Aschenbecher im Gehweg? So könnte Rostock das Problem mit Zigarettenmüll in den Griff bekommen

Rostock

Ein Fahrradfahrer fährt an der Parkstraße im Rostocker Hansaviertel entlang, lässt seine aufgerauchte Zigarette zu Boden fallen. Der Stummel ist nicht der einzige, der auf der Straße liegen bleibt – vor allem an der Bushaltestelle sind viele Kippenreste zu finden. „Das ist schon ein Problem hier“, sagt eine Anwohnerin kopfschüttelnd. „Das ist eine große Schweinerei. Bei mir vor dem Haus liegen auch immer ganz viele Zigaretten – dabei rauchen die Bewohner alle nicht.“

Ein Problem, das dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Bund) schon länger bekannt ist. Bei Müllsammelaktionen sei aufgefallen, dass Zigarettenfilter das häufigste Abfallprodukt ist, das aufgesammelt werden muss. „Im Hansaviertel ist vor allem die Schwimmhalle mit ihrem Parkplatz betroffen – die Leute stehen da, rauchen noch eine und werfen die Reste auf den Boden“, sagt Julian Pätzold vom Landesverband MV. Bei Veranstaltungen im Ostseestadion würden viele Kippenreste auf dem Vorplatz zurückbleiben. Auch Haltestellenbereiche sind betroffen. „Überall, wo Menschen zusammenkommen und auch mal warten müssen“, so Pätzold, der betont, dass nicht nur das Hansaviertel, sondern die gesamte Stadt betroffen ist. Hotspots seien etwa Margaretenplatz und der Stadthafen.

Gefährlicher Sondermüll

Der Bund hat nun im Ortsbeirat des Hansaviertels Lösungen vorgestellt, des Problems Herr zu werden. „Wir wollen einfach, dass gerade der gefährliche Abfall in den Fokus der Gesellschaft rückt“, so Pätzold. Bei Zigaretten handele es sich um Sondermüll. So seien in Zigaretten mehr als 7000 Schadstoffe enthalten, wovon nachweislich 50 krebserregend sind. Diese Stoffe seien nicht nur gefährlich für den Rauchenden, sondern führen auch zu Schäden in der Umwelt, verseuchen das Wasser. „Das Wegschnipsen von Zigaretten wird gesellschaftlich akzeptiert, die Leute machen sich gegenseitig nicht drauf aufmerksam.“

So könnte ein integrierter Boden-Aschenbecher aussehen. Getestet wird das hier gerade in Oldenburg (Niedersachsen) Quelle: Hauke-Christian Dittrich

Als Lösung schlug Pätzold zwei Wege vor. Zum einen könnte es mehr Mülleimer mit integrierten Aschenbechern geben, zum anderen stellte er ein Pilotprojekt vor, das in anderen Städten bereits Erfolge erzielt habe: einen sogenannten „Zigaretten-Gulli“. Dabei handele es sich um Behälter, die in die Erde eingelassen werden und sozusagen als Aschenbecher im Bürgersteig fungieren.

Ortsbeirat begrüßt Projekte

Ein Projekt, das bei den Mitgliedern des Ortsbeirats auf viel positives Feedback stößt und von den Mitgliedern des Gremiums unterstützt wird. „Wenn es dazu beiträgt, das Problem in den Griff zu bekommen, ist es gut, mal einen ungewöhnlichen Weg zu gehen“, so Anja Munser. Tom Rückborn denkt, dass die Behältnisse in der Erde schnell ins Auge fallen. „Wenn die Raucher auf ihr Handy blicken, geht der Blick ja in Richtung Boden.“ Laut Roswitha Katscher hätten diese Behältnisse Vorteile gegenüber Mülleimern, die oft beschädigt oder umgeschmissen werden. Den Stadtteil-Vertretern ist zudem wichtig, dass auch – oder gerade – die Spielplätze thematisiert werden. „In der Hans-Sachs-Allee liegen auch sehr viele Kippen“, so der Vorsitzende Karsten Cornelius.

Dem stimmen Eltern zu. „Barfuß würde ich meine Kinder dort nicht laufen lassen“, so André Barges aus Lichtenhagen, der mit seinen Söhnen im Hansaviertel unterwegs ist. „Neben den Zigaretten liegt da ja noch anderer Müll – Glasscherben zum Beispiel.“ Dass Raucher oft ihre Kippen achtlos fallen lassen, beobachtet der Familienvater auch oft. „Gerade auf Spielplätzen ist das unverantwortlich. Zumal der Müll ja sehr lange braucht, um zu verrotten.“ Dass nun Initiativen ergriffen werden, etwas zu tun, begrüßt er. „Ich war auch mal Raucher und oft weiß man nicht, wohin mit den Resten.“

Von Katharina Ahlers