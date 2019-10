Aus nach zehn Jahren: Rostocks Geburtshaus schließt

Rostock

Der letzte erste Schrei ist verklungen, die Zimmer sind ausgeräumt, die Schlüsselübergabe steht kurz bevor: Das Rostocker Geburtshaus Am Vögenteich ist Geschichte. Nach neun Jahren und 624 Geburten hat Claudia Süpner die Türen für immer geschlossen. Für die Hebamme war das keine leichte, sondern eine wohlüberlegte Entscheidung.

Seit Beginn ihrer Tätigkeit hat sich die 48-Jährige den außerklinischen Geburten verschrieben. Als eine von aktuell zwei Hebammen in Rostock betreut sie Frauen, die zu Hause entbinden wollen. „Das Geburtshaus war eine Alternative für diejenigen, die nicht in der Klinik gebären wollten, aber zu Hause nicht die richtigen Bedingungen hatten – weil sie in einer Wohngemeinschaft wohnen, zum Beispiel“, sagt Süpner. Manche Frauen hätten sich auch angesichts einer Mietwohnung mit dünnen Wänden nicht richtig fallen lassen können und gern die Alternative Geburtshaus gewählt.

Ein Zimmer – aber drei Babys am Tag

Im Oktober 2010 hat Claudia Süpner mit einer Kollegin die Räume Am Vögenteich eröffnet. „Das Angebot wurde sehr gut angenommen und die Zahlen gingen kontinuierlich nach oben“, bilanziert Süpner. Obwohl es nur einen Geburtsraum und einen für die ambulante Aufenthaltszeit nach der Entbindung gab, hätte sie einmal drei Babys an einem Tag auf die Welt geholfen, erzählt die Hebamme nicht ohne Stolz.

Im Lauf der Jahre wurde auch das Team verstärkt, so dass neben den Geburten auch Vor- und Nachsorge sowie Rückbildungskurse oder Babymassage mit angeboten wurden.

Privater Schicksalsschlag forciert den Neuanfang

Als bekannt wurde, dass das Geburtshaus schließt, sei die Betroffenheit groß gewesen, sagt Süpner. „Aber niemand sieht das wirtschaftliche Risiko – und die Kosten für die Räume, die Verwaltung und die Versicherung“, sagt die Hebamme.

Ein privater Schicksalsschlag hätte die Entscheidung zur Schließung des Geburtshauses dann vorangetrieben. Als Süpners Mann unerwartet starb, musste die Rostockerin umdenken. Auch im Interesse der eigenen Familie. „Meine vier Kinder sind zwar groß, aber als Alleinverdienerin muss man anders rechnen“, erzählt sie.

Geburtshaus nur ein Drittel der Tätigkeit

Außerdem hätten die Geburtshaus-Geburten am Ende nicht mehr die Hälfte, sondern nur noch ein Drittel ihrer Tätigkeit ausgemacht. „Viele werdende Mütter entscheiden sich trotz der Schließung dennoch nicht für die Klinik, sondern für ihr Zuhause“, hat Süpner beobachtet.

Der Sicherheitsgedanke, den viele Schwangeren als Argument für das Krankenhaus nutzen, spiele immer häufiger keine wichtige Rolle mehr. „Auch weil im Notfall der Weg ins Krankenhaus durch Rettungswagen schnell zu schaffen ist“, so die Hebamme.

Kritiker sprechen Hebammen Kompetenz ab

In all den Jahren des Geburtshauses gab es nur ein Baby, das gestorben ist. Auch das gehört zur Geschichte und wird von Claudia Süpner weder verschwiegen noch vergessen. Was sie daran ärgert: „Wenn so etwas in der Klinik passiert, ist es immer Schicksal – und bei uns immer Schuld“, sagt Süpner.

Immer noch gebe es Kritiker, die den Hebammen die notwendige Kompetenz für Geburten ohne den klinischen Apparat drum herum absprechen.

Als „Stoorketant“ immer unterwegs

Dabei gibt ihr die Statistik recht. Hunderten Müttern hat Süpner schon zu einer selbstbestimmten Geburt verholfen – allein in diesem Jahr waren es schon mehr als 40. „Ich hatte schon eine Familie, bei der ich die Geburten aller drei Kinder betreut habe. Und jedes in einer anderen Wohnung“, erzählt sie.

Für das Wohl der Schwangeren, die sich ihr anvertrauen, ist Claudia Süpner immer auf Abruf. Und nimmt teilweise weite Wege auf sich. „Das Weiteste war eine Frau in Brandenburg“, sagt sie rückblickend.

Fürs Hebammen-Studium in die USA

Süpner selbst hat mit Kolleginnen, mit denen sie schon im Geburtshaus kooperierte, im Bahnhofsviertel eine neue Praxis eröffnet. „Stoorketant“ – also Storchentanten – lautet der passende Name.

Und frei wie der Vogel fühlt sich nun auch Claudia Süpner. Die Hebamme plant, sich zukünftig in den USA weiterzubilden und vielleicht sogar für länger über den Großen Teich zu ziehen. „Vielleicht mache ich dort auch den Bachelor und Master“, erklärt sie mit Blick darauf, dass das Studium für Hebammen gerade zur Pflicht ausgerufen wurde. Denn auch wenn sie für den Beruf brennt: Eine Zukunft in der Lehre könnte sie sich auch vorstellen. Um die Erfahrungen, die sie in 15 Jahren Berufspraxis gesammelt hat, an den Nachwuchs weiterzugeben.

Lesen Sie auch:

Weniger Kaiserschnitte sind möglich – wenn die Politik Hebammen stärkt

Acht Jahre Haft und Berufsverbot für Rostocker Arzt gefordert

Krebserkrankungen nehmen zu: MV will flächendeckende Beratung etablieren

Von Claudia Labude-Gericke