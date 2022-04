Aus für das Schüler- und BioTest Labor in Groß Lüsewitz

Groß Lüsewitz

Nun ist es amtlich. Das Schülerlabor muss Ende 2024 aus dem Agrobiotechnikum in Groß Lüsewitz ausziehen. Der Grund: Die Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt, kurz Lufa, wird dann dort einziehen.

War bis Ende des Jahres noch die Gemeinde Sanitz Eigentümer der Immobilie. Hat es nun für 1,83 Millionen Euro die Landgesellschaft M-V mbH gekauft. „Wir hätten eine Menge sanieren und Geld in das Haus stecken müssen“, begründet Bürgermeister Enrico Bendlin die Entscheidung für den Verkauf.

Fast 20 000 Schüler aus ganz MV haben hier schon geforscht

Was für die Gemeinde ein Gewinn ist, ist für Schüler und Lehrer ein herber Verlust. Seit 2006 experimentieren hier Schüler aller Altersklassen und nutzen das Labor als außerschulischen Lernort. „Ich finde es echt cool, dass wir hier sein können. Es ist auch mal was ganz anderes als Schule“, sagt Lea Klipps vom Christophorus-Gymnasium in Rostock. Sie ist heute mit ihrer Klasse im Labor, um die Härte verschiedener Wässer zu bestimmen.

Lehrerin Regine Schütt ist froh, dass sie endlich wieder Chemie zum Anfassen und mit ganz anderer Ausstattung als in der Schule anbieten kann. „Wenn keine Pandemie ist, sind wir einmal pro Jahr zum Tag der Naturwissenschaften hier“, sagt sie. Der Unterricht hier, sei schon etwas ganz Besonderes. „Fast 20 000 Schüler aus ganz MV waren in den vergangenen Jahren bereits hier bei uns“, sagt Laborleiterin Anke Scheunemann nicht ohne Stolz.

Suche nach neuem Labor für Schüler fast aussichtslos

Doch all das wird es nun bald nicht mehr geben. „Es ist sehr schwierig bis unmöglich ein Labor in Rostock oder in der Nähe zu finden“, sagt die 55-Jährige. Der Forschungsverbund MV, zu dem das Schülerlabor gehört, habe sich schon intensiv umgesehen. „Als Labor haben wir viele Vorschriften zu beachten“, sagt Anke Scheunemann. Deshalb würde nur ein fertiges Labor in Frage kommen. „Aber wir müssen es natürlich auch bezahlen können. Wir sind ja nur ein kleiner Verein und auf Spenden angewiesen“, erklärt die Wissenschaftlerin. Derzeit werde das Schülerlabor über Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds finanziert.

„Leider kann das Schülerlabor nicht im Agrobiotechnikum verbleiben, die Räume werden dringend von der Lufa benötigt“, sagt Andreas Hörichs von der Landgesellschaft. Er verspreche aber, bei der Suche nach neuen Räumen fürs Schülerlabor zu unterstützen. Die Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt benötige ebenfalls neue Räume und der Standort in Groß Lüsewitz biete hervorragende Voraussetzungen.

Agrobiotechnikum wird für 3,1 Millionen Euro saniert

Doch bis zum Einzug werden noch 3,1 Millionen Euro in Umbau und Sanierung gesteckt. Ende des Jahres soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. So seien unter anderem bauliche Sanierungsarbeiten, etwa an der Fassade des Hauptgebäudes notwendig. Neben weiteren Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten werden die Räume angepasst, um sie an die Bedarfe der Lufa anzupassen. Erneuert werden soll auch ein großer Teil der technischen Anlagen. Die Sanierung wird bei laufendem Betrieb des Agrobiotechnikums durchgeführt.

Unglücklich über den Verkauf ist nicht nur Anke Scheunemann vom Schülerlabor, sondern auch Udo Hoffmann, Geschäftsführer vom Bio-Test Labor. „Ich hätte mir gewünscht, dass die Gemeinde Sanitz Eigentümer geblieben wäre“, sagt er. Die Wissenschaftler arbeiten ebenfalls in Laboren. Im Gewächshaus züchten sie Pflanzen und Tiere, wie Käfer und Spinnen. Doch damit ist dann am derzeitigen Standort Schluss. „Ein anderer Standort ist de facto ausgeschlossen“, sagt Biologe Udo Hoffmann.

Rapsforscher aus Eckernförde dürfen bleiben

Von dem Verkauf nicht betroffen ist die NPZ Innovation GmbH – ein mittelständisches Forschungsunternehmen mit Sitz in Hohenlieth bei Eckernförde. „Groß Lüsewitz ist ein wichtiger Standort für uns. Hier führen wir Feld- und Laborversuche durch“, sagt die geschäftsführende Gesellschafterin Gunhild Leckband. In fünf Laboren, einem circa 500 Quadratmeter großem Gewächshaus und einer 65 Hektar großen Versuchsfläche wird hauptsächlich zu Raps geforscht.

Das Agrobiotechnikum besteht aus insgesamt vier Gebäuden, drei der Gebäude werden nach der Sanierung und dem Umbau langfristig an die Lufa, vermietet. Das vierte Gebäude sowie das Gewächshaus wird die NPZ Innovation GmbH dann weiterhin mieten.

„Es wäre sehr sehr schade für die Schüler, wenn es diesen außerschulischen Lernort für Biologie und Chemie nicht mehr gäbe“, sagt Anke Scheunemann. Er würden nicht nur fachliche, sondern auch soziale und emotionale hier Kompetenzen gefördert. „Wir hoffen auf Hilfe aus Schwerin“, sagt sie.

Von Stefanie Adomeit