Aus Real in Rostock wird Globus: Erste Blicke in den neuen Supermarkt

Was bleibt, ist ein Schatten: Vier Tage nach der Schließung ist vom alten Real-Markt fast nichts mehr zu sehen. Der Schriftzug auf dem Dach des Ostseeparks in Sievershagen ist abmontiert. Lediglich die Buchstaben am Eingang im Inneren sind noch verblasst zu erkennen.

Für die Bauleute hinter den Absperrgittern drängt die Zeit. Schließlich will Globus schon am 7. April auf der 10 000 Quadratmeter großen Fläche eröffnen. „Wir haben gerade in den Hochphasen bis zu 450 Menschen hier“, sagt Globus-Geschäftsleiter Ringo Sauer. 

Im Inneren ist schon deutlich zu erkennen, wie der neue Markt aufgebaut sein wird. Regale stehen bereits dort, wo sie hingehören, und sind zum Teil schon mit Preis-Etiketten bestückt. „Wir bekommen seit Donnerstag schon täglich Ware“, erzählt Sauer. Und das muss auch sein, denn zur Eröffnung soll das Sortiment mehr als 65 000 Artikel umfassen. „Natürlich spüren auch wir die Auswirkungen des Weltgeschehens und die aktuellen Lieferschwierigkeiten. Aber wir haben alles, was nötig ist, rechtzeitig bestellt“, sagt Sauer.

Ab Montag werden Regale eingeräumt

Logistik-Chef Marcel Lodig sorgt dafür, dass die Waren, die schon da sind, auch dort landen, wo sie hingehören. Mit einem wendigen Gabelstapler fährt er nach und nach Paletten über die Fläche. Und macht dabei im wahrsten Sinne Tempo – denn gerade sind die Pakete mit den gleichnamigen Taschentüchern dran.

„Marcel kommt vom Globus Roggentin, unterstützt uns aber hier schon seit längerer Zeit tatkräftig“, sagt Ringo Sauer. Die Zusammenarbeit mit dem bestehenden Markt im Westen der Hansestadt funktioniere sehr gut. Geschäftsleiter Frank Meißler sei nicht nur durch seine Erfahrung vor Ort ein wichtiger Partner. „Die Kollegen aus Roggentin haben hier beispielsweise auch ein Versorgungszelt errichtet und übernehmen jeden Tag die Verpflegung für uns“, zeigt sich Sauer dankbar.

Die Startvoraussetzungen für seinen ersten “eigenen“ Markt seien super. „Natürlich hatten die Mitarbeiter, die teilweise jahrzehntelang bei Real waren, ein bisschen Wehmut bei der Schließung“, weiß Sauer. Doch jeder, der wollte, wurde auch übernommen. Dazu kommen bereits neu eingestellte Kollegen. „Die Stimmung im Team ist sehr gut, alle haben Lust auf das Neue“, weiß der Chef aus seinen Begegnungen mit den Mitarbeitern. Diese würden aktuell geschult, beispielsweise auf das neue Kassensystem. Ein großer Teil der Kollegen rückt aber bereits am Montag an, um die Regale zu bestücken.

Große Theken für den Frischebereich

Denn der Umbau, für den offiziell nur zwei Wochen geplant waren, kommt sehr gut voran. „Real und der Marktleiter hier vor Ort sind uns sehr entgegengekommen“, berichtet Sauer. In den vergangenen Wochen, als es für die scheidende Handelskette nur noch um den Abverkauf der Waren ging, hätte das Globus-Team bereits loslegen können.

Diese zusätzliche Zeit sei gerade im Bereich der Frische-Theken nötig gewesen. „Wir haben zum Beispiel die Wände neu gefliest, Böden erneuert und uns die rückwärtigen Flächen so aufgearbeitet, wie wir sie brauchen“, sagt Ringo Sauer. Viele Kunden hätten nämlich bereits signalisiert, dass sie sich gerade auf Globus-Eigenproduktionen wie beispielsweise die Fachmetzgerei freuen. Die bekommt im neuen Sievershäger Markt deshalb einen extra großen Bereich. „Und wir planen eine sehr große Thekenanlage für Käse und Fisch. Gerade Letzteres wird eine Besonderheit in unserem Markt“, erzählt der Geschäftsleiter. Auf diesen Bereich müssten Kunden aber noch bis 21. April warten. Und statt mit einer Meisterbäckerei würde aufgrund der knappen Umbauzeit erst einmal mit einer kleineren Frischebäckerei gestartet.

Dafür soll der Obst- und Gemüse-Bereich so groß werden, wie nirgends sonst. „Außerdem wollen wir mit dem sogenannten Gutfühl-Sortiment punkten, also den Bio-Artikeln, Angeboten für Veganer oder Kunden mit Unverträglichkeiten“, sagt Sauer.

Zweiter Eingang für kurze Wege

Ganz neu ist ein zweiter Eingang in den Markt, der etwa in der Mitte des Ostseeparks bereits gebaut wurde. Kunden, die dort reinkommen, landen im sogenannten Non-Food-Bereich, also bei den Dingen, die nicht essbar sind. Dazu gehören Spielwaren, Elektro- oder Partybedarf, Textilien oder Putzmittel. Wer will, der kann – wie in Roggentin – auch in Sievershagen künftig seine Einkäufe mit den Scan-and-Go-Geräten selbst erfassen und an den Kassen Zeit sparen.

Wenn der Umbau einmal fertig ist, hat Ringo Sauer keine Eile mehr. Er ist gekommen, um zu bleiben. Und auch sein Unternehmen glaubt an den Standort. Immerhin werden für die Neuansiedlung in Sievershagen Millionen investiert. Der 38-jährige Geschäftsleiter hofft, dass sich die Mühen lohnen und er nicht nur die alten Real-Kunden vom neuen Markt überzeugen kann. Dass die Neugier groß ist, zeigt sich aber schon jetzt. Immer wieder treten Neugierige an den Bauzaun, um einen Blick ins Innere zu erhaschen. Am 7. April gibt es ab 8 Uhr dann alles zu sehen.

