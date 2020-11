Eschenhörn

Hahnenschreie dringen durch die Nacht. „Das sind die Begleithähne, die ihre Legehennen in den Herden schützen wollen“, erklärt Steffen Schönemeyer. Betroffen steht der Chef der Gut Eschenbörn GmbH bei Gnoien am Abend vor seinem Betriebstor. Schlüssel und Vollmachten hat er abgegeben an Veterinäre und Mitarbeiter einer Spezialfirma aus Cloppenburg. Die töten den gesamten Bio-Legehennenbestand, weil in der Anlage das Geflügelpestvirus H5N8 festgestellt worden ist.

„Bis zuletzt hatten wir Hoffnung“

Betriebsleiter Steffen Schönemeyer vor dem Betriebsgelände, wo die Laster darauf warten, die toten Tiere abzufahren. Quelle: Martin Börner

Anzeige

Zunächst sollten nur 28 000 Hühner in vier Stallgebäuden gekeult werden. „Bis zuletzt hatten wir die Hoffnung, dass die anderen 39 000 Tiere verschont bleiben, weil deren Ställe 250 Meter entfernt davon liegen“, sagt Betriebsleiter Schönemeyer. Doch der Landkreis Rostock hat entschieden, dass auch diese Hühner und Tiere eines benachbarten Hühnerhofes des Betriebes getötet werden müssen, um die Weiterverbreitung der Seuche zu verhindern. Insgesamt 67 000 Hühner.

„Diese Maßnahme dient der Eindämmung des Geflügelpestausbruchs in zwei Ställen mit Legehennen. Unser Vorgehen ist sachgemäß und wir wollen zu einer beherrschbaren Situation kommen“, erläutert Stephan Meyer, Dezernent für Inneres und Ordnung am Abend in Gnoien. Er lobt ausdrücklich das Verhalten in den betroffenen Betrieben. Es sei alles getan worden, um das Eindringen und die Ausbreitung des Virus zu verhindern. „Die angeordnete Keulung hat ausschließlich infektiologische Gründe“, unterstreicht Meyer. Die Entscheidung sei den Verantwortlichen im Kreis nicht leichtgefallen. „Jetzt gilt es aber, den Ausbruch hier konsequent zu bekämpfen“, sagt der Dezernent.

„Jetzt gilt es, den Ausbruch konsequent zu bekämpfen.“ Stephan Meyer, Dezernent für Inneres und Ordnung im Landkreis Rostock Quelle: Martin Börner

Dies ist der bisher größte Vogelgrippefall im Nordosten. Für den Landkreis Rostock ist es der zweite Fall in kurzer Zeit. Auch in einem Legehennenstall in Malpendorf bei Neubukow wurde vor knapp einer Woche das Geflügelpestvirus festgestellt. 3150 Hühner und 750 Enten mussten dort getötet werden. Doch in Gnoien sind die Dimensionen deutlich größer. Bis Freitag soll die Tötung der zehntausenden Tiere abgeschlossen sein.

„Es ist irgendwie Beerdigungsstimmung“, sagt Steffen Schönemeyer. Seine Mitarbeiter hätten geheult, wollten auf keinen Fall am Abend dabei sein, wenn die Laster mit den Containern vorfahren. Per Hand werden die Hühner in den Ställen im Schutz der Dunkelheit von den Mitarbeitern der Spezialfirma eingefangen. Dann kommen sie in Container und werden dort mit CO2 getötet. „Tierschutzgerecht“, wie Vizelandrat Meyer betont. Das tote Geflügel wird zur Tierkörperbeseitigung nach Malchin gebracht.

Auch die Eier werden von der Spezialfirma entsorgt

Auch die Eier werden entsorgt. „Seit Montag wurde ja alles im Betrieb gestoppt“, erzählt Inhaber Steffen Schönemeyer, „wir durften auch kein Ei mehr ausliefern.“ Die 28 000 Legehennen, die in der ersten Nacht gekeult werden, sind 67 Wochen alt. „Sie hätten noch etwa drei Monate gelegt“, sagt Schönemeyer, „diese Verluste wären verkraftbar.“ Doch die zweite große Herde von 39 000 seiner Ansicht nach gesunden Hennen sei erst 37 Wochen alt und käme gerade erst ins richtige Legealter. „Das tut weh, ist sehr emotional“, sagt der Chef des Eschenhörner Bio-Hühnerhofes. Die Hennen hätten vor der Vogelgrippe ein gutes Leben auf dem Hof gehabt, mit viel Auslauf in einer alten Obstplantage.

Das Betriebsgelände ist eingezäunt. „Seuchenobjekt Betreten verboten!“ steht auf den Schildern an den Zugängen. Um die betroffenen Anlagen herum wurde im Umkreis von drei Kilometern ein Sperrbezirk und im Umkreis von zehn Kilometern ein Beobachtungsgebiet festgelegt. Hier muss jetzt sämtliches Geflügel im Stall gehalten und vor Kontakten mit Wildvögeln geschützt werden. Die Tierseuche wird unter anderem über infizierten Kot von Wildvögeln übertragen.

Kreis verfügt Aufstallung von Geflügel in Wassernähe

Der Landkreis Rostock hat ab sofort die Aufstallung von Geflügel in geschlossenen Ställen oder überdachten Anlagen angeordnet und zwar in allen Risikogebieten, wie jetzt um Gnoien und Neubukow. Außerdem in der Nähe von Flüssen, Seen, Küstenstreifen, Vogelrastplätzen. Das Aufstallungsgebot gilt für alle geflügelhaltenden Betriebe im Kreis. Private Halter sind aufgefordert, ihre Hühner und Enten gegebenenfalls in Sicherheit zu bringen, wenn keine Barriere zu Wildvögeln vorhanden ist. „Wir appellieren kreisweit an alle Geflügelhalter, wachsam zu sein“, betont Dezernent Meyer. Alle Tierbestände sollten unverzüglich dem Veterinäramt gemeldet werden.

Wie es in Eschenhörn weitergeht? Steffen Schönemeyer zuckt die Schultern. Wenn die Ställe leer sind, muss der kontaminierte Dung entsorgt werden. Etwa 40 Tonnen sind da bisher pro Woche in den acht Hühnerställen angefallen. Die Gebäude müssen desinfiziert werden. Wie lange das alles dauert und wann wieder Legehennen in den Bio-Hühnerhof einziehen können. Der Chef ist ratlos. Die Gut Eschenhörn GmbH gehört zur Erzeugergemeinschaft Fürstenhof, die mit 23 Mitgliedsbetrieben zu den größten Bio-Eierlieferanten in Norddeutschland zählt. Für die Vermarktung der Bio-Eier von seinem Hof hatte Schönemeyer den Erzeugerzusammenschluss 2003 mitgegründet.

Von Doris Deutsch