Rostock

Die Panne mit dem Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca ist nach Ansicht des Rostocker Infektiologen Emil Reisinger „kein Grund zur Beunruhigung“. Es sei nicht damit zu rechnen, dass ein leichtes Unterschreiten der empfohlenen Temperatur den Impfstoff so geschädigt habe, dass die Verwendung zu Risiken für die Geimpften führe. Das zeige die Erfahrung mit ähnlichen Vorfällen bei anderen Impfstoffen. Er wolle allerdings nicht den Angaben des Herstellers vorgreifen, betonte der Experte.

Auch am Uni-Klinikum Rostock gebe es bei etwa 30 bis 40 Prozent der mit Astrazeneca geimpften Mitarbeiter Nebenwirkungen, wie Fieber, Schüttelfrost oder Kopfschmerzen. Dies seien allerdings die erwartbaren Nebenwirkungen des Impfstoffs, auch bei korrekter Lagerung. „In fast allen Fällen konnten die Beschäftigten nach ein bis zwei Tagen wieder arbeiten und die Beschwerden durch die Einnahme von Paracetamol oder Ibuprofen rasch gelindert werden.“

Kein gestiegenes Misstrauen

Viele Mitarbeiter seien auch mit dem Impfstoff zufrieden. „Es gibt Einzelne, die sich nicht damit impfen lassen wollen, aber die Zahl ist seit Bekanntwerden des Vorfalls nicht gestiegen.“ Das Klinikum werde auch weiterhin Astrazeneca einsetzen, kündigte Reisinger an, der auch Dekan der Medizinischen Fakultät ist.

Am Montag war eine Charge mit 8400 Dosen des Astrazeneca-Impfstoffs zu kalt nach MV geliefert worden. Zahlreiche Menschen waren bereits damit behandelt worden, bevor die Impfungen gestoppt werden konnten. Derzeit wird noch geprüft, ob auch eine Charge von 6000 Dosen, die vergangenen Donnerstag geliefert wurde, unterkühlt war. In diesem Fall wären rund 2200 Geimpfte in MV betroffen. Die Verwendung des Impfstoffs in MV bleibt ausgesetzt, die betroffenen Chargen werden erst einmal eingelagert.

Von Axel Büssem