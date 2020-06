„Aus dem Nichts erwischt“: Das bereitet den Förster in der Rostocker Heide Sorgen

Wiethagen

Sie ist winzig, hat aber bereits riesige Schäden in der Rostocker Heide angerichtet: Die nur knapp zwei Millimeter große Fichtenröhrenlaus hat innerhalb von zwei Wochen dafür gesorgt, dass fast alle Sitka-Fichten am Ostseefernradweg in Torfbrücke ihre Nadeln verloren haben. „Die Bäume waren davor komplett grün. Das hat uns aus dem Nichts erwischt“, berichtet Revierförster Stefan Schlüter.

Der milde Winter hat die Vermehrung des Schädlings begünstigt. Mit ihren grünen Kröpern und rotbraunen Augen sehen die Fichtenröhrenläuse ein bisschen wie Aliens aus, sagt Schlüter. Normalerweise erholen sich die Fichten von dem Befall wieder. „Es handelt sich hier jedoch um Gebirgsbäume, die dafür besonders viel Niederschlag benötigen“, sagt Forstamtsleiter Jörg Harmuth. Und der Regen bleibt in diesem Sommer offenbar erneut aus.

Keine Papierkörbe im Wald

Insgesamt verteilen sich die Fichten in der Rostocker Heide auf einer Fläche von 500 Hektar; die Gesamtfläche des Stadtwaldes beträgt 6000 Hektar. Viel Geld wird es für das anfallende Holz nicht geben: Durch das zunehmende Waldsterben sind die Holzpreise stark gesunken. „Wir müssen uns da jetzt etwas überlegen“, sagt Harmuth. Das Forstamt pflanzt bereits seit Jahren Eichen und Laubholz an den Fichten, um eine bessere Durchmischung und dadurch mehr Stabilität zu erreichen.

Mit Beginn der Sommerferien kommt nun ein weiteres Problem auf: Immer wieder hinterlassen Besucher ihren Müll auf den Parkplätzen in der Heide oder laden ihn sogar vorsätzlich im Wald ab. „Einige meinen, das Problem sei, dass es keine Papierkörbe gibt. Wir aber finden: Wer etwas mit in den Wald bringt, kann es auch wieder mitnehmen“, sagt der Forst-Chef. Das handhabe das Amt schon seit 30 Jahren so. „Und wir haben gute Erfahrungen damit gesammelt“, betont er.

Bußgelder gehen bei 25 Euro los

Die Bußgelder für die illegale Müll-Entsorgung gehen bei 25 Euro los. Mehr musste zuletzt ein Fahrradhändler zahlen: Er hatte Altreifen in der Heide entsorgt – und diese mit einem Wagen zum Wald gefahren, auf dem Werbung für seine Firma stand. Passanten haben das dann gemeldet. „So etwas gibt es auch“, berichtet Hartmuth.

Ein Schild warnt in der Heide freundlich vor drohenden Bußgeldern. Quelle: André Horn

Aber auch Hundebesitzer handeln nicht immer klug: Einige sammeln die Hinterlassenschaften ihrer Lieblinge ein und legen die Kotbeutel aus Plastik dann vor dem Wald ab. „Da frage ich mich auch, was der Quatsch soll. Jedes Wildschwein macht größere Haufen“, sagt Harmuth. Hundekot kann im Wald liegen bleiben.

Ermittlungserfolg bei illegalem Wettrennen im März

Einen Erfolg haben die Stadtförster zuletzt gemeinsam mit der Polizei erreicht: Sie haben einen der beiden Fahrer identifiziert, die sich im März im Naturschutzgebiet ein Wettrennen geliefert haben. „Den anderen erwischen wir auch noch. Das ist im Moment noch so wie bei Harry Potter: Er ist der, dessen Name nicht genannt werden darf“, sagt Harmuth mit einem Augenzwinkern.

Innerhalb von anderthalb Wochen sind die Fichten am Ostseeküstenradweg in Torfbrücke ganz kahl geworden. Quelle: André Horn

Das Amt denkt nun über noch schärfere Konsequenzen nach: Möglich sei zum Beispiel der Einsatz von Parkkrallen bei abgestellten Autos im Wald. „Das Gesetz gibt auch die Möglichkeit her, zum Beispiel Quads einzuziehen, wenn damit im Wald gefahren wird“, sagt Harmuth.

Sorge vor Wild-Campern

Infolge der Corona-Krise rechnen die Stadtförster im Sommer zudem mit einer höheren Zahl an Campern. Diese müssten sich jedoch auch an die Regeln halten. „Campen ist nur auf den dafür ausgewiesenen Flächen erlaubt. Nicht aber zum Beispiel auf Parkplätzen“, betont Harmuth. Er und seine fünf Mitarbeiter sind regelmäßig auf Streife, um Verstöße zu ahnden. „Auch zu unchristlichen Zeiten an Sonn- und Feiertagen.“ Schilder weisen Besucher früh darauf hin: „Sparen Sie mindestens 75 Euro, wenn Sie nicht zelten oder ein Feuer entzünden.“

Forstamtsleiter Jörg Harmuth im Gespräch mit den Urlaubern Uta und Manfred Linsenbarth. Das Ehepaar aus Thüringen hatte sich mit dem Fahrrad auf dem Reitweg verirrt. Quelle: André Horn

Richtig teuer kann auch das Reiten auf den nicht dafür vorgesehenen Wegen werden. „Das können schnell ein paar 100 Euro sein“, sagt Harmuth. Die meisten würden das befolgen, aber es gebe auch immer wieder Ausnahmen. Für Radfahrer sei das dann besonders ärgerlich: Sind die Pferde auf ihren Wegen unterwegs gewesen, wird es holprig.

Wald gehört allen Rostockern

Harmuth betont: „Ziel ist es, dass sich hier alle wohlfühlen können. Der Wald gehört schließlich allen Rostockern und diese müssen sich auch darum mitkümmern.“ Die Masse der Besucher halte sich an die Regeln. 20 bis 30 Ordnungswidrigkeits-Anzeigen gebe es im Jahr. „Vieles lösen wir präventiv“, sagt Harmuth. Zum Vergleich: In den wilden 1990er Jahren gab es 300 bis 400 Anzeigen allein wegen illegalen Autofahrens in der Heide.

6000 Hektar großer Wald Im Jahre 1252 kaufte die Stadt Rostock das Waldgebiet von Fürst Heinrich Borwin III. Heute gehört die Hansestadt zu den fünf größten kommunalen Waldbesitzern in Deutschland. Die Rostocker Heide ist eines der letzten großen Waldgebiete an der Küste. Die etwa 6000 Hektar große Fläche ist seit 1996 Landschaftsschutzgebiet, mehrere Bereiche sind als Naturschutzgebiete ausgewiesen. Laub- und Nadelwälder prägen die Landschaft, auf einem Teil des Gebiets breiten sich Moore und Wiesen aus. Rund 60 Prozent des Gebietes sind Europäisches Schutzgebiet im Rahmen von Natura 2000. Das Stadtforstamt Rostock verwaltet die Rostocker Heide, die in vier Forstreviere eingeteilt ist: Schnatermann, Hinrichshagen, Torfbrücke und Wiethagen. Die Waldbewirtschaftung ist seit dem Jahr 2000 nach dem FSC-Standard zertifiziert. Das Waldgebiet zählt zu den Tourismusschwerpunkten der Hansestadt Rostock. Seit 2006 sind auch Waldbestattungen im Ruheforst „Rostocker Heide“ möglich.

Von André Horn