Hampelmänner, Tippelschritt und Kinderlachen: Am Donnerstagmorgen staunten einige Fahrradfahrer und Fußgänger nicht schlecht, als sie das Treiben auf dem Kastanienplatz im Barnstorfer Wald sahen. Denn dort bereiteten sich 700 Schüler von neun Rostocker Schulen auf ihr Laufabzeichen vor. Bei bestem Wetter und Bedingungen ging es nicht darum, möglichst schnell eine Strecke hinter sich zu bringen, sondern möglichst lange auf der Strecke zu bleiben.

„Das ist das erste Mal, dass wir das hier in Rostock veranstalten und wir hoffen, das im nächsten Jahr wiederholen zu können“, sagt Kristin Behrens, Präsidentin des Landesleichtathletikverbands. Sie hat gemeinsam mit dem Stadtsportbund, der AOK, der Stadt und den Laufvereinen 1. LAV Rostock und TC Fiko den Wettbewerb um das Laufabzeichen organisiert. „Bisher wurde am Laufabzeichentag immer gewandert – wir waren schon in Neubrandenburg, Bergen oder Grimmen. Doch dieses Mal findet er gleich in mehreren Städten statt.“

Preise in drei Kategorien

Um das Laufabzeichen zu absolvieren haben in Rostock neun Schulen teilgenommen, darunter Grundschulen (u.a. die Lindemann und Juri-Gagarin-Schule) und Förderschulen der Stadt ( Michaelschule). „Es geht darum, ihnen allen zu zeigen, dass man viel Spaß und Freude an der natürlichsten Sache der Welt haben kann“, sagt Behrens. Am Ende hagelte es Preise in Form von Pokalen und Urkunden für die Kleinen – denn man konnte sich in drei Kategorien beweisen: Im 15- , 30- und 60-Minuten-Lauf.

Begleitet wurden die Schüler in den ersten drei Runden von Oberbürgermeister-Kandidat und Sozialsenator Steffen Bockhahn ( Die Linke). „Das erinnert mich an meine Kindheitstage. Denn damals gab es hier am Kastanienplatz auch solche Stundenläufe“, sagt der 40-Jährige. Die sportliche Gruppeneinheit unterstützt er: „Dass Kinder heute zu viel Bewegung haben ist ja selten das Problem. Dann ist es doch umso schöner, wenn man wie hier in Gruppen laufen und sich was Gutes tun kann. Und ich sehe hier viele lächelnde Gesichter“, sagt Bockhahn.

