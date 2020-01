Aus nach 30 Jahren: Tessins Ortschronistin hört auf

Tessin

Gerda Krebes ist enttäuscht. „30 Jahre habe ich die Stadtchronik geschrieben und hätte es auch gerne weiterhin getan“, sagt die Tessinerin. Doch bei einem zehnminütigen Gespräch mit der Bürgermeisterin Susanne Dräger im vergangenen Dezember sei sie überraschend aus ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit entlassen worden.

Für die bisherige Ortschronistin ist das ein Schock. „Wenn die Stadt meint, es sei Zeit für einen neuen Chronisten, ist das ihr gutes Recht. Aber es ist kein guter Stil, auf diese Weise mit Menschen umzugehen, die sich so viele Jahre für die Stadt engagiert haben“, meint die 80-Jährige. „Für eine Beendigung von Seiten der Bürgermeisterin hätte ich zumindest ein vorbereitendes Gespräch, ein Angebot eines Abschlussberichtes und eine Begründung für ihre Entscheidung erwartet.“

Stadt dementiert

Ein Vorwurf, der Bürgermeisterin Susanne Dräger überrascht. Bereits bei dem ersten Treffen mit Frau Krebes 2016 habe die Chronistin den Wunsch geäußert, aufzuhören und um einen Nachfolger gebeten. „Frau Krebes hatte gute freundschaftliche Beziehungen zu meinem Vorgänger und ihr Mann war lange Bauamtsleiter – sie hatte Möglichkeiten, viele Informationen auszutauschen. Mittlerweile war es für Frau Krebes schwieriger, an Material für die Chronik zu kommen und diese fortzuführen“, sagt Dräger. „Die Arbeit soll ja keine Last für sie werden. Wir haben ihr zugesichert, jemanden zu finden und um Geduld gebeten.“

Dräger sagt, sie sei froh gewesen, eine Chronistin mit jahrelanger Erfahrung zu haben und habe ihr Zuarbeiten seitens der Stadt zugesichert sowie ein jährliches Arbeitsgespräch verabredet. Auch beim Treffen 2018 habe Gerda Krebes erneut nachgefragt, ob schon ein Nachfolger gefunden sei. Schließlich konnte Ende 2019 ein neuer Chronist gefunden werden. „Ich bin sehr dankbar, dass unsere Zusammenarbeit noch drei Jahre anhielt und hätte die auch gern noch länger fortgeführt“, betont Dräger.

Alte Chroniken aufarbeitet

1990 übernahm die einstige Gemeindereferentin der Katholischen Kirche die ehrenamtliche Tätigkeit. Unter anderem bereitete sie für eine Buchveröffentlichung die beiden bestehenden Chroniken auf, kürzte Texte und fasste die Stadtgeschichte zusammen. Auch eine Zusammenfassung ihrer Chronik für den Zeitraum von 1990 bis 2010 ist in der gedruckten Ausgabe nachzulesen. Die originalen und ausführlichen Chroniken finden sich weiterhin im Rathaus. „Nach den ersten zwei Jahren habe ich zunächst einen Schreck bekommen – ich arbeite gern an etwas, was fertig wird. Aber das ist bei einer Stadtchronik ja nicht der Fall“, sagt Krebes und lacht.

Für ihre Recherchen zur NS-Zeit suchte sie unter anderem das Schweriner Landesarchiv und das Max-Samuel-Haus in Rostock auf. Sie habe im Archiv eine Broschüre zu diesem Thema in die Hand bekommen, allerdings mit einer Sperrfrist. „Bei meinem zweiten Besuch waren diese Unterlagen dann nicht mehr da. Das finde ich bedenklich“, sagt die Chronistin.

Offene und hilfsbereite Ansprechpartner

Wie aufwendig das Ehrenamt ist, ließe sich nicht pauschal sagen. „Ich habe mir monatlich Notizen gemacht über die Veranstaltungen, die wichtig waren. Manchmal habe ich selbst gewusst, was ich dazu schreiben möchte, manchmal habe ich bei den jeweiligen Ansprechpartnern noch einmal nachgefragt. Alle waren immer ganz offen und haben mir gern Auskunft gegeben“, sagt Gerda Krebes.

Kritik und Themenschwerpunkte

Dass ihre Tätigkeit nun endet, bedauert die gebürtige Rostockerin. „In einem ersten längeren Arbeitsgespräch 2018 kam zum Ausdruck, dass ich einerseits einige sachliche Korrekturen im Text vorzunehmen hatte, andererseits mir eine größere thematische Unterstützung von Seiten der Stadt zugesagt wurde“, sagt sie. Aufgrund dieses Gespräches habe sie wieder Elan und Freude an der Arbeit gehabt. „Ich dachte nun, dass es sich bei dem Gespräch im Dezember 2019 auch um ein solches Arbeitsgespräch handelt.“ Krebes vermutet, dass einige kritische Äußerungen in ihrer Chronik zu dieser Entscheidung geführt haben. Außerdem vermutet sie, dass ihre Themenschwerpunkte nicht den Wünschen der Stadtführung entsprechen.

Auch das dementiert die Stadt. „Eine Chronistin kann nicht zu kritisch sein“, sagt die Bürgermeisterin. „Wir haben auch immer abgestimmt, welche Themen wichtig sind, welche Themen für die Entwicklung wichtig sind. Die Zusammenarbeit lief immer gut.“ Für eine Stadt sei es wichtig, eine Chronik zu haben. „Es ist wichtig zu sehen, wie sich eine Stadt verändert, welche Auswirkungen bestimmte Ereignisse haben“, sagt Dräger.

Weiterhin viel vor

Langweilig wird der Seniorin auch nach Beendigung ihres Ehrenamtes nicht. „Ich bin ein bisschen wieder in meine ehemalige Berufsarbeit reingerutscht“, sagt die ehemalige Gemeindereferentin. „Es geht um Dinge wie die Gottesdienstvorbereitung, Lieder anstimmen und raussuchen.“ Außerdem treibt die 80-Jährige viel Sport, besucht ihre Kinder und Enkelkinder. Auch vom Schreiben kommt sie nicht ab. Auf Anregung ihrer Schwiegertochter hat sie für die Familie die eigene Familiengeschichte in vier Büchern zusammengefasst. „Durch die sehr persönliche Arbeit als Chronistin sind auch viele Kontakte und ein großer Freundeskreis entstanden“, freut sich Krebes.

Von Katharina Ahlers