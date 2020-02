Auftritt von Florian Schröder im Rostocker Moya abgesagt

Rostock

Der Auftritt des Kabarettisten Florian Schröder ist abgesagt. Wie es vom Veranstalter heißt, wird der Künstler am Donnerstag, dem 13. Februar, aus produktionstechnischen Gründen nicht im Rostocker Moya auftreten können. Auch einen Ersatztermin wird es nicht geben, heißt es weiter in der Mitteilung. Bereits gekaufte Karten können am Kaufort zurückgegeben werden.

