen“, erklärt ihre Tochter Evelyn. Gemeinsam mit Schwägerin Bettina blättert sie wütend in einem sechsseitigen Schreiben. Darin teilt die Pflegeeinrichtung Detlef Fink mit, dass „wir zum 1. September 2020 die Entgelte für unsere Einrichtung erhöhen müssen“.

In sieben Jahren gut 1000 Euro mehr

Im Klartext: Der Eigenanteil der hier lebenden älteren Herrschaften soll von 1744,04 Euro auf 1810,05 Euro steigen. Als Gründe werden die Neufestsetzung der Investitionskosten und Leistungen für den Pflegeausbildungsfonds genannt. „Seit 2013 erhielten wir bis zu fünf derartiger Änderungsschreiben jährlich“, erklärt Bettina Fink.

Sie hält die Kostensteigerungen akribisch fest. Im Jahre 2013 hatte ihre seit 17 Jahren an Parkinson leidende Schwiegermutter einen Platz im Pflegeheim erhalten. Damals zahlte die früher als Standesbeamtin tätige Frau einen Eigenanteil von 781,01 Euro!

Evelyn Blume (l.) und Bettina Fink studieren die Ankündigung der Entgeltveränderungen im Seniorenzentrum Stadtweide. Quelle: Volker Penne

Nur Heimbewohner werden zur Kasse gebeten

Kommt die angekündigte Erhöhung, bleibt Eva-Marie Fink, deren Mann früh starb, ab September ein „ Taschengeld“ von etwa 121 Euro. Denn der Rest ihrer immerhin 1904,26 Euro Rente – darin ist die Witwenrente enthalten – geht für die Heimkosten drauf. Damit hat sie weniger Taschengeld als die Heimbewohner, die vom Sozialamt Hilfszahlungen bekommen.

„Das hat mit Lebensqualität nichts mehr zu tun“, erklärt ihr Sohn Detlef. Und die Zeit sei absehbar, dass seine Mutter auf Sozialhilfe angewiesen sein wird. Ihre Ersparnisse sind aufgebraucht. Es könne doch nicht angehen, dass die Beiträge der Pflegekassen gleich bleiben und allein die Heimbewohner immer stärker zur Kasse gebeten werden, betonen die Finks.

Antrag auf „Hilfe zur Pflege“ Beim zuständigen Sozialamt sind für die Beantragung der Hilfe zur Pflege der Personalausweis, Reisepass oder ein sonstiges Dokument vorzulegen, der die beantragende Person zweifelsfrei ausweist. Neben dem Rentenbescheid sind dem Amt alle sonstigen Einkommensnachweise zu zeigen. Dazu gehören Mieten, Pachten, Wohngeld, Zinsen . . . Zu den Vermögensnachweisen, die geprüft werden, zählen beispielsweise Sparbücher, Lebensversicherungen, die Kontoauszüge der vergangenen drei Monate, Aktien und Fonds. Existiert ein Haus oder eine Eigentumswohnung,wird der Wert individuell geprüft – hier sind Grundbuchauszüge und eventuell ein Wertgutachten wichtig. Lebt ein Ehepartner noch im Haus oder in der Wohnung, so werden diese zumeist nicht verwertet. Hier geht es um die Angemessenheit der Immobilie. Der Pflegeheimbewohner kann die Immobilie auch vermieten, um die anfallenden Heimkosten zu decken. Das sogenannte Schonvermögen,das vom Amt nicht verwertet wird, beläuft sich auf 5000 Euro. Diese gelten auch für jede weitere im Haushalt lebende Person. Ein vorhandenes Autofließt in die Vermögenswerte ein. Die Bewertung erfolgt individuell. Eine Sterbegeldversicherung „in angemessener Höhe“, so der Behördenausdruck, bleibt unangetastet. Das Sozialamt gewährt den Heimbewohnern aktuell ein monatliches Taschengeld in Höhe von rund 130 Euro.

Das sieht der Chef des Seniorenzentrums, Toralf Schwebke (50), ganz genauso. „Das derzeitige Finanzierungsmodell muss dringend verändert werden. Hier ist ein komplettes Umdenken nötig.“ Insbesondere die Bundespolitiker müssen handeln.

Mit „wehenden Fahnen“ zum Amt

„Es geht nicht, dass die Mehrheit der Pflegebedürftigen praktisch mit wehenden Fahren Richtung Sozialamt marschiert“, sagt Britta von Cyrson (60). Sie arbeitet seit 22 Jahren als Pflegedienstchefin der Seniorenwohnanlage im Rostocker Stadtteil Evershagen. Betreiberin ist hier die DRK Rostock Wohnen und Pflege gGmbH.

Die Fachfrau verweist darauf, dass jede Einrichtung die Kosten individuell berechnet. Auch die beiden Einrichtungen in den Rostocker Stadtteilen Evershagen und Südstadt, die zu diesem DRK-Bereich gehören, verlangen von den Heimbewohnern unterschiedliche Eigenanteile.

Konkret sind jetzt in Evershagen insgesamt 1642,44 Euro – ein Plus von 27,38 Euro – als Eigenanteil fällig, in dem DRK-Heim in der Südstadt 1704,27 Euro. Das sind 97,04 Euro mehr.

Sozialhilfe für 36 Prozent der Pflegebedürftigen Laut Statistischem Bundesamt benötigen aktuell bundesweit bereits 36 Prozent der 876 867 pflegebedürftigen Heimbewohner Sozialhilfe, weil sie Unterbringung und Versorgung nicht aus eigener Kraft bezahlen können. Toralf Schwebke, Leiter des Seniorenzentrum Stadtweide des AWO-Sozialdienstes Rostock ( Arbeiterwohlfahrt) schätzt den Anteil der Betreffenden in seiner Einrichtung auf bereits etwa 40 Prozent. Im Schnitt stiegenbundesweit die Eigenanteile der Pflegebedürftigen im Heim auf mehr als 2000 Euro. Laut Verband der Ersatzkassen nehmen besagte Kosten in den neuen Bundesländern innerhalb von zweieinhalb Jahren um mehr als 30 Prozent zu. Bundesweit waren es demnach 13,7 Prozent.

Kostenstruktur schwer zu verstehen

Das liegt unter anderem an den unterschiedlichen Kosten für die Ausbildungsumlage und dem seit 1. Januar 2020 existierenden Pflegeausbildungsfonds. Zur Erklärung: Bis 2020 wurden sogenannte Altenpfleger ausgebildet, seit Jahresbeginn erfolgt die Qualifizierung zur Pflegefachfrau/-fachmann. Die Folge: Bereits diese Kosten variieren von Heim zu Heim, da unterschiedlich stark ausgebildet wird beziehungsweise nicht alle Auszubildenden die Lehre zu Ende führen.

Die Pflegebedürftigen zahlen in Evershagen ab 1. September 2020 für den Ausbildungsbereich statt 195,30 nun 167,92 Euro. Denn die Zahl der Altenpfleger-Azubis wird geringer. Andererseits sind die Gehaltssteigerungen entsprechend Lehrjahr zu berücksichtigen. Im DRK-Haus in der Südstadt berappen die Bewohner ab 1. September 2020 nun 262,83 Euro statt der 165,27, die noch zum 1. März dieses Jahres fällig wurden. Allein diese Hintergründe den Betreffenden und ihren Angehörigen zu erklären, sei kaum möglich, sagt Britta von Cyrson.

Deshalb bedürfe es einer grundsätzlichen Änderung des seit 2017 bestehenden Finanzierungsmodells. Das fordert auch ihr Kollege Schwebke: „Frau Fink und unsere anderen Heimbewohner sollen einen Lebensabend in Würde verleben können!“

Von Volker Penne