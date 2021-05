Auftrittsverbot für Xavier Naidoo in Rostock? Das sagen OZ-Leser

Rostock

Für den 22. August ist in der Rostocker Stadthalle ein Xavier Naidoo-Konzert geplant- ob es wirklich stattfindet, ist noch nicht bekannt. Am heutigen Mittwoch (19. Mai) wollen drei Fraktionen der Rostocker Bürgerschaft für den Künstler ein generelles Auftrittsverbot in der Hansestadt aussprechen.

Dem geplanten Konzert in der Hansestadt war schon vergangenes Jahr eine riesige Debatte vorausgegangen. Denn die Bürgerschaftsfraktionen Linke und SPD hatten versucht, den Auftritt zu verbieten, und waren mit einem entsprechenden Antrag nur knapp in der Bürgerschaft gescheitert. Nun erneuern beide Fraktionen ihr Anliegen und haben dabei noch Unterstützung von den Grünen – was in der Bürgerschaft eine Mehrheit bedeutet.

OZ-Leser uneinig bei Frage nach Naidoo Auftritt

Die OZ hat ihre Leser gefragt, ob der Auftritt des umstrittenen Sängers verboten werden sollte. Insgesamt 271 Personen haben bislang an der Umfrage teilgenommen. Einig sind sich die Leser aber nicht. Etwas mehr als die Hälfte (56,1 Prozent) aller Teilnehmer würden den Auftritt nicht verbieten wollen. Etwa 42,1 Prozent der Menschen haben sich für ein Verbot des Konzertes in der Stadthalle ausgesprochen.

Von OZ