Der Ort hätte nicht passender sein können: In der Stadthalle – also dort, wo Xavier Naidoo auftreten will – debattierte die Rostocker Bürgerschaft am Mittwoch hitzig über den Sänger. Die Fraktionen Linke, SPD und Grüne hatten einen Antrag gestellt, Konzerte von Naidoo künftig auf allen kommunalen Bühnen oder Flächen zu untersagen.

Noch steht ein Auftritt für den 22. August dieses Jahres im Event-Kalender der Stadthalle. Sollte dieser Termin aber coronabedingt ausfallen, wollen die drei Bürgerschaftsfraktionen, dass es vonseiten der kommunalen Stadthallen-Betreibergesellschaft keine neuen Verhandlungen mit dem Künstler oder dessen Management gibt. „Unter anderem, weil er den Reichsbürgern und der QAnon-Bewegung nahesteht. Außerdem bedient er sich in persönlichen Äußerungen und Texten antisemitischer Verschwörungsmythen und schürt rassistische Ressentiments“, heißt es in der Begründung des entsprechenden Antrages.

Veranstalter hat bereits rechtliche Schritte angekündigt

Die Stadtverwaltung sprach sich gegen den Antrag aus – vor allem aus rechtlichen Gründen. Schon bei der Diskussion um ein Konzertverbot für Naidoo im vergangenen Jahr hatten sich die Zuständigen aus dem Rathaus mit formalen Zwängen argumentiert. Die sachliche und rechtliche Lage hätte sich seither nicht geändert. Als kommunales Unternehmen sei die Stadthalle zum Gleichheitsgrundsatz verpflichtet. Es dürfe also „kein Veranstalter oder Künstler ausgeschlossen werden, weil zum Beispiel die religiösen oder politischen Ansichten nicht geteilt werden, solange diese nicht verfassungswidrig sind“, heißt es in der Stellungnahme aus dem Rathaus. Und das sei bei Xavier Naidoo nicht der Fall. Zudem würde die Stadthalle bei einer Entscheidung für ein Konzert vertragsbrüchig.

Nach Angaben der Stadt hätte der Veranstalter schon angekündigt, rechtliche Schritte einzuleiten, sollte sich die Bürgerschaft für ein Verbot aussprechen. Das könnte der schon durch die Pandemie stark gebeutelten Stadthalle weiteren Schaden zufügen, argumentierte die Stadtverwaltung. Im Falle einer Klage würden für den städtischen Haushalt finanzielle Auswirkungen in unbekannter Höhe entstehen.

Mit der Mehrheit der antragstellenden Fraktionen Linke, SPD und Grüne stimmte die Bürgerschaft dennoch für den Antrag und damit das Auftrittsverbot. Der Entscheidung war aber erneut eine ausführliche und teils auch hitzige Debatte vorausgegangen. Was sich seit der Diskussion im Juni 2020 vor allem für seine Fraktion geändert hätte, machte Andreas Tesche (Grüne) deutlich. „Wir gehen davon aus, dass der Vertrag vom vergangenen Jahr keine Rechtswirkung mehr hat. Und beim aktuellen Antrag geht es darum, ob wir aktiv einen neuen Auftritt durch einen neuen Vertrag fördern wollen.“ Für ihn sei undenkbar, dass man als Stadt einem „Holocaust-Leugner wie Xavier Naidoo“ eine Bühne biete und dann auch noch das Konzert bewerbe.

„Denn Naidoo ist schon lange eben nicht mehr nur Sänger. Er gehört zur QAnon-Bewegung, welche die demokratische Gesellschaft erschüttern und zum Teil auch zerstören will, er äußert sich hochpolitisch und nutzt dazu jedes Forum, dass sich ihm bietet. Deshalb wollen wir ihm keine Bühne geben“, ergänzte Eva-Maria Kröger. Und Christian Reinke (SPD) stellte klar: „Es geht nicht um ein generelles Verbot. Naidoo kann gern in einer privaten Location in Rostock auftreten, wenn der Betreiber das will. Aber es geht uns um die Frage, ob wir eine städtische Institution zur Verfügung stellen, die an das Grundgesetz gebunden ist. Und das für eine Person, die aktiv dagegen angeht.“

„Die, die ich nicht mag, wirtschaftlich auszutrocknen, hat es schon mal gegeben und war kein erfolgreiches Modell“, sprach Christoph Eisfeld (FDP) dagegen. Er verstehe das Ansinnen, aber Demokratie müsse das aushalten. Wenn über ein Verbot debattiert würde, dann sollte die Bürgerschaft einen Katalog festlegen, die für Künstler auf städtischen Bühnen gelten. „Und das nach festen demokratischen Kriterien, die rechtssicher sind und nicht nach Gusto.“

„Ein Verbot ist das Drücken um direkte Auseinandersetzung. Führen sie doch eine Debatte mit dem Künstler, statt gegen ihn“, sagte Sybille Bachmann (Rostocker Bund). „Wer ein Verbot wählt, der löst damit kein Problem und verändert keine Einstellung. Im Gegenteil, man verstärkt sie dadurch noch“, argumentierte Julia Kristin Pittasch (FDP).

Thomas Koch (AfD) erklärte, sich im Vorfeld der Debatte mal den „Kanal“ von Xavier Naidoo angeschaut zu haben. Dort sei nichts von Rassismus zu erkennen. „Seine Botschaft ist eigentlich: One Love“, erklärte unter unter lautem Gelächter der linken Parteien. Mit 27 zu 21 Stimmen votierte die Bürgerschaft am Ende für den Antrag und damit das Konzertverbot. Ob Bürgermeister Claus Ruhe Madsen zu diesem Beschluss in Widerspruch geht – beziehungsweise aufgrund rechtlicher Bedenken sogar gehen muss – war am Sitzungsabend noch offen. Laut Stadt-Sprecher Ulrich Kunze soll das am Donnerstag geklärt werden.

