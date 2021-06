Rostock

Der HC Empor Rostock kann ein erfolgreiches Jahr mit dem Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga krönen. Voraussetzung dafür ist, dass sich die Ostseestädter in zwei Duellen gegen den VfL Potsdam durchsetzen.

Das Hinspiel findet am Sonnabend um 16.30 Uhr in der heimischen Stadthalle statt (Rückspiel am 12.6.). Und die Mannschaft wird dabei auf die Unterstützung ihrer Fans nicht verzichten müssen.

Mit der OZ beim Spiel dabei sein

Die OSTSEE-ZEITUNG verlost für dieses Spiel drei mal zwei Freikarten für die Tribüne. Dazu haben wir eine Gewinnspielfrage vorbereitet, in der es um den vorangegangenen Gegner der Empor-Mannschaft geht. Wer am Gewinnspiel teilnehmen will, muss sich im Anschluss an die Frage registrieren. Die Teilnahme ist möglich bis Freitag 16 Uhr.

Hier geht es zum Gewinnspiel.

Seitens der Politik nämlich Grünes Licht: 1000 Zuschauer dürfen in der Halle dabei sein. Voraussetzung dafür ist, dass sie in Rostock oder dem Landkreis Rostock wohnen. Zudem sollte ein negativer Corona-Schnelltest mitgebracht werden. Genesene und vollständig Geimpfte dürfen ebenfalls Tickets erwerben.

Von Marco Schwarz