Aufstieg von Hansa Rostock: So ist die Stimmung bei den Fans

Am heutigen Samstag hat der FC Hansa Rostock gegen den VfB Lübeck um den Aufstieg in die Zweite Liga gespielt. Die Fans feierten bereits auf dem Weg ins Stadion und waren sich sicher: Hansa wird aufsteigen siegen! Wie es vor Ort aussieht und wie die Stimmung der Fans ist, zeigen wir in einer Bildergalerie.