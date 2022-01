Aufräumaktion in Warnemünde: Das finden die Freiwilligen am Strand und an der Promenade

Rostock

Plastik, Kunststoffverpackungen, Raketenreste und ganz viele Zigarettenstummel – der Eimer von Valeska Cherewko aus dem Rostocker Bahnhofsviertel ist randvoll mit Müll. Die 28-Jährige betrachtet ihre „Ausbeute“ nach gerade einmal zwei Stunden Müllsammeln am Warnemünder Strand. „Hauptsächlich finden wir Kunststoffteile, es sind aber auch Feuerwerksreste dabei – und unzählige Zigaretten.“ Für die Rostockerin unbegreiflich. „Natürlich macht mich dass wütend, dass so viel achtlos weggeschmissen beziehungsweise liegengelassen wird“, sagt sie. „Die EU hat mal festgelegt, dass auf 100 Meter Strand maximal 20 Müllteile kommen sollten. Ich denke, davon sind wir hier noch sehr weit entfernt.“

6652 Müllteile eingesammelt

Fast jeden Sonntag trifft sie sich mit ihrer Freundin und Kollegin Johanna Sonnenberg zum gemeinsamen Aufräumen am Strand – die beiden Frauen haben die Initiative „Tatort Warnemünde“ gegründet, teilen ihre Funde unter anderem bei „Instagram“. Im Jahr 2021 waren die Kolleginnen 38 Mal am Strand unterwegs und haben 6652 Müllteile aufgesammelt und klassifiziert: darunter 154 Gegenstände aus Papier oder Pappe, 3405 Kunststoffobjekte sowie 2487 Zigaretten. Auch Metallstücke (95) sowie 511 Glasscherben wurden eingesammelt. „Ich werde bald Mutter und könnte mein Kind nicht guten Gewissens im Sand spielen lassen – hier liegen so viele Zigarettenstummel und Glasscherben rum“, zeigt sich Sonnenberg besorgt.

Zigaretten besonders gefährlich

Das Problem sei nicht nur der Müll – auch dessen Inhaltsstoffe. Nach Angabe der Umweltschutzorganisation BUND seien vor allem die achtlos weggeschnipsten Zigaretten besonders gefährlich. Dabei handle es sich um Sondermüll. So seien in Zigaretten mehr als 7000 Schadstoffe enthalten, wovon nachweislich 50 krebserregend sind. Diese Stoffe seien nicht nur gefährlich für den Rauchenden, sondern führen auch zu Schäden in der Umwelt, verseuchen das Wasser. „Wir wünschen uns, mit unserer Aktion Menschen zu erreichen und dem Thema Umweltverschmutzung mehr Achtsamkeit zu schenken“, betont Cherewko. Wer sich der Initiative anschließen möchte, erreicht die Initiatoren unter anderem über Instagram.

Gemeinsame Aktion mit „Rostock müllfrei“

Am Sonntag haben „Tatort Warnemünde“ und die Initiative „Rostock müllfrei“ nun gemeinsam zum Saubermachen am Strand aufgerufen. Innerhalb von zwei Stunden sollten sowohl Strand, als auch Dünen und Promenade zwischen dem Leuchtturm und der Jugendherberge von Unrat befreit werden. 85 Menschen folgten dem Aufruf – Stundeten, Rentner, Einzelpersonen, Gruppen und viele junge Familien mit kleinen Kinder kamen zum gemeinsamen Aufräumen. „Ich bin begeistert, wie viele Bürger helfen“, sagt Marcel Knaak von „Rostock müllfrei“. Im Ostseebad ist das die erste Aktion der Initiative – in anderen Stadtteilen wurde bereits mehrfach zu solchen Einsätzen aufgerufen. „Die Innenstadt und Warnemünde sind verhältnismäßig sauber – an touristischen Plätzen ist die Stadtreinigung gut unterwegs“, sagt er. „Unser Ziel ist es, in ganz Rostock Bürger zu motivieren, aufzuräumen.“

„Wir wollen einen sauberen Strand“

Mit dabei sind auch Ralf Marquardt aus Biestow und Angela Elsner aus Kösterbeck. Nach wenigen Minuten ist der Eimer der beiden bereits voll – neben einem alten Schuh haben die beiden außerdem ein Spielzeugauto, eine alte Blechdose sowie zahlreiche Einwegmasken gefunden. „Ich finde das ganz schlimm, dass die Menschen ihre Masken nicht in den Müll schmeißen können“, sagt Marquardt kopfschüttelnd. „Warnemünde ist mein Lieblingsort, ich möchte, dass es hier sauber ist“, sagt er. Am Strand sei es verhältnismäßig ordentlich. „Dort wurden aber auch viele Mülltonnen aufgestellt. An der Promenade ist es schlimmer“, sagt er. Seine Begleitung regt sich vielmehr über die Zigarettenreste auf. „Das stört mich ganz besonders“, sagt Elsner.

Dem Stimmt Detlef Pielucha zu. „Das ist eine große Sauerei. Ich habe ja nichts dagegen, wenn Menschen rauchen – aber die Reste dann einfach wegzuschnipsen, geht gar nicht. Das ist sehr egoistisch.“ Auch die Kleinen machen motiviert mit. Der elfjährige Emilian blickt in seine Mülltüte. „Wir haben ganz viele Knaller gefunden“, sagt er. „Das ist schon der zweite Müllsack.“ Überrascht ist er nicht. „Mir war schon klar, dass wir viel finden werden.“

Kinder machen mit

Mit einem Müllgreifer hebt die siebenjährige Lotta Dreck auf und stopft diesen in einen Müllsack. „Wir haben schon ganz viel Plastik gefunden und sogar einen Eisenstab“, sagt das Mädchen. Wie gefährlich Plastikmüll, der sich nicht auflöst, ist, weiß sie. „Im Rostocker Zoo wird gezeigt, wie schlimm Plastikmüll im Meer ist“, erzählt sie. Für Vater Daniel Porath ist es wichtig, dass seine Tochter bereits früh mit dem Thema Umweltschutz vertraut gemacht wird, die Familie ist für die Sammelaktion extra aus Schmarl angereist. „Wir verbringen im Sommer viel Zeit am Strand und es ist nicht angenehm, wenn man sich dann auf irgendwelchen Müll draufsetzt“, erklärt er. „Wir bringen Lotta bei, aufzuräumen und nichts liegen zu lassen.“

Von Katharina Ahlers