Hohe Flammen auf einem Rostocker Parkplatz: Vier Autos geraten in Lichtenhagen in Brand. Die Polizei jagt nun einen Pyromanen. Der Brand hat einen Schaden von etwa 90.000 Euro verursacht.

Gleich mehrere auf einem Parkplatz stehende Autos sind in den frühen Morgenstunden am Donnerstag in Rostock in Flammen aufgegangen. Quelle: Stefan Tretropp