Alle zehn Jahre bietet der Winter in der Rostocker Heide laut Jörg Harmuth solche Bedingungen wie in diesem Jahr. Und er muss es wissen. Seit dreißig Jahren kümmert sich der Forstamtsleiter um den größten zusammenhängenden Wald Deutschlands. Und derzeit ist er nicht nur mit dem SUV unterwegs, sondern auch auf seinen Langlaufskiern. Er hofft, am Wochenende auf viele Gleichgesinnte zu treffen. Die OSTSEE-ZEITUNG hat Harmuth einmal quer durch den Wald begleitet.

Es lässt sich durch die 25 Zentimeter hohe Schneedecke nur erahnen, wo sich feste Wege im Wald der Rostocker Heide befinden. Jörg Harmuth weiß jedoch ganz genau, wie und wo er mit seinem Subaru-SUV fahren kann und drückt mit den Reifen in Schrittgeschwindigkeit die ersten Spuren in den frischen weißen Untergrund.

Die richtige Ausrüstung

Er hält am Startpunkt des Entdeckerpfades und wischt mit seinem Ärmel die Erklärtafel frei. „Diese Tour ist ideal für Wintersport. Aktuell kann ich sie jedem nur empfehlen“, sagt er.

Der Entdeckerpfad ist nicht nur im Sommer einen Ausflug wert. Auch unter den aktuellen Bedingungen lohnt sich die Tour durch die Rostocker Heide. Quelle: Arno Zill

Wintertour auf dem Entdeckerpfad Startpunkt der Tour ist beim Köhlerhof in Wiethagen. Von dort geht es auf knapp sechs Kilometern vorbei am Kletternest (1) über das Fledermaushaus (2), die ehemaligen Militärschießanlagen (3), die Riesenwiese (4), die schiefe Pfütze (5) bis zum Wasserstand (6), wo man sich an den dortigen Klangschalen versuchen kann. Anschließend verläuft der Pfad über die Rätselstationen „Rostocker Nachtleben“ (7), Pension Eiche (8), „Borke, Blatt und Co.“ (9) und die „Apotheke Wald“ (10). Danach kann man noch den Endspurt bis nach Markgrafenheide wagen. Dabei kommt man an den Stationen Warenhaus Wald (11), Leben im Totholz (12), „Moor and more“ (13), der Vogelbeobachtungsstation (14) vorbei und endet bei der Station „Wind und Wellen“ (15) an der Ostseeküste.

Welche Ausrüstung Harmuth für solch einen Winterausflug in die Heide empfiehlt? „Natürlich sollte man die Langlaufski und den Schlitten dabeihaben. Ansonsten empfehle ich warme Kleidung, eine Thermoskanne mit Tee, Glühwein oder Kaffee und eine große Portion Entdeckerlust“, sagt der Forstamtsleiter und lacht. Außerdem bittet er darum, selber für den Verpackungsmüll vorzusorgen. „Denn hier im Naturschutzgebiet gibt es natürlich keine Papierkörbe.“

Insgesamt bietet die Heide 80 Kilometer Pfade durch das gesamte Gebiet. Doch es sei wichtig, sich an die vorgegebenen Wege zu halten. „Die Tiere minimieren im Moment ihren Energiehaushalt. Da kann es schon mal sein, dass sie zwanzig Meter neben dem Weg rasten. Werden sie dann aufgeschreckt, ist das für die Tiere bedrohlich. Denn sie können abends nicht einfach an den Kühlschrank gehen, wenn sie Hunger haben“, sagt Harmuth.

Sicherheit für die Tiere

Außerdem bekommen die Wildschweine aktuell Nachwuchs. „Wenn ein Hund dann auf einen Frischling stößt und spielen will, kann das gefährlich werden. Die Bache lässt den Tieren keine Vorwarnzeit“, sagt Harmuth. Also: Hunde am besten immer an der Leine führen, denn jedes wilde Tier wolle Stress vermeiden.

Für den Wald seien die aktuellen Bedingungen nicht bedrohlich. „Eigentlich ist das ja ein normaler Winter. Die Natur regelt das schon“, sagt Harmuth. Tatsächlich biete der Schnee sogar eine Isolierschicht. „Würde diese Schicht vier Wochen bleiben, würde das die Borkenkäferpopulation eindämmen.“ Doch Harmuth glaubt nicht wirklich, dass es dazu kommen wird.

Loipen in der Heide?

Er nutzt im Moment vor allem die helle Zeit des Tages, um sein Revier zu durchstreifen. In seinem Fahrzeug hat er die Skier dabei. „Warum soll man nicht auch Spaß bei der Arbeit haben?“, sagt er und lacht. Gäbe es die Pandemie nicht, würde er sich mit seiner Familie im Winterurlaub befinden, wo er ohnehin einen Großteil der Zeit auf den beiden Brettern verbringen würde.

Nur eine Loipe gibt es aktuell noch nicht. „Der Senator hat mal angeregt, dass wir eine Loipenmaschine kaufen. Aber ehrlich: Dafür sind solche Bedingungen bei uns zu rar gesät“, sagt Harmuth, der in Windeseile die erste Piste in der Heide markiert.

Mit Caps durch den Wald

Weiter geht es mit dem SUV zu den Waldarbeitern, die aktuell das Holz des Waldes einschlagen. Kaum angekommen, hüpft aus dem Fahrzeug des Forstamtsleiters plötzlich Caps, sein Jagdhund. Begeistert durchstreift der Dackel den Schnee, in dem sein schmaler Körper stellenweise fast komplett versinkt.

Harmuths Jagdhund Caps ist bei den Ausflügen des Forstamtsleiters immer dabei. Quelle: Moritz Naumann

Waldarbeit bei Minus zwölf Grad Celsius

Man hört Kettensägen. Auf dem Weg, den Geräuschen folgend, säumen gefällte Stämme den Pfad. Caps geht voran. Sein Herrchen folgt ihm vorsichtigen Schrittes. Plötzlich stehen beide vor einem Seilschlepper, der die gefällten Stämme an die Schneisen rückt und stapelt. Die Waldarbeiter Ronny Wicher, Peter Schiweck und Marc Hinz arbeiten hier bereits seit 7 Uhr bei minus 12 Grad Celsius. „Man muss sich hier schon ordentlich warmarbeiten“, sagt Schiweck.

Was den Arbeitern durch den Kopf gegangen ist, als am Vortag die starken Schneefälle begonnen haben? „Also, privat finde ich das schön, aber es ist schon demotivierend, wenn man seine Arbeit nicht mehr sehen kann“, sagt Hinz.

Ronny Wicher, Peter Schiweck und Marc Hinz sortieren auch bei Minusgraden im zweistelligen Bereich das Stammholz in der Heide. Quelle: Moritz Naumann

Erste Langläufer hinterlassen Spuren

Auf dem Weg zurück zum Stadtforstamt trifft Harmuth auf den ersten Langläufer – Richard Ott. Der Kanu- und Drachenbootsportler nutzt die Heide erstmalig mit seinen Langlauf-Skiern. „Es ist wirklich genial. Die Hauptwege sind fest und selbst im Tiefschnee geht es wirklich gut.“ Er ist nicht der Einzige. Harmuth hält noch zwei weitere Male und nutzt jede Möglichkeit für einen kurzen „Plausch“.

„Das macht wirklich glücklich neben all den widrigen Umständen im Moment“, sagt eine Frau zu dem Forstamtsleiter. Harmuth hofft, dass sein Revier am Wochenende noch viele weitere Menschen für einen Ausflug nutzen. „Denn unsere Heide ist wirklich faszinierend, vor allem unter den derzeitigen Bedingungen.“

Von Moritz Naumann