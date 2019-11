Historische Aufnahmen aus der Apotheke

Tessin

Luise Drews ist eine „Ureinwohnerin“ von Tessin. „In diesem Haus bin ich geboren und hier werde ich auch sterben“, sagt die 96-Jährige. Sie ist fit in der Geschichte der Recknitzstadt. „Die Vergangenheit steht vor mir, und ich weiß so viel von Tessin“, erzählt die aufgeweckte Seniorin. Etliche Geschichten habe sie noch im Kopf und einen großen Schatz in der Schublade: einen Karton voll alter Postkarten und historischer Ansichten. Ein kleiner Teil ihrer Sammlung ist nun im neuen Kalender der Apotheke im Tessinum veröffentlicht.

Motive aus der Region bei Kunden besonders gefragt

Seit 2007 gibt Dr. Torsten Möller, Inhaber der Apotheke, einen Kalender für seine Kunden heraus, zusammen mit dem Klatschmohn Verlag. Dabei habe sich gezeigt, dass Motive aus der Region besonders gefragt seien. „Eine Ausgabe mit aktuellen Fotos von Tessinern für Tessiner kam sehr gut an“, erzählt Möller. Da sei die Idee eines Kalenders mit alten Ansichten entstanden. Zunächst mangelte es an Material. Doch dann konnte auf das Archiv von Luise Drews zurückgegriffen werden.

Die Ansichtskarten stammten zumeist noch aus dem Geschäft ihres Vaters, verrät die alte Dame. Heinrich Dunze hatte 1921 eine Buch- und Papierhandlung in Tessin eröffnet. „Die hat meine Mutter noch bis 1946 weitergeführt“, erinnert sich Luise Drews, die bis dahin selbst oft im Laden geholfen hat. Die historischen Aufnahmen habe sie gesammelt. Heute schaue sie sich gern die alten Ansichten an und frische Erinnerungen auf.

Ansichtskarten aus Papierhandlung Heinrich Dunze

Das können ab sofort auch die Kunden der Apotheke, die den Kalender kostenlos erhalten. 1800 Exemplare wurden gedruckt, etwa 600 mehr als in den Vorjahren. Die Nachfrage sei groß. „Im August haben schon die Ersten angefragt, ob es Kalender gibt“, sagt Sabine Brackmann, die als pharmazeutisch-technische Assistentin hinterm Tresen steht. Ihr Lieblingsmotiv ist der Blick über das Recknitztal auf Tessin. Den kenne sie noch als Kind von Sonntagsspaziergängen in Familie. „Wenn man den Kirchturm sieht, ist man wieder zu Hause“, beschreibt sie ihr Gefühl.

Zur Galerie Historische Bilder aus der Sammlung von Luise Drews (96) sind im Kalender 2020 der Apotheke im Tessinum zu bewundern.

Zusammen mit Bürgermeisterin Susanne Dräger blättert sie im Kalender, der neben historischen Aufnahmen auf der Rückseite auch Gesundheitstipps und Rezepte bereithält. Tessins Rathauschefin freut sich, „wenn unsere Unternehmen – wie hier die Apotheke – so etwas herausgeben und Heimatverbundenheit und den Bezug zur Geschichte der Stadt befördern“. 2021 will Tessin ein großes Jubiläum feiern. „700 Jahre Stadtrecht“, erklärt Dräger. Bis zum großen Fest gebe es noch allerhand aufzuarbeiten. „Wir können bisher zum Beispiel nicht ermitteln, wann Tessin entstanden ist, erstmals erwähnt wurde. Daran arbeiten wir“, betont Dräger.

Apotheker plant Neuauflage zum Stadtjubiläum 2021

Ihr Lieblingsmotiv im Kalender ist übrigens die alte Ansicht der St.-Jürgen-Straße. „Da kommt die Ruhe im Stadtkern rüber, das historische Foto bestätigt die Beständigkeit“, erklärt Dräger. Das Kopfsteinpflaster sei noch immer da, „wenn auch neu verlegt“.

Apotheken-Inhaber Möller kündigt schon mal eine Neuauflage des Kalenders mit alten Ansichten für das Jubiläumsjahr an. „Vielleicht finden die Tessiner ja noch mehr historische Fotos in Schränken, Kellern und auf Dachböden, die sie uns zur Verfügung stellen.“ Die Kalender sind kostenfrei für die Kunden, doch kleine Spenden sehr willkommen. Jedes Jahr leert Möller den Spendentopf und füllt ihn selbst auf 600 bis 1000 Euro auf. „Das Geld ist immer für soziale Zwecke, Vereine im Ort Tessin, die sich um alte, kranke Menschen kümmern“, sagt der Apotheker.

Von Doris Deutsch