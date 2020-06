Arne Feuerschlund legt Künstlernamen ab: So geht es für den Rostocker Künstler jetzt weiter

Rostock

Zwei heitere, in blau-weiß gestreifte Burschen erregen am Freitagnachmittag auf dem Universitätsplatz Aufsehen bei den Passanten. Mit Pantomime und Artistik scharren sie ein Publikum um sich, nicht ohne auf witzige Art mit Zollstöcken und einem Seil die Corona-Vorgaben umzusetzen. Und so bleibt das Publikum auf vorgeschriebenem Abstand – nicht nur zu den Straßenkünstlern, sondern auch untereinander.

Es sind die Artisten Arne Lifson und Kaspar Groß, die in einer guten halben Stunde eine Mischung aus Clownerie, Jonglage und Feuershow präsentieren und so nicht nur bei den Kindern für „Oh“- und „Ah“-Rufe sorgen. „Uns sind jegliche Auftrittsmöglichkeiten genommen worden, also gehen wir dahin, wo wir herkommen“, erklärt Lifson, der in den vergangenen 20 Jahren als „ Arne Feuerschlund“ mit Varieté, Gaukelei und Feuershows aufgetreten ist. Nach einem Unfall Anfang 2019 und dem Diebstahl seiner Einnahmen Ende 2019 muss der gelernte Zirkus- und Theaterpädagoge nun den nächsten Rückschlag verkraften – alle Veranstaltungen, Festivals und Shows fallen aus. „Im Prinzip haben wir Berufsverbot bekommen“, sagt Lifson.

Anzeige

Krisentour geplant

Lange habe er überlegt, wie es weitergehen soll – auswandern, neue Projekte beginnen oder als Angestellter arbeiten? „Wir haben beide unsere Karrieren als Straßenkünstler begonnen. Corona hat uns zu einem Neuanfang gezwungen und nun stehen wir hier“, sagt Lifson. „Auch das ist eine Grauzone – wir dürfen ja keine Leute versammeln.“ Wird das Angebot in Rostock gut angenommen, könnten die Künstler sich vorstellen, mit ihrer Straßenshow durch Deutschland und die Schweiz zu touren. „Wenn das gut läuft, werden wir als Nächstes die Ostseebäder ansteuern. Das ist wetter- und menschenabhängig.“

Weitere OZ+ Artikel

Zur Galerie Eindrücke von der Straßenshow

Kritik an der Regierung

Die beiden Selbstständigen möchten auf die schwierige Situation aufmerksam machen. „Die Kultur ist am Boden“, sagt Lifson. Groß nickt. „Ich verdiene mein Geld im Sommer und lebe davon das ganze Jahr. Wenn mein Geld in dieser Saison wegfällt, habe ich im Prinzip ein Jahr kein Einkommen.“

Das Geld, das die Passanten in den Hut werfen, sei nicht ansatzweise vergleichbar mit der Gage bei den Veranstaltungen. „Wir leben von der Hand in den Mund“, sagt der Künstler, der nun Hartz IV empfängt. „Ich habe einen Bescheid bekommen, der gerade einmal eine normale Tagesgage abdeckt.“

Groß und Lifson kritisieren die Regierung. „Wir Kulturschaffenden haben nun einmal keine Lobby, so wie die Autobranche“, sagt Groß enttäuscht. „Die Aussagen von Wirtschaftspolitikern, es werde keine Solidaritätslücken geben, sind nicht ansatzweise erfüllt worden.“ Die selbstständigen Künstler profitieren weder von Soforthilfen noch von Kurzarbeitergeld. „Bei allen Soloselbstständigen war es von Anfang an klar, dass es für die nur Grundsicherung gibt. Sind wir Arbeiter zweiter Klasse? Will man die loswerden?“, fragt Groß.

Künstlername abgelegt

Auch Arne Lifson ist enttäuscht. „Ich habe lange überlegt, welche Konsequenzen ich aus dem Umgang des ehemaligen Landes der ‚Dichter und Denker‘ mit Kulturschaffenden ziehe“, sagt er. „Diese Konsequenz ist das Ablegen meines Künstlernamens Feuerschlund nach 20 Jahren.“ Nun startet der Künstler einen Neuanfang unter seinem bürgerlichen Namen.

Lesen Sie auch

Von Katharina Ahlers und Ove Arscholl