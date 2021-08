Er will der Mann nach Merkel werden: CDU-Chef Armin Laschet strebt ins Kanzleramt. Am Dienstag war der 60-Jährige bei einer Talkrunde von OSTSEE-ZEITUNG und Redaktionsnetzwerk Deutschland zu Gast. Was er über die Probleme des Landes MV sagt, ob der Glaube seine Politik beeinflusst und warum sein Vater zu viel googelt.