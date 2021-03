Auf anderem Weg zum Abitur: Rostocker büffeln am Abendgymnasium

Steintor-Vorstadt

Das Abendgymnasium Rostock ist so etwas wie ein Geheimtipp. Hier können Lernwillige fast jeden Alters das Abitur nachholen. In jedem Jahr sind es rund 60 Bewerber, die sich dafür einschreiben. Sie sind dann für drei Jahre Studierende des Abendgymnasiums.

Die Bildungseinrichtung hat ihre Räume im Schulkomplex am Goetheplatz 5, wo auch das Innerstädtische Gymnasium beheimatet ist. Normalerweise offeriert das Abendgymnasium regelmäßig Informationstage im Hause, doch derzeit ist es wegen Corona schwieriger. Unter diesen Bedingungen hat das Abendgymnasium 2021 erstmals einen Online-Informationstag eingerichtet, der war am 24. März.

„Wir hatten am Mittwoch immerhin fünf Leute, die sich bei uns eingeloggt haben“, freut sich Schulleiterin Dr. Ulrike Wasser. Das ist schon mal ein Anfang in einer recht schwierigen Zeit, in der es das Abendgymnasium nicht einfach hat, mit ihren Angeboten an die Öffentlichkeit zu kommen. In der Bildungseinrichtung macht man sich nun Sorgen, weil man derzeit die Zielgruppe einfach nicht erreicht.

„Viele unserer Partner wie der Migra e.V. haben keinen richtigen Publikumsverkehr“, sagt Dr. Wasser, derzeit fehlt einfach der Kontakt zu potenziellen Bewerbern. Auch die in Gaststätten oder öffentlichen Einrichtungen ausgelegten Werbeflyer bleiben derzeit ohne Resonanz.

Die Studierenden wollen sich beruflich noch einmal neu orientieren

Dabei ist das Abendgymnasium seit vielen Jahren ein weiterer Weg, um an das Abitur zu kommen. Für gewöhnlich sind es Menschen, die sich noch einmal beruflich neu orientieren wollen. So wie die 25-jährige Vanessa Neumann, die seit 2018 am Abendgymnasium lernt und im Sommer das Abitur ablegen will. Sie ist gelernte Medizinisch-Radiologische Assistentin, sie möchte aber noch studieren, die nun angepeilte Richtung: Ingenieurwissenschaft. Da muss natürlich das Abitur her.

Dasselbe gilt auch für Michael Maier, der 36-Jährige arbeitet derzeit als Koch in Rostock und will sich beruflich neu orientieren. Er ist ebenfalls 2018 beim Abendgymnasium eingestiegen und hat sich einen Arbeitgeber gesucht, bei dem sich die abendlichen Unterrichtszeiten mit der Arbeitszeit gut vereinbaren lassen. „Ich will mit 40 nicht mehr in der Küche stehen“, sagt Maier über seine Motivation. Denn nach dem Abitur im Sommer will Michael Maier studieren, „vielleicht Lehramt“, sagt er, oder BWL.

14 Lehrer arbeiten am Abendgymnasium Rostock

Das Abendgymnasium Rostock ist in städtischer Trägerschaft. Hier arbeiten 14 Lehrer. Sie sind, so will es das Prinzip, zumeist abends für ihre Schüler da. Für gewöhnlich liegen die Unterrichtszeiten an Werktagen zwischen 16.45 bis 21.30 Uhr, es gibt natürlich auch Ferien. Die Schulzeit beträgt drei Jahre.

Das Abendgymnasium arbeitet mit zwei Unterrichtsmodellen, dem Präsenzunterricht und dem Blended Learning. Während im ersten Modell fünf in den Abend verlegte Schultage pro Woche stattfinden, geht es im Blended Learning etwas flexibler zu. Dann ist nur an zwei oder drei Tagen in der Woche Präsenzunterricht nötig, der verbleibende Stoff kann von den Studierenden im Selbststudium in freier Zeiteinteilung erarbeitet werden.

Und besonders in der Corona-Zeit hat sich das zweite Modell als sehr praktikabel erweisen, weil es viel Distanzunterricht zulässt. Dazu brauchen die Studierenden zu Hause einen PC und natürlich einen Internetanschluss.

„Der Start in den Lockdown war recht holprig“

Vanessa Neumann ist jedenfalls froh, dass sie das Blended Learning Modell gewählt hat. Michael Maier dagegen kommt mit dem Modell Präsenzunterricht besser zurecht, weil da die Motivation direkter ist. Auch für das Abendgymnasium brachte Corona eine Zeit der Verunsicherung für den Lehrbetrieb.

„Als im vergangenen Jahr der erste Lockdown kam, war der Start recht holprig“, sagt Carolin Krüger, die am Abendgymnasium Deutsch und Englisch unterrichtet. Inzwischen kommen alle Beteiligten damit besser zurecht. „In der 11. und 12. Klasse machen wir Wechselunterricht und in der 13. Klasse durchweg Präsenzunterricht“, erklärt Dr. Ulrike Wasser den derzeitigen Stand.

Dass Lernen auch Spaß machen kann, wenn man sich selbst motiviert und überhaupt alles stimmt, hat Vanessa Neumann in dieser Zeit erfahren. „Die drei Jahre sind wie im Flug vergangen“, sagt sie schon jetzt über die Schulzeit.

Von Thorsten Czarkowski