Auf Kästners Pfaden durch Warnemünde

Rostock

Direkt am Alten Strom in Warnemünde halten die Schauspieler Angela Schlabinger und Mario Lopotta einen kindsgroßen Pappaufsteller in die Kameras. Viele Menschen gehen mit fragenden Blicken vorbei. „Haben Sie eine Ahnung, wer das sein könnte“, fragt Ute Fischer-Graf, verantwortlich für die Pressearbeit des Volkstheaters. Viele schütteln die Köpfe. „Ist das Breschnew?“, fragt ein Passant. „Nein“, antwortet Fischer-Graf, „das ist Erich Kästner.“

Das Volkstheater führt ab dem 14. Dezember das Stück „Fort von hier – Eine Eisenbahnfahrt nach Warnemünde mit Liedern, Gedichten und Texten von Erich Kästner“ in der Kleinen Komödie auf. „Die wenigsten wissen, dass Kästner als Jugendlicher mit seiner Mutter nach Rostock reiste, ein Semester hier studiert und sogar seine große Liebe Ilse Julius kennengelernt hat“, sagt Fischer-Graf.

Kästner in Warnemünde

Anlässlich dieser Inszenierung hat das Volkstheater die Menschen am Alten Strom direkt mit der Geschichte des Schriftstellers konfrontiert – natürlich, um auf das Stück aufmerksam zu machen. Die Handlung spielt in den 1920er Jahren. Erich und seine Mutter Ida Kästner fahren mit der Eisenbahn nach Warnemünde. „Das ist die Rahmenhandlung, in die die Arbeit des Schriftstellers einfließt“, sagt Fischer-Graf. Demnach stammen viele Texte aus seinem autobiografischen Kinderbuch ’Als ich ein kleiner Junge war’ und aus dem Kriminalroman ’Die verschwundene Miniatur’.

„Es wird viel gesungen“, sagt Angela Schlabinger, die die Rolle der Mutter Ida Kästner spielt und die musikalische Umsetzung als echte Herausforderung empfindet. „Auch unsere Musiker sagen, dass es echt schwer zu singen ist.“ Dementsprechend intensiv laufe derzeit die Probephase. „Wir sind jetzt zwei Wochen dabei. Jeden Tag proben wir sieben Stunden. Und danach übe ich noch zu Hause“, sagt Schlabinger.

Schriftsteller und Theaterkritiker

Mario Lopotta, der den jungen Erich Kästner spielt, habe vorher wenig über den Schriftsteller gewusst. „Mir ist die Person durch das Stück nähergekommen. Mir war gar nicht klar, dass er auch Theaterkritiker war.“ In der Kleinen Komödie soll das Stück mindestens ein Jahr laufen. „Gerne auch länger“, sagt Fischer-Graf mit einem Lachen.

Die Termine 2019 Samstag, 14. Dezember um 20 Uhr – Premiere Sonntag, 15. Dezember um 18 Uhr Sonntag, 22. Dezember um 18 Uhr Montag, 23. Dezember um 18 Uhr Mittwoch, 25. Dezember um 18 Uhr Donnerstag, 26. Dezember um 18 Uhr Sonntag, 29. Dezember um 18 Uhr Montag, 30. Dezember um 20 Uhr Tickets für die Veranstaltungen gibt es direkt beim Volkstheater.

Von Moritz Naumann