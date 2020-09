Rostock

„Wir freuen uns über Ihren Anruf“, flötet eine freundliche Frauenstimme in der Kunden-Hotline des Rostocker Flusskreuzfahrtunternehmens Arosa, während im Hintergrund eine entspannte Melodie dudelt. Von wegen, denkt sich hingegen Klaus Schneidenbach. „Seit Tagen versuche ich, einen Ansprechpartner von Arosa zu erreichen, um Fragen zu meiner Reise zu klären. Doch trotz 30 Versuchen am Tag geht keiner ans Telefon. Dabei soll es am 13. September losgehen“, berichtet er der OZ von seinem Problem.

Der 74-Jährige aus Lübbecke ( Nordrhein-Westfalen) ist schon neun Mal mit dem Rostocker Unternehmen verreist. „ Arosa ist mit einer meiner Favoriten bei Flusskreuzfahrten“, betont er. Nun sollte es auf dem Rhein von Köln nach Amsterdam und wieder zurück gehen. „Es war ein tolles Angebot und da meine ursprüngliche Rhône-Reise im April wegen Corona abgesagt wurde, wollte ich den bereits gezahlten Preis damit verrechnen lassen“, sagt der Senior.

Doch statt Reiseunterlagen habe er nun eine Mahnung erhalten, weil er die Fahrt angeblich nicht bezahlt hätte. „Und nun erreiche ich wenige Tage vor Reisebeginn niemanden, um das zu klären.“ Immer brechen die Anrufe nach etwa drei Minuten ab, die Frauenstimme bittet um das Hinterlassen einer Nachricht, man melde sich dann zurück. „Doch das passiert nicht“, ist Klaus Schneidenbach sauer. „ Arosa versucht, die Situation auszusitzen. Ich habe das Vertrauen in das Unternehmen, das ich eigentlich sehr schätze, verloren.“

Viele Beschwerden im Internet

Er ist kein Einzelfall. Im Internetforum Trustpilot und auf Facebook häufen sich seit Mitte Juni – zu dieser Zeit nahm Arosa seine Flusskreuzfahrten im Zuge der Corona-Pandemie wieder auf – die Beschwerden über den Kundenservice. „Keine Antwort auf Mail, schlechte telefonische Erreichbarkeit. Ich würde so gern wieder mit Arosa fahren, aber das schreckt mich ab“, schreibt beispielsweise Heidrun Manschke.

„Mit diesem Unternehmen werde ich nie wieder eine Reise buchen. Seit Wochen ist niemand zu erreichen“, stimmt Angela Töpler ein. „So werden Kunden vergrault. Man ist gezwungen, zum Anwalt zu gehen“, fügt Manfred Dauer hinzu. „Katastrophaler Kundenservice“, „ Arosa stellt sich tot“, „telefonisch ein Desaster“ lauten weitere Kommentare. Auch bei stichprobenartigen Anrufen der OZ war der Kundenservice von Arosa nicht erreichbar.

Arosa nimmt Kontakt zu Kritikern auf

Der Rostocker Flusskreuzfahrtanbieter weiß um das Problem: „Leider haben auch wir bemerkt, dass es neben dem äußerst positiven Feedback zu unseren Reisen auch einige negative Aussagen zu unserer Erreichbarkeit in den sozialen Netzwerken gibt“, sagt Arosa-Pressesprecherin Annika Schmied. „Die entsprechenden Personen kontaktieren wir persönlich oder mittels eines Kommentars, erklären die Situation, bitten um Verständnis und versuchen das Anliegen schnellstmöglich zu bearbeiten.“

Vor der Corona-Pandemie sei das Service-Center immer sehr gut aufgestellt gewesen und habe sich durch eine hervorragende Erreichbarkeit und einen exzellenten Service ausgezeichnet, so die Pressesprecherin weiter. Sie gesteht aber ein: „Während des Lockdowns und nach unserem Restart Mitte Juni hat sich das Arbeits- und Anfragevolumen in einem solchen Maß vervielfacht, dass es zu Verzögerungen in den Arbeitsabläufen gekommen ist“.

Neues Personal in der Kundenbetreuung

Das mittelständische Unternehmen habe aber sofort reagiert und bereits ab Juni nach Wiederaufnahme der Reisen alle Service-Mitarbeiter wieder in Vollzeit eingesetzt. Zusätzlich wurden neue Arbeitsplätze im Service-Center geschaffen. „Das aktuelle Team besteht aus 14 Personen und wird um etwa 35 Prozent vergrößert, um dem gestiegenen Arbeitsvolumen gerecht zu werden“, betont Annika Schmied. Die entsprechenden Stellen dazu seien ausgeschrieben.

„Die ersten Einstellungen sind bereits erfolgt und die Einarbeitungsphase hat begonnen. Wir sind daher zuversichtlich, unsere Erreichbarkeit bis Ende September/Mitte Oktober wieder auf das gewohnte Niveau zu bringen“, sagt die Arosa-Pressesprecherin.

Von Ann-Christin Schneider