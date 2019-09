Ausfahrt im Anzug: Darum cruisen Gentlemen und ein Richter mit Kunstherz auf Motorrädern durch Rostock

Rostock

Grimmig dreinschauende Kerle in schwarzen Lederkutten, voll tätowierte Rockerbräute – über Biker kursieren allerhand Klischees. Dass die vermeintlich harten Frauen und Männer aber durchaus nobel unterwegs sein können, beweisen sie jedes Jahr im Herbst: Mit Edelzwirn und Edelmut schwingen sich am letzten Septemberwochenende Motorradfahrer rund um den Globus auf ihre Maschinen und brechen auf zum Distinguished Gentleman’s Ride.

Biker mit Botschaft

Für die abgefahrene Aktion, die 2012 in Australien ihren Ursprung nahm, werfen sich auch in Rostock Biker in Schale. Ob ladylike im Tweedkostüm oder mit Karo-Sakko und Krawatte – in Hingucker-Outfits cruisen die Teilnehmer mit ihren Choppern, Trikes oder Gespannen durch die Stadt. Ihr Ziel: Aufmerksamkeit erregen und das Bewusstsein für die Gesundheit von Männern schärfen, insbesondere für die Prostatakrebs-Forschung und Suizidprävention. „Wir nutzen unsere Motorräder als Vehikel für unsere Botschaft“, sagt Hans Nyenhuis vom Verein Rostock Ride, der die Ausfahrt organisiert.

Der Bund begeisterter Biker hat sich 2016 gegründet. Hans Nyenhuis (59) ist Vorsitzender und Mitinitiator. Der Richter des Oberlandesgerichts gibt selbst gern auf dem Zweirad Gas. Dass sein Herz fürs Motorradfahren schlagen kann, verdankt er seinem besonderen Sozius: Nyenhuis hat eine Herzpumpe. Weil seine linke Herzkammer allein nicht genug sauerstoffreiches Blut in seinen Körper befördert, haben ihm Mediziner im vergangenen Jahr ein künstliches Unterstützungssystem eingesetzt.

Herzinfarkt aus heiterem Himmel

Hans Nyenhuis wird sich Ende September wieder festlich gekleidet aufs Motorrad schwingen. Quelle: OVE ARSCHOLL

Wie es sich anfühlt, wenn das eigene Herz von jetzt auf gleich versagt, hat Nyenhuis 2017 erleben müssen. Wie aus heiterem Himmel bekommt er einen Herzinfarkt. „Dabei war ich immer aktiv, hab’ Fußball gespielt und bin täglich mit dem Rad zur Arbeit gefahren.“

Die Ärzte setzen ihm einen Herzkatheter ein. Den gewünschten Erfolg bringt der aber nicht. Immer wieder landet Nyenhuis im Krankenhaus. Einmal habe er bei vollem Bewusstsein miterlebt, wie ihm ein Defibrillator Stromstöße durch den Körper jagt. „Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn das Herz wieder im richtigen Rhythmus schlägt.“

Mit Kunstpumpe auf Achse

Lange macht’s der Muskel allein allerdings nicht: Nach einem Stammtischtreffen mit seinen Motorradkumpels will Nyenhuis gerade die Heimfahrt antreten, als er neben seinem Auto mit Atemnot zusammenbricht. Er kommt in die Notaufnahme, wird bewusstlos. „Drei Wochen später bin ich mit der Pumpe aufgewacht.“ Seither ist eine schwarze Umhängetasche Nyenhuis’ ständiger Begleiter. In ihr befinden sich die Steuerung und Akkus, die sein Kunstherz antreiben.

Eingeschränkt sei er dadurch nicht, sagt Nyenhuis. „Ein Sprinter bin ich zwar nicht mehr, aber ich kann so gut wie alles machen.“ Zu seiner Freude gehört auch Motorradfahren dazu. Weil das in Kolonne noch mehr Spaß als allein macht, will sich der Kassebohmer am 29. September sein Jackett überstreifen, die Krawatte binden und sich zusammen mit dutzenden anderen Bikern in den Sattel schwingen.

Kolonnenfahrt durch den Warnowtunnel

Der Tross trifft sich gegen 10 Uhr auf dem Neuen Markt und setzt sich eine Stunde später, eskortiert von der Polizei, in Bewegung. Die Tour geht quer durch Rostock. Highlight sind ein Zwischenstopp am Leuchtturm von Warnemünde und die Fahrt durch den Warnowtunnel. Durch die Röhre dürfen dann sogar Mopeds mautfrei durchknattern. Endstation soll der Stadthafen sein.

Raser und leichtsinnige Stuntfahrer sind beim Gentleman’s Ride übrigens verkehrt. Sicherheit hat Vorfahrt. „Wir wollen zeigen, dass wir Motorradfahrer auch in großen Gruppen friedlich am Straßenverkehr teilnehmen können“, stellt Hans Nyenhuis klar.

Millionen für Männergesundheit

An der Gentleman’s-Ride-Jungfernfahrt 2012 beteiligten sich 3000 Biker in insgesamt 64 Städten. Seither hat die Aktion stetig an Zulauf gewonnen. Im vergangenen Jahr waren 114 000 Fahrer in 648 Städten rund um den Globus dabei. Seit dem ersten Gentleman’s Ride sind mehr als 18,5 Millionen US-Dollar für Männergesundheit gespendet worden. Ziel für dieses Jahr: sieben Millionen US-Dollar einsammeln.

Geld geben ist jedoch kein Muss. Mitfahren kann jeder, der sich zuvor online für eine Tour registriert hat. Mehr als 56 000 Fahrer weltweit haben das bislang schon getan. Wer am Rostocker Ride teilnehmen möchte, kann sich unter www.gentlemansride.com oder www.rostockride.de anmelden.

Distinguished Gentleman’s Ride Der Distinguished Gentleman’s Ride ist ein seit 2012 jährlich weltweit stattfindendes Event für Motorradfahrer. Dabei gehen die Teilnehmer in feiner Kleidung auf Tour, tragen zum Beispiel Anzug, Monokel oder Tweedkostüm. Ziel der Ausfahrt ist es, ein Zeichen für Männergesundheit zu setzen sowie Spenden für die Prostatakrebsforschung und Suizidprävention einzuwerben. 2018 sind dafür 6,2 Millionen US-Dollar zusammengekommen. Wer an der diesjährigen Aktion am 29. September teilnehmen möchte, muss sich unter www.gentlemansride.com anmelden.

Von Antje Bernstein