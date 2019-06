Hohe Düne/ Gartenstadt

Welche Bedeutung haben Zoos für den Fortbestand der Artenvielfalt, wieso ist die wissenschaftliche Arbeit innerhalb der Tierparks heute so wichtig und welche Rolle spielt dabei eigentlich der Rostocker Zoo? Rund 140 Experten aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz nehmen an der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Verbandes der Zoologischen Gärten (VdZ) in Hohe Düne teil, um über die Zukunft der Tierparks zu diskutieren und neue Erkenntnisse zu teilen.

Datenlücken schließen und Arten retten

„Wenn der Zoo nicht schon existieren würde, müsste man ihn definitiv erfinden“, sagt Prof. Jörg Junhold, VdZ-Vizepräsident und Direktor des Leipziger Zoos. In seinen Augen nehme die Bedeutung der Tierparks in unserer heutigen Zeit immer weiter zu. „Im Zoo werden Forschungen betrieben, die uns helfen können Wissenslücken über Tierarten zu schließen“, meint er. Auch in Bezug auf den Artenschutz und die Aufklärung der Bevölkerung würden sie eine Menge leisten.

Prof. Jörg Junhold, Olivier Pagan und Udo Nagel Quelle: Susanne Gidzinski

Eine auf der Tagung vorgestellte Studie belege die Wichtigkeit der in Zoos gewonnenen Daten im Kampf gegen das Massenaussterben. Alleine die Mitglieder des Verbandes haben seit 1981 mehr als 420 000 Daten zu über 5 600 Arten von Säugetieren, Vögeln, Reptilien und Amphibien zusammengetragen. „Diese sind ein wirksames Werkzeug gegen das Verschwinden der Biodiversität“, sagt Dr. Olivier Pagan, Präsident des Verbandes der Zoologischen Gärten und Direktor des Zoos Basel.

Erfasst werden Erkenntnisse darüber, ab wann beispielsweise Tiere geschlechtsreif werden, wie hoch die Sterblichkeitsrate bei den Jungtieren ist und wie alt die Individuen im Durchschnitt werden. „Das hilft uns dabei bessere Prognosen zu machen, welche Arten vom Aussterben bedroht sind“, so Pagan weiter.

Rostocker Zoo spielt in der Oberliga mit

Der Rostocker Zoo betreibt eine enge Kooperation mit Universitäten und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen und setzt sich für Artenschutzprojekte ein. Damit habe er die Datenbank reich bestückt. „Uns ist es wichtig die Gesellschaft auf dieses Thema aufmerksam zu machen und ein Bewusstsein für Missstände zu schaffen“, sagt Udo Nagel, Gastgeber und Direktor des Rostocker Zoos. Aus diesem Grund locke der Zoo regelmäßig mit aktuellen Ausstellungen und betreibe stets selbst Forschung. „Wir arbeiten mit anderen Naturschutzorganisationen zusammen und beteiligen an Projekten, die Gibbons und Baumkängurus schützen“, berichtet Nagel. Ohne diese Hilfe wären die Tiere bereits ausgestorben.

Zur Galerie Ob das Baumkänguru, der Rotwolf oder das Sumatra Nashorn – zahlreiche Tiere sind derzeit vom Aussterben bedroht. Zoos haben im Wesentlichen dazu beigetragen, die Tiere zu schützen.

In den vergangenen 20 Jahren habe der Rostocker Zoo seinen Platz in der Zoo-Welt gefunden, wie der Direktor bestätigt: „Heute spielen wir definitiv in der Oberliga mit. Man nimmt uns in Europa wahr und dafür bin ich sehr dankbar.“ Dass die Tagung in diesem Jahr in der Hansestadt abgehalten werde, sei ein unter anderem ein Indiz dafür.

Das Schicksal des Sumatra Nashorns

Ein aktuelles Beispiel zeige die Wichtigkeit der in Tierparks gesammelten Datensätze. „ Sumatra Nashörner sind im Freiland kaum noch vorhanden“, berichtet Jörg Junhold. „Das sind höchst gefährdete Tiere.“ Weniger als 50 Stück gäbe es derzeit. Um die Vierbeiner nun vor dem Aussterben zu schützen, habe der Verband eine Zuchtstation auf der Insel Borneo errichtet. Dort soll die Reproduktion der Nashörner sicher gestellt werden. „Leider ist das gar nicht so einfach, denn wenn die Tiere lange Zeit keine Babys bekommen haben, werden sie oftmals unfruchtbar“, so der Experte weiter. Künstliche Befruchtung und die Entnahme von Spermien sei daher ein gängiger Prozess. „Wir hoffen, dass wir anhand der gesammelten Daten auch andere Tierarten rechtzeitig schützen können. Es ist schwer einzuschätzen, welche Tiere als Nächstes betroffen sein könnten.“

Susanne Gidzinski