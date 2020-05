Auf dem Weg nach Schweden: Polizei stoppt betrunkenen Mann bei Kontrolle in Rostock

Rostock

Bei Kontrollen des Reiseverkehrs aus Skandinavien konnte die Bundespolizei am Dienstag mehrere Verstöße feststellen. Der Polizei zufolge saß am Abend ein offensichtlich alkoholisierter Mann am Steuer eines Fahrzeuges auf der Vorstellfläche zur Fährabfahrt nach Schweden.

Bei der Kontrolle des Mannes wurde ein Atemalkoholwert von knapp 2,2 Promille festgestellt. Ob er das Fahrzeug dort hingeführt hat, muss nun ermittelt werden. Zunächst wurden die Fahrzeugschlüssel einbehalten und eine Ausnüchterung angeordnet.

Weitere Verstöße bei Kontrollen

Zudem wurde bei drei Männern festgestellt, dass sie ohne Fahrerlaubnis gefahren sind. Ein dänischer sowie ein britischer Staatsangehöriger fuhren jeweils ein Fahrzeug, für das die notwendige Fahrerlaubnisklasse nicht vorlag.

Anders bei einem bosnischen Staatsangehörigen. Auch er wollte nach Deutschland einreisen und bei ihm wurde festgestellt, dass seine zeitlich befristete Fahrerlaubnis seit Oktober 2016 abgelaufen war. Gegen alle drei Männer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Im letzten Fall wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro einbehalten.

OZ