Auftrittsverbot gekippt: Xavier Naidoo darf Konzert in Rostock geben

Knappe Entscheidung bei der Debatte um Xavier Naidoo – bereits zum dritten Mal hat die Rostocker Bürgerschaft am Mittwochnachmittag über den geplanten Auftritt des umstrittenen Sängers gesprochen. Am Ende einer teils emotionalen Debatte stimmten 20 Mitglieder für ein Auftrittsverbot in der städtischen Einrichtung – genauso viele stimmten dagegen. Der Antrag von SPD und Linke fand somit keine Mehrheit – Xavier Naidoo darf in der Stadthalle auftreten.

Der Beschluss der Bürgerschaft von Mai 2021, wonach der Mannheimer keine städtische Einrichtung für seine Konzerte nutzen darf, wurde somit gekippt. Eine erneute Debatte wurde nötig, da Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen rechtliche Bedenken äußerte und Widerspruch einreichte. Kein Veranstalter oder Künstler dürfe ausgeschlossen werden, weil der Vermieter deren religiösen oder politischen Ansichten nicht teile. Das Innenministerium hatte in einem Schreiben von Mittwoch mitgeteilt, dass an der Haltung Madsens kein Zweifel bestehe.

Grüne für Resolution

Dass es bei der erneuten Debatte zu keiner Mehrheit gegen Xavier Naidoo kommen wird, zeichnete sich bereits vor der Sitzung ab. Der grüne Fraktionschef Uwe Flachsmeyer kündigte an, sich enthalten zu wollen. Stattdessen solle die Bürgerschaft ein klares Statement für Weltoffenheit und Vielfalt beschließen.

„Wir haben eine klare Haltung und sehen es grundsätzlich weiterhin so, dass Xavier Naidoo kein Gehör in der Stadthalle finden soll. Es ist schade, dass die Stadthalle wieder einen Vertrag geschlossen hat“, so Flachsmeyer. Ein langjähriger Rechtsstreit zwischen Bürgerschaft und Oberbürgermeister sei jedoch nicht zielführend. Die Vergangenheit habe zudem gezeigt, dass solche Rechtsstreits über Jahre andauern können.

SPD und Linke weiterhin für Verbot

SPD und Linke hingegen betonten, vor den rechtlichen Konsequenzen nicht zurückschrecken zu wollen. „Natürlich können Schadensersatzansprüche entstehen“, betonte Anke Knitter (SPD), die einräumte, dass sich die Bürgerschaft in dieser Angelegenheit in einem rechtlich komplizierten Feld bewege – in ähnlichen Fällen habe es Gerichtsurteile mit unterschiedlichem Ausgang gegeben. Der Schaden, den die Gesellschaft im Falle eines Auftritts zu tragen habe, sei jedoch größer. „Eine klare Haltung zu haben, ist wichtig. Dieser Streit ist angebracht.“

Auch Eva-Maria Kröger (Linke) betonte, sich nicht vor einer weiteren juristischen Prüfung durch das Innenministerium zu scheuen. „Es ist wichtig, jetzt nicht den Kopf einzuziehen und auch nicht vor der Kritik zurückzuschrecken, sondern dem Mann die Stirn zu bieten.“

CDU: Konzertbesuchern wird Nähe zum Antisemitismus unterstellt

Gegen den Antrag äußerten sich die Mitglieder von Rostocker Bund, FDP und CDU/UFR. „Ich fürchte, wir werden uns auch noch ein viertes Mal mit Naidoo auseinandersetzen. Ich glaube, die Bürger unserer Stadt sind es leid“, sagte CDU/UFR-Fraktionschef Daniel Peters. Auch er betonte, die Auffassung Xavier Naidoos abzulehnen, aber klar gegen ein Verbot zu sein. „Bei manchem Satz habe ich mich gefragt, ob ich mich im SED-Politbüro wiederfinde. So wird man wohl auch zu dieser Zeit über die ein oder andere künstlerische Einlassung gesprochen haben.“

Auch den Antrag der Grünen, ein klares Statement gegen den Sänger zu beschließen, lehnte Peters ab. „Dieses Bekenntnis suggeriert, dass auch den Zuschauern, die aus welchem Grund auch immer das Konzert besuchen, automatisch eine Nähe zum Antisemitismus unterstellt wird. Das geht nicht, dass können wir nicht machen.“

Keine Stellungnahme von Naidoo

Die Stadtvertreter waren in ihrer letzten Sitzung am 20. Mai der Ansicht, dass Naidoo den Reichsbürgern und der QAnon-Bewegung nahestehe und rassistische Ressentiments schüre. Neben Rostock diskutieren daher auch andere Städte über die Auftritte Naidoos. Zuletzt hatte sich Mönchengladbachs Oberbürgermeister Felix Heinrichs gegen einen geplanten Auftritt des umstrittenen Sängers in der Stadt ausgesprochen. Auch aus seiner Heimatstadt Mannheim kommt Widerstand.

Sowohl Naidoos Management als auch der Veranstalter „Live Nation Entertainment“ waren bis Redaktionsschluss für eine Stellungnahme zur aktuellen Debatte und zu den Konzertplanungen nicht zu erreichen.

