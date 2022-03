Rostock

Die Lange Straße – sie bleibt Streitthema in der Rostocker Politik: Am 1. Mai soll die Innenstadt-Straße eigentlich zur Fahrradstraße werden. Außerdem plant das Amt für Mobilität, die Straße „Vogelsang“ für den Durchgangsverkehr zu sperren. Am 2. März ab 16 Uhr ist das Projekt erneut Thema in der Bürgerschaft – und der Widerstand wächst.

In einem offenen Brief lehnen nun die Industrie- und Handelskammer zu Rostock, die Handwerkskammer, der Citykreis, der Handelsverband und auch der Unternehmerverband die Sperrung des Vogelsang ab. Auch die Fahrradstraße sollte es allenfalls zeitlich befristet geben.

Handel warnt vor „Abwärtsstrudel“

In dem Schreiben an Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen – er gilt als Verfechter der Idee, die Lange Straße zur Fahrradstraße zu machen – malen die Wirtschaftsvertreter ein düsteres Bild für Rostocks City: „Viele Unternehmen sind in der mittlerweile seit zwei Jahren andauernden Pandemie durch Lockdowns, ausbleibende Kunden, eingeschränkte Geschäftsmöglichkeiten und Umsatzeinbußen erheblich beeinträchtigt oder gar in ihrer Existenz bedroht. Wenn sich die Situation nicht zeitnah verbessert, droht auch die Rostocker Innenstadt in einen Abwärtsstrudel zu geraten“, schreiben die Verbände.

Fachkräftemangel, Lieferengpässe, „nicht absehbare wirtschaftlichen Folgen der russischen Aggression gegen die Ukraine“: Die Liste der Probleme sei lang. Was der Handel da überhaupt nicht gebrauchen könne, seien weitere Einschränkungen – etwa durch die Fahrradstraße. „Die Lange Straße ist sehr wichtig für den Handel, die Gastronomie, die Dienstleistungen in der Innenstadt und den Lieferverkehr. Sie ist nicht nur eine ,Bummelmeile’, sondern auch eine ,Besorgungsstraße’. Sie dient als Zufahrt zu wichtigen Parkhäusern, die mangels Alternativen künftig noch an Bedeutung gewinnen werden.“

Strupp spricht vor Bürgerschaft

Vor der Bürgerschaft will am Mittwoch IHK-Präsident Klaus-Jürgen Strupp nun zur Causa sprechen – und dazu, dass Rostocks Politik aus Sicht der Wirtschaft an zu vielen Stellen wenig „wirtschafts-freundlich“ sei. Die Forderung der Verbände: Der Vogelsang muss als Durchgangsstraße offen bleiben, damit die Lange Straße weiterhin aus mehreren Richtungen erreichbar ist.

Zudem müsse Rostock endlich das Verkaufsverbot für städtische Flächen aufheben, neues Bauland für Einfamilienhäuser schaffen und Genehmigungsverfahren beschleunigen. „Seit einiger Zeit müssen wir leider wahrnehmen, dass sich weder die Stadtverwaltung noch wesentliche Teile der Stadtpolitik in ihrem Wirkungskreis aktiv um Problemlösungen im Sinne der Wirtschaft bemühen.“

