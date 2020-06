Ausblick über Warnemünde: Riesenrad ab 1. Juli auf der Mittelmole in Betrieb

Rostock-Warnemünde

Wer die Ostseeküste von oben sehen möchte, kann ab Mittwoch, den 1. Juli, mit dem 36 Meter hohen Riesenrad auf der Mittelmole in Rostock-Warnemünde fahren. Ab 13 Uhr sollen die ersten Runden gedreht werden. Insgesamt 144 Personen finden in den 24 Gondeln Platz und können den Ausblick über Warnemünde, die Ostsee bis nach Rostock genießen. Erwachsene zahlen für eine Fahrt 4,50 Euro und Kinder 3 Euro. Das Riesenrad bleibt vorerst bis 31. August. Eine Verlängerung ist nicht ausgeschlossen, wie der Inhaber mitteilt.

Seit Sonnabend arbeiten die Betreiber Alfred und Katrin Geisler aus Bentwisch mit ihren fünf Mitarbeitern an dem Aufbau. Neben dem Riesenrad wollen die beiden eine Verweil-und Ruhezone an dem Platz gestalten, den sie von der Wiro zur Verfügung gestellt bekommen haben.

Anzeige

Cocktails und Palmen

Palmen und Sitzmöglichkeiten sollen demnächst auch noch für eine gemütliche Urlaubsatmosphäre sorgen. Dafür bieten sie auch Getränke wie Cocktails und Softdrinks sowie Süßwaren mit glasierten Früchten oder Popcorn an. Wichtig dabei ist: Alles ist alkoholfrei und es darf nicht vor Ort konsumiert werden. Auch die Abstandsregeln müssen eingehalten werden. So gibt es beim Riesenrad einen separaten Ein-und Ausgang.

Weitere OZ+ Artikel

Corona-Krise machte Betreibern zu schaffen

Das Riesenrad fährt täglich von 12 bis 22 Uhr, am Freitag und Sonnabend sogar bis 24 Uhr. Diesen Donnerstag bleibt es allerdings geschlossen. Da sind die Betreiber auf einer Demonstration in Berlin und setzen sich für den Erhalt der Volksfeste ein, wie Katrin Geisler verrät.

Betreiber Katrin und Alfred Geisler aus Bentwisch. Quelle: Gina Henning

Auch sie und ihr Mann sind von der Corona-Krise betroffen. „Eigentlich fängt unsere Saison schon im März an“, erzählt die Betreiberin des „Hanse Rad“. Seit Mitte März galt aber auch für sie und ihre Mitarbeiter das coronabedingte Berufsverbot. Sie haben ihre Zeit zu Hause verbracht und überlegt, wann und wie sie wieder starten können. Dafür haben sie alles vorbereitet und wissen jetzt genau, welche Vorschriften sie einhalten müssen.

Riesenrad steht erstmalig in Warnemünde

Das Riesenrad stand im vergangenen Jahr auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt und ist auch auf dem Pfingstmarkt in Rostock zu finden. Das Ehepaar führt den Schaustellerbetrieb bereits in der 7. Generation und ist glücklich darüber, dass sie endlich wieder aufbauen können. Es ist zudem das erste Mal, dass ihr Riesenrad an diesem Platz steht. „Wir freuen uns ganz besonders, dass wir als Rostocker in Warnemünde stehen können“, sagt Katrin Geisler begeistert.

Von Gina Henning