Aus dem Auto geklaut: Polizei warnt vor Diebstählen in Markgrafenheide

Diesen Strandbesuch wird eine 56-jährige Frau aus Süddeutschland so schnell nicht vergessen. Als sie am Nachmittag des 22. Juni nach nur knapp einer Stunde wieder zu ihrem Auto auf dem Parkplatz des Sonnenstrands zwischen Markgrafenheide und Hohe Düne zurückgeht, erlebt sie eine böse Überraschung.

Das Fenster auf der Beifahrerseite ist eingeschlagen und ihre Handtasche, die über der Kopfstütze hing, samt wichtiger Dokumente verschwunden. „Der Täter muss sie schon vorher beobachtet haben, da der Zeitraum für die Tat sehr eng bemessen war“, sagt Polizeihauptkommissar Heiko Heyden, der den Vorfall aufgenommen hat.

Auto ist kein Tresor

Fälle wie diese seien keine Seltenheit. Immer wieder warnt die Rostocker Polizei in der Urlaubssaison vor Dieben. Alleine in Markgrafenheide sind in den letzten zwei Jahren acht solche Aufbrüche gemeldet worden. Autofahrern werde daher zur Vorsicht geraten. Sie sollten unter keinen Umständen Taschen, Rucksäcke oder Handys in ihren geparkten Fahrzeugen zurücklassen – schon gar nicht sichtbar. „Diese Umstände verlocken potenzielle Diebe zum Aufbrechen der Fahrzeuge. Ein Auto ist kein Tresor“, betont der Kontaktbeamte.

Wenngleich sich lange Zeit das Gerücht hielt, dass Verbrecher es vornehmlich auf hochwertige Fabrikate abgesehen haben, lässt sich dies heutzutage nicht mehr pauschalisieren. „Die Täter suchen sich die Autos nicht nach Marke oder Farbe aus. Sie greifen zu, wenn sich ihnen die Gelegenheit bietet und ersichtlich ist, dass es etwas zu holen gibt.“

Eigentum nie aus den Augen lassen

Aber nicht nur auf Parkplätzen lauern Gefahren. Darüber hinaus bieten sich für Diebe auch an vollen Stränden, Restaurants, freien Ständen sowie in den Warteschlangen vor Eisdielen oder anderen Geschäften und Einrichtungen leichte Möglichkeiten, wie Ellen Klaubert, Sprecherin der Rostocker Polizeiinspektion, mitteilt.

Sie empfiehlt daher wertvolle Gegenstände, wenn möglich, verteilt in den Innentaschen der Kleidung und Handtaschen fest am Körper zu tragen. „Locker hängende Gelenktaschen sind schnell für flinke Diebe greifbar. Lassen Sie ihre Sachen daher niemals unbeaufsichtigt.“

Ermittlungen eingeleitet

Sollte doch einmal etwas passieren, ist umgehend die Polizei zu informieren. „Wir schauen dann, ob Spuren zurückgelassen wurden“, meint Heyden. Konnte der Täter bei dem Verbrechen sogar beobachtet werden, gilt: Je genauer das Geschehen beschrieben werden kann, desto besser. Darunter fällt, ob der Dieb mit dem Auto, zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, sein Aussehen oder ein Kennzeichen - „jedes Detail ist wichtig – auch wenn es noch so klein ist.“

Im Fall des aufgebrochenen Autos auf dem Parkplatz des Sonnenstrands hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Wie hoch die Chancen stehen, dass der Täter geschnappt wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Zumindest aber ist vor wenigen Tagen die Tasche samt ihrem Inhalt wieder aufgetaucht. „Forstarbeiter haben die Gegenstände in der Rostocker Heide gefunden“, verrät der Polizeihauptkommissar. Dieser habe sich der Täter vermutlich entledigt, nachdem er das Bargeld herausgenommen hat.

Abschreckung durch Präsenz

Um die Sicherheit und Ordnung an Rostocks Stränden zu erhöhen, werden in der Sommersaison deutlich mehr Polizisten eingesetzt. In diesem Jahr sind 17 Beamte des sogenannten Bäderdienstes unterwegs. „Unter anderem versuchen wir in der gesamten Urlaubssaison die Parkplätze in der Umgebung so oft es geht zu bestreifen und Präsenz zu zeigen. Wenn potenzielle Täter sehen, dass wir hier regelmäßig unterwegs sind, überlegen sie sich dreimal, ob sie ein Auto aufbrechen“, meint Heiko Heyden. „Außerdem stehen wir jederzeit allen Touristen und Einheimischen als Ansprechpartner zur Verfügung.“

Von Susanne Gidzinski