Köln/Rostock

Eine Kreuzfahrt in Corona-Zeiten – ist das Spaß und Entspannung oder der pure Leichtsinn? Viele Deutsche wollen gerade in den Herbstferien trotz steigender Infektionszahlen und immer neuen Risikogebieten nicht aufs Reisen verzichten. Wie die Hotels an der Ostseeküste halten auch andere Urlaubsanbieter wie die Rostocker Flusskreuzfahrtreederei Arosa ihre Angebote so gut es geht aufrecht. Wie funktioniert das?

Um das herauszufinden, haben sich die beiden OZ-Redakteure Christin und Kai Lachmann auf den Weg nach Köln gemacht, um dort auf die „Arosa Silva“ zu gehen und eine Woche lang auf Rhein, Main und Main-Donau-Kanal bis nach Nürnberg zu schippern. Eine Reise im Zeichen von Hygieneschutzmaßnahmen. Das fängt schon vor dem Check-in an.

Los geht’s im Risikogebiet

Das Schiff liegt am Rheinufer nahe des Kölner Doms. Dort patrouillieren bereits Mitarbeiter des Ordnungsamtes in polizeiähnlicher Uniform und mit Taschenlampen. Sie weisen jeden ohne Maske an, sich doch bitte Mund und Nase zu bedecken. Denn Köln ist seit Kurzem Risikogebiet, hat den Grenzwert von 50 Infektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten. Eine erste Maßnahme: Maskenpflicht in der Altstadt.

Ein Arosa-Steward begrüßt die Passagiere und will wissen, ob sie sich zuvor in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Berlin, Frankfurt und einige Landkreise stehen auf der Liste. Aber was ist mit Köln? „Wenn Sie hier nur angereist sind, zählt das nicht als Aufenthalt, sondern nur als Transit.“ Bevor es an Bord geht, müssen die Urlauber eine sogenannte Gesundheitserklärung unterschreiben: keine Grippesymptome, kein Fieber, kein Husten und selbstverständlich kein positiver Corona-Test.

OZ-Redakteurin Christin Lachmann wird ein Fiebermessgerät vor die Stirn gehalten. Quelle: Kai Lachmann

Bei 37,8 Grad liegt die Grenze

Dann hält der Steward mit einem pistolenähnlichen Fiebermessgerät auf die Stirn der Ankommenden. „Bei Werten über 37,8 Grad darf der Gast nicht an Bord“, informiert er. Was wäre dann? „Es ist möglich, dass die Temperatur wegen der Aufregung und wegen einer Mütze sehr hoch ist. Wir bitten die Gäste, sich einen Moment auszuruhen und messen dann noch mal.“

Sollte der Wert immer noch zu hoch sein, kann die Reise nicht angetreten werden – zum Schutz der anderen Gäste und des Personals. „Dann würde man übers Umbuchen reden.“ Das sei aber noch nicht vorgekommen.

Maskenpflicht , Plexiglas, Desinfektionsspender – man kennt das

Wie andere Kreuzer auch, kann die „Arosa Silva“ fahren, weil sie weniger Menschen als möglich an Bord nimmt. 70 Prozent Auslastung, mehr nicht. Auf dem Boden weisen Fußmatten auf die Abstandsregelung von 1,50 Meter hin, zudem gibt es Pfeile im Foyer. Sie zeigen an, in welche Richtung die Gäste gehen sollen, damit sie sich weniger begegnen.

Außerhalb der eigenen Kabine gilt die Maskenpflicht, Ausnahmen bilden das Deck und die Sitzplätze in der Bar und im Restaurant. Dort sind Plexiglasscheiben zwischen den Tischen angebracht. Auf den Gängen stehen Desinfektionsspender.

Über die Recherche-Reise Gerne laden Touristiker Journalisten zu Reisen ein, um über ihre Angebote zu schreiben. Um unabhängig und transparent zu berichten, hat die OSTSEE-ZEITUNG die Kosten für die siebentägige Reise auf der „Arosa Silva“ selbst getragen. Die Kosten liegen bei knapp 2000 Euro, hinzu kommen die Tickets für die Bahn. Die OZ-Mitarbeiter haben ungefragt ein Zimmer-Upgrade bekommen, worüber sie sich sehr freuen. Dies wird allerdings keinen Einfluss auf die Berichterstattung haben. In der Print-Ausgabeder OZ werden sie im Laufe der Woche immer mal wieder vom Fortgang der Reise unter Corona-Bedingungen berichten. Online werden sie täglich über die Reise berichten.

Gäste bleiben gelassen

All diese Maßnahmen wirken mittlerweile so alltäglich, dass niemand Mühe hat, sie zu befolgen. Debatten darüber, dass das übertrieben oder sinnlos wäre und wir ja angeblich sowieso alle nur an der Nase herumgeführt werden, hört man nicht. Offenbar sind keine Corona-Leugner an Bord. Zum Glück. Die Atmosphäre ist locker, die Gäste – das ältere Publikum überwiegt – sind gelassen. Urlaubsstimmung kommt auf. Auf dem Sonnendeck gibt’s Glühwein.

Ute Grimm sitzt in der Bar und schreibt Postkarten. Für sie ist es ihre erste Flusskreuzfahrt. Quelle: Christin Lachmann

Für Ute Grimm sollte es eigentlich jetzt nach Mallorca gehen. Doch kurzerhand musste sie umplanen. Stichwort Risikogebiet. Während des ersten Stopps des Schiffes in Koblenz sitzt die 59-Jährige in der Bar und schreibt Postkarten an die Liebsten daheim. „Ich habe nach einer Alternative gesucht und bin zum ersten Mal auf einem Flusskreuzfahrtschiff.“ Hier fühlt sie sich sicher. „Ich finde es auch gut, dass es beim Essen eine Vorauswahl gibt.“ Denn statt eines üppigen Büfetts erhalten die Gäste ein drei Gänge-Menü am Platz serviert. Aus mehreren Speisen können sie wählen.

Frankfurt und Mainz fallen aus

Dass das Schiff nicht mehr wie geplant in Frankfurt am Main anlegt, das seit wenigen Tagen ebenfalls die Grenze überschritten hat, stört Ute Grimm weniger. Improvisieren gehöre heute eben dazu. Zunächst sollte nach Mainz ausgewichen werden. Doch auch die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz hat am Montag den Grenzwert überschritten und ist nun Risikogebiet.

Bis zum frühen Abend wissen weder Gäste noch Crew, wo der nächste Halt sein wird. Stören tut das niemanden. Dafür ist der Blick auf die Rheinufer mit seinen schmucken Burgen, niedlichen Städtchen und imposanten Bergen viel zu romantisch.

Von Christin und Kai Lachmann