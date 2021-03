Rostock

In den mehr als 15 000 Kleingärten der Hansestadt erwacht langsam wieder das Leben. Das ist die gute Nachricht. Rund um den Rostocker Dachverband der „Laubenpieper“ jedoch gibt es mächtig Wirbel: Das Bündnis „Endstation Rechts“ wirft dem Verband der Gartenfreunde vor, zumindest indirekt die Neonazi-Szene im Land finanziell zu unterstützen.

Anlass für den Vorwurf: Der Kreisverband der Kleingärtner hat in der Vergangenheit ein Abrissunternehmen aus Nordwestmecklenburg mit Arbeiten beauftragt, dessen Chef zu den führenden Köpfen der rechten Szene zählen soll.

NPD-Funktionär und Unternehmer

Im Fokus der Affäre steht Sven Krüger aus Jamel. Der Unternehmer galt viele Jahre als führender Funktionär der rechtsextremen NPD in MV, saß sogar im Kreistag und im Landesvorstand. Seit 2019 ist er auch Mitglied der Gemeindevertretung in Gägelow – allerdings nicht für die NPD, sondern die „Wählergemeinschaft Heimat“.

2013 fällt Krügers Name sogar in der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der SPD-Bundestagsfraktion. Befragt zu rechtsextremen Strukturen in ländlichen Regionen, wie dem Dorf Jamel, schreibt die Regierung: „Bundesweit bekannt ist insbesondere der ehemalige NPD-Funktionär Sven Krüger, der mehrere Grundstücke in der Gemeinde Gägelow besitzt.“ Krüger – so heißt es im Internet-Lexikon Wikipedia – habe zudem „im Wesentlichen“ das „Thinghaus“ in Grevesmühlen aufgebaut, einen bekannten Treffpunkt der rechten Szene.

Abseits der politischen Aktivitäten verdient Krüger sein Geld als Abrissunternehmen – auch für den Verband der Gartenfreunde in Rostock.

Verband empfahl und beauftragte Unternehmen

Denn mehrmals im Jahr müssen die Kleingartenvereine in der Hansestadt und auch der Dachverband selbst professionelle Firmen um Hilfe rufen – für Abrissarbeiten. „Aus verschiedenen Gründen verlassen Pächter ihre Kleingartenparzellen, ohne diese von ihren Habseligkeiten zu befreien. Darüber hinaus erfahren unsere Kleingartenanlagen häufig Brandanschläge, die in den meisten Fällen den Abriss ihrer Laube erfordern“, sagt Verbandsgeschäftsführerin Susann May.

Und ja: Auch die Dienste von Krügers Unternehmen habe der Verband in Anspruch genommen. Das räumt May auf OZ-Nachfrage ein. Der Verband habe sogar aktiv den Vereinen die Firma aus Grevesmühlen empfohlen: „Die Firma Abriss Krüger hat bereits seine Dienste in diversen Kleingartenanlagen zur vollsten Zufriedenheit der Beteiligten erledigt. Das Abrissunternehmen hat hinzukommend entsprechende Referenzen aufzuweisen und ist für die Asbestentsorgung qualifiziert, die eine wesentliche Rolle dabei spielt“, so May.

Aufstand im Vorstand

Vor einigen Wochen aber kam es im Vorstand nun zum Aufstand gegen die Zusammenarbeit mit Sven Krügers Firma: Um Kosten zu sparen, wollte der Kleingartenverband mit der Firma eine sogenannte „Rahmenvereinbarung“ schließen. Alle Abrissaufträge wären dann an Krüger gegangen.

„Bis zu diesem Zeitpunkt waren dem überwiegenden Teil der Vorstandsmitglieder des geschäftsführenden Vorstandes keinerlei politische Aktivitäten seitens Herrn Krüger bekannt“, so May. Erst „im Zuge der Beratung“ habe ein Vorstandsmitglied Bedenken geäußert. May: „Daraufhin stellte der geschäftsführende Vorstand fest, dass das öffentliche Ansehen des Herrn Krüger ausschließlich durch seine politische Vergangenheit geprägt wurde.“ Der Verband habe deshalb Abstand von einem Rahmenvertrag mit dem Gägelower genommen.

Kritik von „Endstation Rechts“

Dennoch: Dass der Verband in der Vergangenheit keine Bedenken hatte, Aufträge an Krüger zu vergeben, und ihn sogar zu empfehlen, bringt den Kleingärtnern nun Kritik der SPD-nahen Initiative „Endstation Rechts“ ein: „Sven Krüger ist ein mehrfach vorbestrafter und einer der bekanntesten Neonazis in MV“, sagt Julian Barlen von „Endstation Rechts“.

Und weiter: „Pächter von Gartenparzellen müssen zu Recht darauf vertrauen können, dass ihnen der Vorstand kein Neonazi-Unternehmen empfiehlt. Einnahmen von Neonazis fließen im Übrigen direkt oder indirekt in die Szene zurück. Das muss sich jeder Auftraggeber klarmachen.“

Krüger: Trenne Beruf und Politik

Krüger selbst reagiert auf die Debatte in Rostock gelassen. Das sei nicht das erste Mal, dass er solche Debatten um seine Person erlebe. „Ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Aber ich kann das Politische und das Berufliche trennen. Es ist nicht so, dass ich Kunden meine Meinung aufdränge.“

Von Andreas Meyer