Aryana Supermarkt: Hier gibt es orientalische Spezialitäten im Herzen von Evershagen

Evershagen

Ob frisches Gemüse, orientalische Süßigkeiten wie Baklava, gesalzene Nüsse, oder Gewürze aus dem Nahen Osten – viele der Waren im Aryana Supermarkt im Rostocker Stadtteil Evershagen sind sicherlich nicht in den großen Discountern um die Ecke zu finden. Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich auf den Weg gemacht und den kleinen, aber üppig ausgestatteten Markt besucht.

Das Geschäft in der Bertolt-Brecht-Straße gibt es seit etwa acht Jahren – die afghanische Flagge schmückt das Schaufenster. Ali Ahmad Nahimi und Ali Rezaie führen den Laden, doch gerade ist Verkäufer Mojtaba Esmaeili im Geschäft. Er arbeitet hier seit etwa drei Jahren. Er hat die Inhaber in Deutschland kennengelernt. „Jetzt sind wir wie Brüder“, erzählt Esmaeili.

„Bei uns ist alles halal“, sagt er. Beliefert werden sie von türkischen Firmen. „Aber wir haben auch deutsche Kunden. Sie kaufen am liebsten Gewürze und Süßigkeiten bei uns ein“, erzählt der Verkäufer. Manche der deutschen Kunden haben in der Türkei oder in Afrika Urlaub gemacht und die regionale Küche kennengelernt. „Jetzt wollen sie mit unseren Gewürzen selbst kochen“, sagt Esmaeili.

Rostock mit orientalischen Produkten bereichert

„Als wir nach Rostock kamen, gab es einen solchen Laden nicht“. Somit habe der Laden es den Rostocker Kunden ermöglicht, auch orientalische Lebensmittel oder halal-Produkte zu kaufen.

Allerdings habe das Geschäft auch die Auswirkungen von der Corona-Pandemie gespürt: „Viele deutsche Kunden hatten anfangs kein Vertrauen mehr in die Waren“, so Esmaeili. So hätten sie daran Zweifel gehabt, ob etwa das Fleisch oder die Süßigkeiten „sicher“ wären.

Er selbst lebt seit 2009 in Deutschland und stammt ursprünglich aus Afghanistan. Eigentlich hatte er in Rostock eine Ausbildung zum Bus- und Straßenbahnfahrer gemacht, allerdings die Schichtarbeit hatte ihm nicht mehr gefallen – zumal er vor drei Jahren geheiratet habe. Die Arbeit in Aryana Supermarkt mache ihm mehr Spaß.

Geöffnet hat das Geschäft in Evershagen von 8 bis 20 Uhr. Außerdem gibt es weitere Filialen in der Wismarischen Straße in Rostock und im Tribseer Damm in Stralsund.

Von Julia Kaiser