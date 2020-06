Auf Tour mit Kurt, Kuddel und Lodde: Das sind Rostocks neue Angebote im Stadthafen

Rostock

Ein Gastronom bricht auf zu neuen Ufern: Robert Thömmes, Inhaber des Restaurantschiffs „Otto’s“, eröffnet einen Tretboot-Verleih. „Der erste im Stadthafen“, sagt Thömmes stolz. Seine Flotte hat er an einem Holzsteg vertäut: Zwei Tretboote und ein Motorboot schunkeln auf den Warnowwellen und warten darauf, dass Wassersportler anheuern.

Es ist das zweite Mal binnen weniger Wochen, dass Robert Thömmes Neuland betritt. Erst vor rund einem Monat hatte der Gastronom an der Backbord-Seite seines schwimmenden Restaurants Rostocks ersten Boots-Drive-Inn aufgemacht.

Wer hier mit Segelschiff oder Motorboot andockt, bekommt frisch gebratenen Fisch und andere Gerichte über die Reling aufs Deck serviert, ohne dafür einen Fuß an Land setzen zu müssen. „Der ,Sail-Inn‘ wird sehr gut angenommen“, freut sich Robert Thömmes, „Die Leute suchen solche Angebote.“

Kreativ durch die Krise

Die Idee zum „Sail-Inn“ wurde aus der Not heraus geboren: Weil der gewohnte Betrieb durch die Covid-19-Pandemie stark eingeschränkt ist, suchte Thömmes nach Wegen, um auch jene zu bewirten, die sich aus Angst vor Corona nicht an Bord des Restaurantschiffs trauen. Als zusätzliche Einnahmequelle wollte Thömmes zugleich brandheiße Kringel auf die Warnow schicken: Barbecue-Donuts – Motorboote in Ringform, in deren Mitte ein Grill steht.

Auf dem Bodensee schippern solch sommerliche Partylocations bereits umher. An der Warnow waren die zuständigen Behörden jedoch nicht ganz so heiß darauf. Alternativ schickte Robert Thömmes seine Tretboote ins Rennen – und bekam grünes Licht für „Kurti’s“. Den Verleih hat der Gastronom nach seinem drei Wochen alten Sohn benannt. Das „Otto’s“ trägt den Namen seines ersten Kindes.

Ablegen mit Picknickkorb

Apropos: Die „Kurti“-Tretboote seien ideal für einen Ausflug mit der Familie, sagt Robert Thömmes. Jedes Boot bietet bis zu fünf Personen Platz. An Bord geht’s dann ganz locker zu. Um es mit den Worten aus Frank Zanders gleichnamigem Gassenhauer zu sagen: „Hier kommt Kurt, ohne Helm und ohne Gurt“. Dafür gibt es auf Bestellung Wegzehrung an Bord: Ausflügler können Sundowner, Fischbrötchen oder Picknickkörbe ordern.

Probefahrt: Robert Thömmes tritt in die Pedale. Quelle: Ove Arscholl

Eine Stärkung für unterwegs kann nicht schaden, ist aber nicht zwingend nötig. „Es braucht nicht viel Kraft, um mit den Tretbooten voranzukommen. Das klappt auch bei Gegenwind“, verspricht Robert Thömmes. Wem wider Erwarten mitten auf der Warnow die Puste ausgeht, den schleppt der Gastronom mit dem Motorboot in den sicheren Hafen.

„Kurti’s Tretboot-Verleih“ ergänzt das Potpourri an Angeboten, die immer mehr Wassersportbegeisterte in den Stadthafen locken. Ob entspannte Warnowtour oder sportliche Herausforderung – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Kutter sucht Leichtmatrosen

Wer sich nicht selbst abstrampeln möchte, der heuert beispielsweise auf „Kuddel“ an: Der dieselmotorbetriebene Kutter bietet bis zu zwölf Personen Platz. Die können sich an Bord entspannt zurücklehnen. Die Skipper von „Kuttertour-HRO“ bringen Passagiere vom Stadthafen zum Warnemünder Strand und zurück.

In Rostocks Geschichte eintauchen – das wiederum machen Sandra und Ronald Kley von „Stadtpaddeln“ möglich. Bei Kajaktouren geben sie Mitpaddlern spannende Einblicke in die Vergangenheit von Stadt- und Seehafen. Von dem Paar lassen sich Urlauber und Einheimische auch gern mal in den „Schwitzkasten“ nehmen: Das gleichnamige Saunafloß verspricht Wellness pur und mit der Warnow das wohl größte Tauchbecken der Stadt.

Darauf fahren Wellnessfans ab: die Floßsauna „Schwitzkasten“ Quelle: privat

Bei Wassersportlern nach wie vor hoch im Kurs: Stehpaddeln. Die dafür nötigen Boards bietet Eike Witzel im Supreme-Surf-Shop am Eingang zur Holzhalbinsel an. „DoYours“-Chef Denny Kambs bricht vom Gaffelschonerweg aus mit Stand-up-Paddlern zu Warnowtouren auf und lehrt Anfängern das Einmaleins des SUP.

Hochprozentiges auf dem Holzboot

Nostalgisch in See stechen können Einheimische und Urlauber mit Robert und Paul Szuszinski. Die Brüder betreiben das Charterunternehmen Arona Yachtings und bieten Stadthafenrundfahrten mit Schmackes an. Mit der historischen Motoryacht „ Arona“ oder dem Holzboot „Flodde Lodde“ tuckern Frischverliebte, Junggesellen und Seebären aller Art dem Sonnenuntergang entgegen und lassen sich dabei Herzhaftes vom Bordgrill schmecken.

Wer Flüssignahrung bevorzugt, bucht eine Ginverkostung an Bord. Gäste, die anschließend immer noch Durst oder Hunger verspüren, werden für Dinner oder Absacker zum „Otto’s“ chauffiert.

Auf der „Arona“ und der „Flodden Lodde“ heuern unter anderem Hochzeitspaare und Cliquen an. Quelle: privat

Auf dem Restaurantschiff tüftelt Robert Thömmes bereits an Zukunftsplänen. „Kurti’s“ Flotte, zu der auch Miet-SUPs gehören, soll wachsen. „Bei den Tretbooten ist noch Luft nach oben.“ Der Kurs ist klar: „Wir wollen Bewegung in den Stadthafen bringen.“

Von Antje Bernstein