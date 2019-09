Neuhof

Es ist ein bisschen wie Weihnachten: Mit jedem Tag steigt die Vorfreude. Auf Ostsee, Felder, Strand und viele Hindernisse. Am Wochenende ist es so weit. Der extreme Hindernislauf Mudder Island auf der Insel Poel geht am Sonnabend und Sonntag, 7./8. September, in die dritte Runde.

Einmalig in MV

Eine vergleichbare Veranstaltung gibt es in Mecklenburg-Vorpommern nicht. Entsprechend groß ist die Resonanz. Im ersten Jahr waren 347 Teilnehmer dabei, im letzten Jahr 689. „Jetzt sind wir bei knapp 1200 Voranmeldungen“, sagt Martina Blach, die zusammen mit Luise und Hauke Nass sowie Georg Plath vor drei Jahren die Mudder Island GmbH gründete.

Jeden Tag kommen neue Anfragen. Der Onlineshop ist geschlossen, Nachmeldungen sind am Freitag und Sonnabend vor Ort oder am Reiterhof Plath in Timmendorf möglich.

Tolle Hindernisse

Erstmals findet die größte Schlammschlacht Mecklenburgs an zwei Tagen statt. Nach der Eröffnung am Sonnabend um 9 Uhr durch Bürgermeisterin Gabriele Richter, die ebenfalls an den Start geht, absolvieren etwa 30 Minuten später die ersten Hindernisläufer die 18 Kilometer lange Runde. Etwa 35 Hindernisse sind zu bewältigen. Wasserrutsche, Kletterwand, eine vier Meter große Halfpipe, Eisbecken, Strohballen, Stromfeld, Seilwand, Kriechtunnel, Balken und so weiter.

Die Macher von Mudder Island (v. l.): André Plath, Martina Blach, Luise und Hauke Nass. Quelle: Heiko Hoffmann

„Ich glaube, es wird ganz cool werden. Es wird noch mehr Schlamm geben und mehr zum Hangeln“, verrät Luise Nass. Das ist das Ergebnis einer Umfrage nach dem letzten Jahr unter den Startern. So werden tiefe Löcher ausgehoben und mit Wasser gefüllt. Mindestens knietief geht es durch den Matsch. Bewährte Hindernisse bleiben, neue wurden entwickelt und in den letzten Tagen zusammengebaut.

Alle 30 Minuten werden neue Starter auf die lange Runde geschickt. Ab 12.30 Uhr geht es auf die kürzere Strecke über neun Kilometer mit etwa 20 Hindernissen. Firmen, Feuerwehren, Sportmannschaften und Freunde haben sich als Teams angemeldet. Denn so macht es am meisten Spaß. Außerdem sind einige Hindernisse kaum allein zu bewältigen.

Den Abschluss bildet am Sonnabend traditionell die Helferrunde. Das ist zugleich ein Dankeschön an alle, die dafür sorgen, dass die Insel mit diesem Veranstaltungshighlight auf sich aufmerksam macht und neue Besuchergruppen erschließt.

Erstmals gehen auch am Sonntag Hindernisläufer auf die kürzere Strecke. Das hängt zum einen mit der steigenden Nachfrage zusammen, anderseits will Mudder Island auch keinen Massencharakter erwecken.

Showtime in Neuhof

Start und Ziel und Mittelpunkt der Veranstaltung mit Showbühne ist das ehemalige Militärgelände in Neuhof, nur 250 Meter vom Strand entfernt. Hier können Aktive zelten, Parkplätze stehen zur Verfügung.

Tickets vor Ort Der Onlineshop ist geschlossen, die letzten Tickets für Mudder Island gibt es am Freitag und Sonnabend vor Ort oder auf dem Reiterhof Plath in Timmendorf. In der letzten Preisphase kosten die Tickets: 90 Euro für die lange und 70 Euro für die kurze Strecke am Sonnabend sowie 45 Euro für die kleine Strecke am Sonntag. Für Zuschauer kostet eine Tageskarte fünf Euro, Parken kostet drei Euro.

Am Freitag stimmt eine Nudelparty mit DJ ab 19 Uhr auf Mudder Island ein. Wer möchte, kann sich dann schon seine Startunterlagen mit Shirt abholen.

Am Sonnabend finden sich dann nach und nach alle Starter und Zuschauer im Bereich der früheren Scheinstellung ein. Für jeden Startblock gibt es ein gemeinsames Aufwärmtraining mit lauter Musik. So wird nicht nur den Läufern ordentlich eingeheizt, sondern auch den Zuschauern tolle Unterhaltung geboten. Neben verschiedenen Versorgungsstationen und Ausstellungsständen wird es Hindernisse für Kinder zum Testen geben. Wer möchte, kann sich ein Fahrrad ausleihen, um die Läufer zu begleiten.

Abends steigt ab 19 Uhr eine After-Run-Party für Teilnehmer und Zuschauer mit der Partyband Billy Rock und DJ bis morgens um 2 Uhr – egal ob Regen oder nicht: ein Festzelt ist aufgebaut.

Von Heiko Hoffmann