Auf der Suche nach Warnemünder Stempel: Johann-Wilhelm Glameyer sammelt Leuchttürme

Rostock

Es sei eine Reise in die USA gewesen, die bei Johann-Wilhelm Glameyer für eine besondere Leidenschaft gesorgt hat. Denn bei einem Besuch eines Leuchtturmes südlich von Jacksonville erhielt er einen sogenannten „Lighthouse-Passport“. In diesem sammelt er nun die Stempel von Leuchttürmen aus aller Welt.

Der gebürtige Cuxhavener hat bislang 40 dieser Stempel aus fünf Ländern in sein kleines Heft pressen lassen. Nr. 41 soll nun der Warnemünder Leuchtturm sein. „Das ist gar nicht so leicht, da viele der Leuchttürme in der Region geschlossen sind“, sagt der 74-Jährige. Auch das Warnemünder Wahrzeichen ist im Moment für Besucher nicht zugänglich. Aber mit digitaler Hilfe hat er die Telefonnummer von Klaus Möller, Vorstand des Leuchtturm-Vereines herausbekommen, der ihm den gewünschten Stempel verschafft.

Glameyer befindet sich derzeit mit seiner Frau im Urlaub auf Rügen und hatte vor dem Warnemünder auch die Stempel von Arkona und Hiddensee erhalten. Nächstes Ziel: „ Estland. Da gibt es auch viele dieser schönen Bauwerke“, sagt Glameyer.

Von Moritz Naumann