Auf Teppich, Bulli und Schiff: Künstler bringen Rostock in Schwingung

Rostock

An 17 unterschiedlichen Orten spielten am Montagabend Künstler im Zuge der Aktion „Aufatmen“. Das Ziel: Den Hunger der Rostocker nach Kultur stillen und auf die Situation der Branche hinweisen. „Wir hoffen, dass wir positive Zeichen setzen können und dass die Politik uns unterstützt, damit wir sowas über den gesamten Sommer anbieten können“, sagt Initiator Wolfgang Schmiedt.

Es dringt feinster Jazz aus den Boxen auf der „ Santa Barbara Anna“. Die Breitling Stompers feat. Susi Koch haben sich auf dem Traditionsschiff aufgebaut. „Fly me to the moon“, singt die Frontfrau etwa vom Schiff in Richtung Ufer. Hier unterbrechen Jogger ihren Lauf, Radler steigen staunend ab und immer mehr Menschen nutzen die Chance mal wieder gedankenlos zu Live-Musik im Takt zu wippen. Etwa 80 Menschen machen Halt um etwas von dem 15-Minuten-Auftritt zu hören.

Ein Benefiz für Künstler?

Wenn in Krisen-Zeiten Solidarität gefragt ist, seien Künstler oft die ersten, die im Rahmen von Benefizkonzerten ihr Handwerk kostenfrei der Öffentlichkeit präsentieren, sagt Wolfgang Schmiedt. Doch wer hilft Ihnen, wenn sie in Not sind? „Man kann sich nicht vorstellen, dass Politiker mal das Gehalt eines Freitages der Kulturszene zur Verfügung stellen oder?“

Video: Konzert auf dem „fliegenden Teppich“

Wolfgang Schmiedt ist freischaffender Künstler und Produzent, lehrt an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater und hat unter anderem die beliebten Montags- und Adventsbalkone ins Leben gerufen. Im Zuge der Corona-Krise leiden viele in seiner Branche unter ausfallenden Konzerten und Einnahmen. Es braucht Kreativität, die über die Möglichkeiten von Online-live-Streams hinausgeht. „So schön das ist, aber damit verdienen die meisten Künstler kein Geld“.

Drei mobile Bühnen gegen den Corona-Blues

Als Schmiedt eines sonnigen Tages mit Freunden am Hafen sitzt, ploppt nicht nur ein kühles Bier sondern auch eine Idee auf. „Viele Menschen haben dort ihre Zeit verbracht – brav mit Mindestabstand. Und vermutlich sind alle im Moment hungrig nach kulturellen Angeboten.“ Warum also das potenzielle Publikum nicht nutzen und eine Band von einem Schiff spielen lassen?

Mit Unterstützung der Rostocker Kulturstiftung, der Rostocker Botschaft, der PopKW und dem Bramschot e.V. erarbeitet und finanziert Schmiedt die Aktion „Aufatmen“. Dabei fließen laut dem Organisator private und institutionelle Gelder – insgesamt knapp 4000 Euro – in die Realisierung der Aktion. „Tatkräftige Unterstützung“ erhält der 61-Jährige auch durch Bürgerschaftsmitlgied Eva-Maria Kröger ( Die Linke), die bereits angeregt hatte, Musiker vor den gastronomischen Betrieben auf Kosten der Kommune auftreten zu lassen. Am Ende steht ein Konzept mit drei mobilen Bühnen – auf Teppich, Bulli und Schiff – verteilt über die gesamte Stadt.

Endlich wieder Live-Musik

Im Vorhinein gab es nur wenig Marketing. „Das haben wir bewusst diskret gehalten“, sagt Schmiedt. Man wollte keine großen Menschenansammlungen provozieren. Und darüber hinaus sei man ja dahin gegangen wo die Menschen sind – unter anderem auch in die Plattenbaugebiete. „Auch hier gehört Kultur her“, sagt Tino Bartosz, der soeben den „Boom Box Bulli“ vor das Börgerhus in Groß Klein gefahren hat. An sechs Stationen hat der Bus mit DJ Basti Clement und den Rappern von Subbotnik Halt gemacht.

„Kultur gehört auch in die Platte“, sagt Tino Bartosz (links), der gemeinsam mit DJ Basti Clement und dem „Boom Box Bulli“ fette Beats nach Groß-Klein, Evershagen und Dierkow gebracht hat. Quelle: Moritz Naumann

Im Rosengarten spielen währenddessen Thomas Braun und Johannes Pistor als Duo-Abordnung des Quartetts „Die Herren“ auf dem Fliegenden Teppich „Gypsy Jazz“. „Von so einer Aktion haben alle was. Wir als Künstler und natürlich auch die Zuhörer“, sagt Braun, dessen Alltag der letzten Wochen hauptsächlich aus „ Homeschooling“ bestand. Sicherlich das Highlight der Aktion war aber die schwimmende Bühne am Stadthafen.

„Die Herren“ spielten im Duo am Montag an fünf unterschiedlichen Orten - hier im Rostocker Rosengarten. Quelle: Moritz Naumann

Hoffnung auf politische Unterstützung

Während der letzte Song der „Stompers“ läuft, tanzen Athena und Tim Rissmann mit ihren Kindern Anton und Carla im Kreis. „Wir liegen mit unserem Boot ein paar Meter weiter und unter den Nachbarn hat sich rumgesprochen, dass es hier gleich was zu hören gibt“, sagt die junge Mutter. Es sei toll, endlich wieder Live-Musik genießen zu dürfen – und dazu noch bei bestem Wetter und unter freien Himmel.

Laut Schmiedt sei das Ziel, dass man jede Woche solch eine mobile Bühne bieten kann, „so dass es in der Stadt immer eine kulturelle Schwungmasse gebe.“ Jedoch sei alles verfügbare Geld in diesen „Testballon“ geflossen. Er hofft nun mit seinem Konzept die Entscheidungsträger aus politischen Kreisen aufmerksam gemacht zu haben. „Künstler sind Teil der Stadtgesellschaft und die Kommune sollte für diese Branche eintreten.“ Athena Rissmann ist als Besucherin überzeugt: „Ich hoffe sehr, das solche Aktionen uns diesen Sommer weiter begleiten werden.“

Von Moritz Naumann