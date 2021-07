Rostock

Der Auftakt des FC Hansa Rostock in der 2. Fußball-Bundesliga verlief zwar in Bezug auf das Ergebnis unbefriedigend. Das ist das einzige, dass sich der Liganeuling vorwerfen lassen muss. Denn die Art und Weise, wie sich die neu formierte Mannschaft von Trainer Jens Härtel am Sonnabend seinen Fans gegen den Karlsruher SC präsentierte machte eher Mut, als das sie Sorgen und Ängste schürte. Da war mehr Licht als Schatten.

Den Ausschlag über Sieg und Niederlage gaben Kleinigkeiten, individuelle Fehler und kein Klassenunterschied zum Gegner.

Selbstbewusstsein, Mut und Mannschaftsgeist

Die Gastgeber verließen das Ostseestadion nach dem 1:3 zwar ohne Punkte. Aber mit der Gewissheit, dass sie das Spiel für sich hätten entscheiden können.

Ganz sicher wird es in den kommenden Wochen und Monaten in der stark besetzten Liga für den Neuling aus MV nicht einfacher, Erfolge zu holen. Doch wenn sich Rostocker die Tugenden, die sie beim Saisonstart unter Beweis stellten – Selbstbewusstsein, Mut, Mannschafts- und Kampfgeist – bewahren, Fehler vermeiden und das im Fußball nötige Quäntchen Glück auf ihrer Seite haben, werden sie Grund zum Feiern haben.

Von Christian Lüsch