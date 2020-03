Auch Oerding-Konzert fällt aus: Rostock sagt alle Veranstaltungen ab

Rostock

Tagelang waren die Verantwortlichen in Rostock um diese Entscheidung herumgekommen, am Mittwochmorgen aber sahen sie sich nun doch zum Handeln gezwungen: Nach OZ-Informationen untersagt die Hansestadt mit sofortiger Wirkung und bis auf Weiteres alle Großveranstaltungen. Das gilt auch für das Konzert von Johannes Oerding, das am Mittwochabend in der Stadthalle geplant und für das mehr als 5500 Karten verkauft waren. Rostocks Stadtsprecher Ulrich Kunze bestätigte auf Nachfrage: „Wir haben die Messe- und Stadthallengesellschaft aufgefordert, ihr Hausrecht zu nutzen und das Konzert abzusagen an.“

Klare Regeln im Laufe des Tages

Ob und wann das Konzert nachgeholt wird, ist derzeit noch offen. Auch was aus den bereits gekauften Karten wird, soll im Laufe des Tages beantwortet werden. Zuvor hatte der Wirtschaftsförderer Rostock Business seinen Jahresempfang am Abend verschoben, der Festakt zum 30. Geburtstag der Industrie- und Handelskammer zu Rostock wurde bereits am Montag abgesagt. Im Laufe des Tages will die größte Stadt des Landes nun eine so genannte „Ordnungsverfügung“ erlassen, in der klar geregelt sein soll, welche Veranstaltungen noch gestattet sind und welche aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus abgesagt werden müssen. Details nannte das Rathaus noch nicht.

Auch Messe fällt aus

Nach OZ-Informationen soll die Stadt auch die Absagen der Messe „Tier & Natur“ am Wochenende in der Hansemesse Schmarl und der Show von „Lord of the Dance“ am Donnerstag angeordnet haben. Weitere Infos in Kürze.

Von Andreas Meyer