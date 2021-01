Rostock

Vorsichtig spült Carmen Hohmann die Augäpfel mit einer Kochsalzlösung ab und entfernt letzte Reste der Bindehaut. „Das ist wichtig, um diese von Verunreinigungen zu befreien und Keime zu reduzieren“, erklärt sie.

Neun Augenpaare sind am Montag in der Gewebebank Mecklenburg-Vorpommern (GBM-V) in der Rostocker Schillingallee eingetroffen, ungewöhnlich viele. Das Paar, das nun vor ihr liegt, ist das letzte, dessen Augenhornhäute sie am Dienstag gemeinsam mit Kollege David Krüger für eine sogenannte Organkultivierung vorbereitet. Etwa eine halbe Stunde brauchen die beiden für die Qualitätsprüfung, der größte Teil ist Dokumentationsarbeit.

Anzeige

In keinem anderen Bundesland werden jährlich mehr Gewebespenden realisiert als in MV. Einen großen Anteil daran hat die 2015 in Rostock gegründete gemeinnützige Gesellschaft für Transplantationsmedizin (GTM-V gGmbH). Seit fünf Jahren realisiert sie zusammen mit der GBM-V eine bundesweite Grundversorgung mit Gewebetransplantaten. In der Rostocker Gewebebank werden aktuell vorrangig Augenhornhäute aufbereitet – und das in so großer Anzahl wie in kaum einer anderen in Deutschland.

Schwierigste Aufgabe: Gewinnung der Spender

1258 Augenhornhäute konnten allein im Jahr 2019 transplantiert werden. „Das deckt etwa 13 Prozent des Gesamtbedarfs in Deutschland, 9500 in der Zahl“, sagt Geschäftsführer Dr. Andreas Knipper. Die Augenhornhäute seien für Menschen mit erheblicher Beeinträchtigung des Sehvermögens bestimmt. Je nachdem, welcher Teil der Hornhaut betroffen ist, können diese mit Transplantaten schon kurz nach der Operation wieder klar sehen. „Ein ganz neues Lebensgefühl“, sagt Knipper.

Bildergalerie: Einblicke in die Arbeit der Gewebebank

Zur Galerie In keinem anderen Bundesland werden jährlich mehr Gewebespenden realisiert als in MV. Einen großen Anteil daran trägt die Gewebebank in Rostock, die sich spezialisiert hat, Augenhornhäute für Transplantationen vorzubereiten. Wie das auch in Corona-Zeiten abläuft.

Bevor die Augenhornhäute eingesetzt werden können, läuft ein aufwendiger Prozess – bei dem die Gewinnung der Spender die wohl schwierigste Aufgabe ist. Bei Menschen, die nicht schon zu Lebzeiten erklärt haben, was mit ihren Organen und Gewebe passiert, müssen die Angehörigen entscheiden.

Und dafür gibt es nur ein kurzes Zeitfenster: „Die Augen müssen innerhalb von 72 Stunden bei uns eingehen, das heißt, wir müssen die Angehörigen kurz nach dem Tod eines geliebten Menschen kontaktieren. Das erfordert hohe Sensibilität“, erklärt Dr. Frank-Peter Nitschke, ebenfalls Geschäftsführer.

Trost für Angehörige durch Gewebespende

Es helfe manchmal, den Betroffenen zu verdeutlichen, dass ein Teil des Verstorbenen mit einer Spende weiterlebt – und ihnen damit Trost zu bieten. „Ich hatte erst kürzlich den Fall, dass Mutter und Tochter darüber entscheiden mussten, ob die Augen ihres Vaters gespendet werden“, berichtet Nitschke. In diesem Fall sei es letztlich die Tochter gewesen, die die Mutter überzeugt hat. Der Grund: Die Tochter hätte ihre Mutter daran erinnert, dass der Vater das Leben aufgrund von Depressionen oft dunkel wahrgenommen hätte. Nun würden seine Augen durch jemand anderen das Leben noch einmal bunter sehen. „Ein schöner Gedanke, wie ich finde.“

Rund 50 Prozent der Menschen würden einer Gewebespende zustimmen – ähnlich wie bei der Organspende. „Eine Meisterleistung, wenn man überlegt, dass unsere Gespräche immer nur telefonisch und nie persönlich stattfinden“, sagt Nitschke. Als Spender kommen alle Menschen infrage, die gesunde Augenhornhäute haben und nicht von bestimmten Erkrankungen wie Alzheimer betroffen sind.

Arbeiten in der Gewebebank : „Für mich war das anfangs schwer“

Sind die Augäpfel erst einmal gereinigt, kommen sie in eine desinfizierende Lösung. Mitarbeiter David Krüger schneidet die Augenhornhäute anschließend frei. Heute geht es schnell, in wenigen Sekunden hat er beide gelöst. „Schwieriger ist es, wenn die Augen nicht mehr so prall, also leicht eingefallen sind“, sagt er.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch was ist es überhaupt für ein Gefühl, mit den Augen von Toten zu arbeiten? „Für mich war das anfangs schwer“, gesteht Teamleiterin Nadine Deuschle. Zu Beginn hätte sie nach der Arbeit Probleme gehabt, Menschen in die Augen zu schauen. „Mit der Zeit gewöhnt man sich aber daran und entwickelt eine gewisse Routine. Der Gedanke, dass Menschen durch die Hornhäute wieder sehen können, hilft.“

Schwierigkeiten durch Corona-Pandemie

Die Augenhornhäute kommen in separate Gefäße, in denen sie bis zu 34 Tage in einem Medium gelagert werden können. Die relativ kurze Lagerungsmöglichkeit hat die Gewebebank im ersten Corona-Lockdown vor einige Schwierigkeiten gestellt. „Wir hatten zu dieser Zeit eine gute Auftragslage, die Kliniken aber durften plötzlich nicht mehr transplantieren und mussten sich natürlich auf andere Dinge konzentrieren“, berichtet Andreas Knipper. Mittlerweile hätte sich die Lage aber stabilisiert.

Lesen Sie auch

Doch auch jetzt bestimmt die Corona-Pandemie noch den Alltag der Gewebemediziner. „Wir testen alle möglichen Spender – auch wenn das zusätzliche Kosten verursacht“, sagt Knipper. Sollte der Test Hinweise auf eine vorliegende oder noch nicht vollständige überstandene Infektion liefern, werden die Hornhäute verworfen. Sieben Mal sei dies bisher der Fall gewesen. „Bislang gibt es nur Mini-Studien, die belegen, dass bei der Transplantation von Gewebe kein Corona übertragen wird. Wir wollen kein Risiko eingehen und liefern über diese zusätzliche Testung ein absolut sicheres Präparat.“

Einsatz von neuen Technologien geplant

Neben Augenhornhäuten werden in der Gewebebank auch Herzklappen und Gefäße für eine Transplantation vorbereitet. Aktuell fehlt aber noch die Genehmigung, diese auch einzusetzen. „Das klappt hoffentlich noch in diesem Jahr. Rund 60 Transplantate haben wir bereits eingelagert“, sagt Knipper. Im Gegensatz zu den Hornhäuten können diese fünf Jahre gelagert werden.

Für die Zukunft hat die Gewebebank große Pläne: „Es gibt bereits neue Technologien, die Herzklappen beispielsweise hochwertiger machen und dafür sorgen, dass diese nicht durch das Immunsystem abgestoßen werden“, erklärt Nitschke. Bei herkömmlichen Transplantationen passiere dies in der Regel nach fünf bis sieben Jahren. Dezellularisierung heißt das neue Verfahren. Solche Träume könnten aber nur verwirklicht werden, wenn das Standbein der Gewebebank läuft. Und das werde weiter die Transplantation von Augenhornhäuten bleiben.

Von Pauline Rabe