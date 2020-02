Lichtenhagen

Der Trend setzt sich fort: In Rostock leben Arme und Reiche immer stärker voneinander getrennt. Das geht aus einer neuen Studie zum Ausmaß der sozialräumlichen Spaltung in Mecklenburg-Vorpommern hervor. Demnach ist die Zahl der Hartz-IV-Empfänger in den Plattenbaugebieten der Hansestadt in den vergangenen Jahren kaum gesunken, während sie in anderen Stadtteilen drastisch zurückgegangen ist.

„Die soziale Entmischung findet vor allem im Stadtzentrum und in Warnemünde statt“, sagt Studienleiter Marcel Helbig vom Wissenschaftszentrum Berlin.

Im Jahr 2005 lag der Anteil der Hartz-IV-Empfänger in Rostocks Plattenbaugebieten bei rund 30 Prozent und in den anderen Stadtteilen bei unter 10 bis 15 Prozent. Während die Hartz-IV-Empfänger-Quote in den Wohngebieten mit „Platte“ im Laufe der Jahre um rund 20 Prozent sank, ging sie in den Stadtteilen ohne Blöcke um ganze 60 Prozent zurück. Das Fazit der Forscher: „Die allgemeine gute wirtschaftliche Entwicklung kommt in den bereits benachteiligten Gebieten kaum an“, sagt Helbig.

Flüchtlinge ungleichmäßig verteilt

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass geflüchtete Menschen in den Jahren 2015 und 2016 nicht gleichmäßig über die Stadt verteilt und integriert worden seien, sondern eher in den Plattenbaugebieten ein neues Zuhause fanden.

Auch die Verteilung der Schulen bereitet den Sozialforschern Sorge: Während es zum Beispiel in Lütten Klein, Groß Klein, Schmarl oder Lichtenhagen nicht eine einzige Privatschule gebe, reihen sich die Angebote in Reutershagen, Südstadt, Innenstadt, KTV und Brinckmansdorf dicht aneinander. Die Wissenschaftler warnen vor einem Parallelsystem.

Ohne soziale Mischung keine Chancengleichheit

Damit Chancengleichheit in der Gesellschaft herrscht, müssen sich Arme und Reiche jedoch miteinander vermischen, betonten die Forscher. Soziologen sprechen vom sogenannten Kontexteffekt: Durch Berührungspunkte zwischen unterschiedlichen Milieus und Bildungsschichten können ein positiver Austausch und Anreize geschaffen werden. Die Folge: Die Chancengleichheit steigt und ein sozialer Aufstieg wird überhaupt erst möglich.

Das Rathaus kennt die Probleme. Stadtsprecher Ulrich Kunze versucht, die Entwicklung zu erklären: „ Rostock muss mit dem Erbe der überproportional großen Wohnsiedlungen umgehen.“ Diese Siedlungen seien früher mit guten Absichten errichtet worden. „Allerdings konnten sie mit den gesellschaftlichen Veränderungen nicht mithalten“, so Kunze. Dies treffe grundsätzlich auf alle Großwohnsiedlungen Westeuropas zu. „In Rostock problematisch sind jedoch die räumliche Konzentration und die schiere Größe im Verhältnis zur Gesamtstadt.“

Rathaus will Stadtteile umgestalten

Das Rathaus will die einzelnen Rostocker Stadtteile nun umgestalten lassen. „Die eintönigen Wohnformen und die eintönige Architektursprache müssen durchbrochen werden“, sagt Kunze. Gerade die Stadtteile mit einem hohen Plattenbauanteil brauchten attraktive Angebote mit gehobenem und individuellen Wohnraum, aber auch neue Wohnformen wie Tiny Houses. „Dass nun ausgerechnet in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt ein Studentenwohnheim gebaut wird und in Schmarl Sozialwohnungen, sind in diesem Kontext falsche Signale“, betont Kunze.

Auch sollen künftig verstärkt öffentliche Einrichtungen der Kultur und Freizeit in den Stadtteilen mit Plattenbaugebieten etabliert werden. „Es wird von entscheidender Bedeutung sein, dass alle Stadtteile mit gesellschaftlichem Leben gefüllt werden“, sagt Kunze. Dazu gehöre auch, die Schulen zu stärken. Diese sollen als „Leuchttürme der Bildung“ über ihre Stadtteilgrenzen hinweg strahlen, zum Beispiel mit besonderen Sport- oder Digitalangeboten.

Buga mit zentraler Funktion

Damit das funktioniert, müssen die einzelnen Stadtteile Rostocks jedoch stärker „zusammengenäht“ werden, wie es das Rathaus formuliert. Die Bundesgartenschau (Buga) erfülle hier eine ganze zentrale Rolle: „Wir schaffen hier eine städtebauliche und urbane Verbindung in Richtung Toitenwinkel/ Dierkow und holen diese Stadtteile näher an das Zentrum heran. Das Gefühl des ‚Da-draußen-Seins‘ wird dadurch überwunden“, sagt Ulrich Kunze. Mit der Warnowbrücke entstehe zum Beispiel für Toitenwinkel eine Fahrradabkürzung, die diesen Stadtteil besonders für Studierende interessant mache.

Von André Horn