Aus dem Fernbus ins Gefängnis: Polizei verhaftet Dieb am Rostocker Hauptbahnhof

Rostock

Seine Reise war am Rostocker Hauptbahnhof vorbei: Am frühen Mittwochmorgen ist ein 42-jähriger Mann verhaftet worden, der in einem Fernbus unterwegs war. Er war zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft Essen ausgeschrieben, weil ihn das Amtsgericht Bottrop am 21. Mai 2018 wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt hatte. Zudem war er durch die Staatsanwaltschaft Duisburg zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes auch wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall ausgeschrieben.

Der Mann muss nun für vier Monate in Haft. Dafür wurde er in die in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.

Von OZ