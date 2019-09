Aufregung in Finnland: Rostocker Tauchschiff am „Estonia“-Wrack gesichtet

Helsinki/Rostock

Ein Schiff aus Rostock steht unter Verdacht, gegen Regelungen am Ort des Untergangs der Ostseefähre „Estonia“ verstoßen zu haben. Der finnische Grenzschutz teilte am Dienstag mit, das Schiff sei am Montagnachmittag ersten Erkenntnissen zufolge in der Absicht zur Position des „Estonia“-Wracks nahe der finnischen Insel Utö an der Südküste gefahren, um Taucheinsätze in dem Gebiet auszuführen.

Trotz Aufforderungen eines Wachschiffes des Grenzschutzes und Hinweisen auf die geltende Totenruhe sei ein mutmaßlicher Unterwasserroboter ins Wasser gelassen worden, der am späten Abend gehoben wurde, hieß es. Es bestehe der Verdacht, dass der über der „Estonia“ verhängte Grabfrieden gestört worden sei. Nach Angaben des NDR wird gegen die Besatzung ermittelt.

Schwerstes europäisches Schiffsunglück nach 1945

Wie der finnische Grenzschutz berichtet, handelte es sich dabei um das Tauch- und Expeditionsschiff „ Fritz Reuter“ mit Heimathafen Rostock. Die deutschen Behörden seien über den Vorfall unterrichtet worden. Die Wasserschutzpolizei Rostock war am Mittwoch der Vorfall noch nicht bekannt und verwies auf die Zuständigkeit der Bundesbehörden. Der Besitzer des Schiffes bestätigte gegenüber NDR, dass sein Schiff gechartert wurde und dass es am Montag über der „Estonia“ gewesen sei.

Die „Estonia“ war am 28. September 1994 auf ihrem Weg von Tallinn nach Stockholm vor der finnischen Südküste gesunken. Bei dem schwerwiegendsten Schiffsunglück der europäischen Nachkriegsgeschichte kamen 852 Menschen ums Leben, nur 137 Menschen an Bord überlebten. Der Großteil der Todesopfer wurde nie geborgen, die Unglücksstelle per Gesetz zur Grabstätte erklärt. Gemäß einem Abkommen gilt um das Wrack ein Sperrgebiet.

Zur Galerie Klicken Sie hier, um eine Übersicht über Schiffsunglücke auf der Ostsee, die sich in den letzten Jahren ereignet haben, zu sehen.

Deutschland hat dieses Abkommen als einziger Ostsee-Anrainerstaat aber nicht unterzeichnet. Viele Überlebende und Hinterbliebene fordern seit Jahren eine Wiederaufnahme der Untersuchungen zur Unglücksursache. An diesem Samstag jährt sich die Katastrophe zum 25. Mal.

Mehr zum Thema:

„Estonia“-Untergang: Meyer Werft muss Opfern keine Entschädigung zahlen

„Estonia“-Passagier 622, Nilsson Karl, tot – Witwe kämpft um Aufklärung

Experte im Interview „Die Estonia hätte niemals auslaufen dürfen“

Von Torsten Czarkowski