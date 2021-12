Deutschlands größte Flusskreuzfahrt-Reederei Arosa hat weiter mit Einschränkungen zu kämpfen – in Österreich, der Slowakei, den Niederlanden und Frankreich. Dennoch: Im OZ-Interview spricht Arosa-Chef Jörg Eichler von historischen Chancen, warum jedes Schiff in die Werft muss und was Gäste künftig an Bord erwarten wird.