Warnemünde

Selten wechselt in Warnemünde eine Immobilie den Besitzer und wenn, dann werden dafür hohe Preise aufgerufen. Am vergangenen Wochenende stand mal wieder ein Objekt zum Verkauf – ein Wohnhaus mit Ferienwohnung in der Alten Bahnhofstraße. Doch trotz der unschlagbaren Lage mit Nähe zum Alten Strom wurde das Objekt nicht verkauft. Für knappe 121 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche wurde ein Mindestgebot von 485 000 Euro aufgerufen.

„Wollen sie das Objekt kaufen? Da können Sie ihr Geld auch gleich in die Warnow werfen“, sagt Manfred Will (Name v. Redaktion geändert). Der Anwohner aus Warnemünde ist gerade auf einem Spaziergang als er sieht, wie der OZ-Reporter ein Foto von dem schmalen, gelben Bau macht, der zwischen den modernisierten Villen rechts und links etwas verloren und marode wirkt.

1300 Euro pro Quadratmeter

„Derjenige, der das kauft, muss einen Hirnschlag haben. Was soll man daraus schon Schönes machen? Da musst du ja nochmal 250 000 Euro reinstecken“, sagt er. Die Ausstattung sei nicht mehr zeitgemäß. „Ich habe gesehen, was die da raus geschleppt haben.“ Für welchen Preis er selber zuschlagen würde? „Für 150 000 bis 180 000 würde ich es sofort nehmen.“

In der Alten Bahnhofstraße soll dieses schmale Gebäude verkauft werden. Der Startpreis bei der Versteigerung lag bei fast 500 000 Euro. Quelle: Moritz Naumann

Doch dieser Preis liegt knappe 300 000 Euro unter dem Mindestgebot, dass im Rahmen der Norddeutschen Grundstücksauktion zuletzt aufgerufen wurde. Ungewöhnlich? Nicht, wenn man sich Bodenrichtwerte des Landes für Warnemünde ansieht. Die Listen weisen aus, was die durchschnittlichen Preise, die Bauherren für erschlossene Grundstücke bezahlten, waren. In Warnemünde waren das in besonders begehrter Lage etwa 1300 Euro pro Quadratmeter erschlossenen Baugrund.

Objekt im Nachverkauf

Das würde für die Immobilie in der Alten Bahnhofstraße mit einer Grundstücksfläche von 166 Quadratmetern sogar einen Preis von knapp 514 600 Euro bedeuten. „Die Preise sind total überhitzt“, sagt Mathias Pawelke, Immobilienkaufmann aus dem Ostseebad. Und das Mindestangebot für dieses Objekt sei im Angesicht des Zustands übertrieben. Er wundert sich daher nicht, dass die Norddeutsche Grunstückauktion AG (NDGA) das Objekt bislang nicht verkauft hat.

Daniela Tika, Auktionatorin und Prokuristin bei der NDGA, sieht das anders: „Das ist ein durchaus realistischer Preis“, sagt sie. Demnach sei die Zeit, in der das Objekt über den Katalog angeboten wurde, nur zu knapp gewesen. „Für viele ist es schwer, das Objekt innerhalb von 6 Wochen einschätzen zu können oder eine Finanzierung abzuschließen.“ Daher gehe es nun für zwei Monate in den Nachverkauf. „Und wir haben bereits einige Interessenten“, sagt sie.

Grundstückspreisentwicklung in MV Die aktuellsten Bodenrichtwerte weisen die Preise aus, die Bauherren 2018 für Grundstücke bezahlt haben. In den meisten Städten und Gemeinden haben die Preise zum Vorjahr um zehn Prozent und mehr zugelegt. In Zingst kostet ein Quadratmeter Grundstück bei 680 Euro, hat sich aber um satte 70 Prozent verteuert. In Rostock zahlt man für einen Eigenheim-Platz 400 Euro pro Quadratmeter, was 14 Prozent mehr entspricht. Am günstigsten erhält man aktuell noch ein Grundstück in Güstrow (65 Euro), Tessin (80 Euro), Laage (60 Euro) oder Bützow (46 Euro).

Der Schein trügt?

Aktuell würden noch Besichtigungen geplant und durchgeführt. Im Nachverkauf gelten die gleichen Bedingungen wie auch bei der Auktion. Der Höchstbietende erhält den Zuschlag. Die Zweimonatsfrist müsse aber nicht zwangsläufig eingehalten werden. Denn wenn es nur einen klaren Kaufinteressenten gäbe, könne es auch ganz schnell gehen. Und aktuell gäbe es wohl noch keinen Bieterwettstreit für das Objekt.

Der Auktionatorin ist klar, dass es sich hierbei nicht um eine normale Immobilie handelt, denn „in Warnemünde geht für gewöhnlich jede Immobilie sofort weg. Das Gebäude ist schon speziell und mit dem Schnitt und Anstrich sicherlich Geschmackssache, aber der äußere Schein trügt“, sagt sie. Demnach sei es innen bestens in Schuss.

Notwendige Modernisierungsmaßnahmen

Dennoch: Sollten die neuen Inhaber einen Abriss wünschen, wäre auch dies denkbar. „Einige Kunden haben das bereits im Hinterkopf und spekulieren darauf“, verrät Tika. Wer die Interessenten sind? „Das ist tatsächlich querbeet. Es gibt Interessenten aus dem tiefsten Süden und auch aus dem Norden. Es sind jüngere als auch ältere Menschen“, sagt sie.

Das Haus ist Baujahr 1965. Es wird im Exposé kein Hehl daraus gemacht, dass Modernisierungsmaßnahmen erforderlich sind. Neben einer zweigeschossigen Hauptwohnung gibt es einen Anbau, der über den Hof erreichbar ist. Dort befindet sich eine Zwei-Zimmer-Ferienwohnung mit Bad und kleiner Küche. Beide Wohneinheiten sind bislang an Feriengäste vermietet worden. Die Heizungsanlage sei 2005 und die Hausanschlüsse 2012 erneuert worden. Im aktuellen B-Plan ist das Haus als „Sonstiges Wohngebiet für Wohnen und Ferienwohnen“ ausgewiesen.

Kein Ende der Fahnenstange

Ob das Ende der Preis-Fahnenstange in Warnemünde allmählich erreicht ist? Mathias Pawelke glaubt nicht daran. „Die Preise werden noch weiter steigen“, ist er sicher. Das liege an der Knappheit, der allgemeinen Baupreisentwicklung und der Null-Zins-Politik. „Und bei vielen ist das Geld vorhanden. Sie haben nur das Problem es irgendwo sinnvoll zu investieren.“

Von Moritz Naumann