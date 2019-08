Rostock-Toitenwinkel

Lebensgefährlicher Leichtsinn: Rostocks Rettungskräfte mussten in der Nacht zum Freitag abermals ausrücken, weil sich Personen auf einem Baukran befunden hatten. Erst am Donnerstag und Samstag vergangener Woche wurden die Retter zu ähnlichen Einsätzen gerufen.

Laut Polizei ging der Notruf gegen 23 Uhr am Donnerstagabend ein, dass sich mindestens zwei Personen auf einem Baukran in luftiger Höhe auf einer Baustelle in der Straße „Zum Lebensbaum“ befinden. Da der Zaun an einer Stelle geöffnet war, liegt der Verdacht nahe, dass sich die Personen zuvor unbefugt Zutritt zum Gelände verschafft haben. Als die Polizei auf der Baustelle eintraf, entdeckten die Beamten zwei Heranwachsende auf dem Kran und verständigten die Feuerwehr zur Unterstützung. Die rückte mit einem Löschzug inklusive der Höhenrettung an. Als die Kameraden in Toitenwinkel eintrafen, befanden sich die beiden Personen schon im Streifenwagen.

Jugendliche müssen wohl Einsatzkosten übernehmen

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich weitere Jugendliche auf dem Baukran befinden, kamen die Höhenretter schließlich zum Einsatz. Sie kletterten auf den Kran und überprüften diesen gründlich. Weitere Personen stellten sie dabei aber nicht fest. Die Polizei hat nun Ermittlungen gegen die beiden Heranwachsenden eingeleitet. Möglich ist zudem, dass sie die Kosten des Einsatzes übernehmen müssen.

Stefan Tretropp/RND